Die Braut wird nächstes Jahr etwas früher als erwartet erscheinen

Wenn Sie die jüngsten Bilder von Christian Bale als Frankensteins Monster und Jessie Buckley als Die Braut von Frankenstein gesehen haben, bevor sie in The Bride, Maggie Gyllenhaals Remake des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1935, auftraten, dann haben wir eine kleine gute Nachricht für Sie.

Laut Variety kommt The Bride früher als erwartet. Nicht viel früher, wohlgemerkt, aber trotzdem früher. Anstatt am 3. Oktober 2025 in die Kinos zu kommen, wird der Film nun am 26. September 2025 in die Kinos kommen, also rund eine Woche früher als geplant.

Wenn ihr noch keine Pläne für die gruselige Jahreszeit im nächsten Jahr hattet, könnt ihr jetzt zumindest The Bride und sogar The Conjuring 4 als thematische Gruselausflüge hinlegen.