Die Borderlands-Serie erreicht 93 Millionen verkaufte Einheiten

Wir wussten, dass Borderlands beliebt ist, aber fast 93 Millionen verkaufte Exemplare? Darauf waren wir noch nicht ganz vorbereitet. Absolut erschütternde Zahlen, die Take-Two in seinem jüngsten Quartalsbericht an die Investoren stolz mitteilte – zusammen mit einigen anderen saftigen Fakten.

Borderlands 3 zum Beispiel ist mit 22 Millionen verkauften Einheiten das am schnellsten verkaufte Spiel aller Zeiten, während Borderlands 2 mit satten 30 Millionen Exemplaren die Krone als meistverkaufter Titel aller Zeiten hält. Leider wurden keine aktualisierten Verkaufszahlen für Tiny Tina's Wonderlands veröffentlicht, aber es wurde erwähnt, dass 40% der Spieler brandneu in der Franchise waren.

All dies, um zu sagen: Die Erwartungen an Borderlands 4 sind vor der Veröffentlichung am 12. September himmelhoch. Die einzige wirkliche Frage ist nun: Wie viele Millionen wird es verkaufen?

Also, was denkst du? Wie viele Millionen Exemplare wird Borderlands 4 in den ersten Wochen verkaufen?