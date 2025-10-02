Die Bosse von Resident Evil Requiem erfordern Schärfe und sind "eher wie Resident Evil und 2"

HQ

Es wäre natürlich schön gewesen, Resident Evil Requiem pünktlich zu Halloween zu genießen, aber das wird leider nicht der Fall sein. Stattdessen wird es am 27. Februar nächsten Jahres in die Kinos kommen.

Die Tatsache, dass die Veröffentlichung näher rückt, wird durch die zunehmenden Enthüllungen von Capcom über das Spiel und seine Struktur deutlich, und jetzt hat Game Director Koshi Nakanishi erklärt, wie die Bosskämpfe des Spiels aufgebaut sind. In einem Interview mit Automaton sagt er, dass wir keine groß angelegten, intensiven Schlachten gegen Gegner erwarten sollten, die nur durch schwere Feuerkraft besiegt werden können:

"Natürlich wird es Bosskämpfe geben. Anstatt jedoch Feinde im Laufe des Spiels auf auffällige Weise zu besiegen, wie in Spielen, die auf Schießerei setzen, ist der Stil eher wie bei Resident Evil und Resident Evil 2, wo die Spieler ihren Erkundungsbereich in einem geschlossenen Raum erweitern und Hindernisse mit ihrem Verstand überwinden."

Kurz gesagt, es hört sich so an, als würdest du deine Gehirnzellen während der Bosskämpfe genauso viel brauchen wie deine Munition, was hoffentlich zu interessanteren Kämpfen führen wird, anstatt Kugelschwämme, die mit heißem Blei gefüttert werden müssen. Was halten Sie davon?