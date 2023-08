Die Briten haben verraten, wer der nächste James Bond sein soll

HQ

Vor einigen Wochen veröffentlichte NME die Ergebnisse der Umfrage, bei der die Leser die besten und schlechtesten aller 27 Filme wählen konnten, in denen Superagent James Bond mitgewirkt hat. Die Ergebnisse mögen uns nicht gefallen haben, aber es steht außer Frage, dass Daniel Craig weiterhin in der Rolle beliebt ist, wobei Skyfall der klare Gewinner der Umfrage ist.

Um daran anzuknüpfen, hat NME seine Leser wieder einmal zu Wort kommen lassen, aber dieses Mal möchte er, wen sie in Zukunft in der Rolle sehen würden. Denn wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, ist Craig fertig mit James Bond, hängt seine Walther an den Nagel und verabschiedet sich. Das Ergebnis, nun ja, es ist tatsächlich gleichmäßiger als man denkt und sieht wie folgt aus:



Idris Elba, 17,5% der Stimmen



Tom Hardy, 16,6% der Stimmen



Henry Cavill, 16,5% der Stimmen



Die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser drei Herren die Rolle bekommt, ist leider recht gering. Das liegt daran, dass die Produzenten jemanden in der Rolle sehen wollen, der etwas jünger ist, etwa 30, und heiße Kandidaten, über die geklatscht wurde, sind Sam Heughan aus Outlander und Aaron Taylor-Johnson aus (unter anderem) Kick-Ass. Es bleibt also abzuwarten, wer die berühmte Figur letztendlich übernehmen wird.

Wen würdest du gerne als nächsten James Bond sehen?