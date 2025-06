Die BRIT Awards werden 2026 und 2027 in Manchester verliehen

HQ

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse wurde bekannt gegeben, dass The BRIT Awards 2026 oder 2027 nicht in London stattfinden wird. Die Show, die seit fast 50 Jahren in der britischen Hauptstadt beheimatet ist, verlässt die Stadt und reist für die nächsten beiden Zeremonien in die "Hauptstadt des Nordens".

Dies wurde in einer Pressemitteilung bestätigt, in der es heißt, dass dies ein "mutiges neues Kapitel" für die Veranstaltung sein wird, eines, das versucht, Manchesters "tiefe und reiche Wurzeln in der Musik" anzuzapfen. Für diejenigen, die es nicht wissen: Manchester ist die Stadt, die als Heimat von Oasis, The Smiths, The Stone Roses, Joy Division, New Order, Harry Styles, Happy Mondays, Take That, The 1975, Blossoms und Courteeners gilt, neben vielen anderen.

Die Show 2026 findet am 28. Februar im Co-op Live Arena statt, das kürzlich auch Gastgeber des PlayStation The Concert -Events war, wobei die Termine für das Event 2027 zu einem späteren Zeitpunkt folgen werden. Ob dies der erste Schritt sein wird, um The BRIT Awards in verschiedenen Städten in Großbritannien zu hosten, bleibt abzuwarten, aber der Vorsitzende und CEO Jason Iley MBE erklärte Folgendes.

"Der Umzug nach Manchester, der Heimat einiger der kultigsten und prägendsten Künstler unseres Lebens, wird die Show beleben und auf dem Vermächtnis der BRITs aufbauen, Weltklasse-Musik zu feiern und in sie zu investieren. Die Ausrichtung der Messe in Manchester mit ihrer lebendigen Kulturgeschichte fängt den Geist und die Energie der BRIT Awards perfekt ein."

Werbung: