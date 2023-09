Die britische CMA hat einen Leitfaden für den sicheren Einsatz und die Entwicklung von KI veröffentlicht

HQ

Künstliche Intelligenz (KI) ist heutzutage ein viel diskutiertes Thema, vor allem wegen ihres ungezähmten Potenzials und der Art und Weise, wie sie den Kreativ- und Unterhaltungsbereich dramatisch beeinflussen könnte. Zu diesem Zweck ist einer der Hauptgründe, warum Schauspieler, Schriftsteller und halb Hollywood auffallen, der Einsatz von KI in Fernsehen und Kino, und dies beginnt in anderen Teilen der Unterhaltungswelt und auch in so ziemlich jedem anderen Lebensbereich zu einem ernsthaften Problem zu werden.

In Bezug auf diese Bedenken hat die britische Competition and Markets Authority jetzt einen neuen Bericht veröffentlicht, der skizzieren soll, wie KI eingesetzt werden sollte. Ziel der Leitlinien ist es, einen Weg aufzuzeigen, wie KI sowohl verbessert als auch kontinuierlich weiterentwickelt werden kann, aber auf eine Weise, die die Verbraucher schützt. Um diese Ziele zu erreichen, wurden sieben Prinzipien festgelegt, und zwar die folgenden:



Rechenschaftspflicht - FM-Entwickler und -Bereitsteller sind für die Ausgaben verantwortlich, die den Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden.

Zugriff - Kontinuierlicher Zugriff auf wichtige Eingaben, ohne unnötige Einschränkungen.

Diversität - nachhaltige Vielfalt von Geschäftsmodellen, sowohl offenen als auch geschlossenen.

Auswahl - ausreichende Auswahl für Unternehmen, damit sie entscheiden können, wie FMs verwendet werden sollen.

Flexibilität - die Flexibilität, je nach Bedarf mehrere FMs zu wechseln und/oder zu verwenden.

Fairer Handel - kein wettbewerbswidriges Verhalten, einschließlich wettbewerbswidriger Selbstbevorzugung, Kopplung oder Bündelung.

Transparenz - Verbraucher und Unternehmen erhalten Informationen über die Risiken und Grenzen von FM-generierten Inhalten, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können.



Die CMA hat versprochen, ihr Engagement im KI-Bereich in den kommenden Monaten zu verstärken, und hofft, dass diese Grundsätze ein Vorteil und im Geiste des Schutzes für Menschen, Unternehmen und die Wirtschaft als Ganzes sein werden.

Sarah Cardell, CEO der CMA, fügt hinzu: "Die Geschwindigkeit, mit der KI Teil des täglichen Lebens von Menschen und Unternehmen wird, ist dramatisch. Es gibt ein echtes Potenzial für diese Technologie, die Produktivität zu steigern und Millionen von alltäglichen Aufgaben zu erleichtern - aber wir können eine positive Zukunft nicht als selbstverständlich ansehen. Es besteht nach wie vor die reale Gefahr, dass sich der Einsatz von KI in einer Weise entwickelt, die das Vertrauen der Verbraucher untergräbt oder von einigen wenigen Akteuren dominiert wird, die Marktmacht ausüben, die verhindert, dass der volle Nutzen in der gesamten Wirtschaft spürbar wird."

Cardell fährt fort: "Die Rolle der CMA besteht darin, diese Märkte so zu gestalten, dass ein starker Wettbewerb und ein wirksamer Verbraucherschutz gefördert werden, um die besten Ergebnisse für Menschen und Unternehmen in ganz Großbritannien zu erzielen. In sich schnell entwickelnden Märkten wie diesen ist es entscheidend, dass wir uns an die Spitze dieses Denkens stellen, anstatt darauf zu warten, dass Probleme auftreten, und erst dann mit Korrekturmaßnahmen einzugreifen."

Glauben Sie, dass diese Prinzipien dazu beitragen werden, den KI-Sektor zu kontrollieren?