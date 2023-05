Die BlizzCon kehrt dieses Jahr nach Anaheim zurück

HQ

Nach vier Jahren mit Online-Events kehrt die BlizzCon in diesem Jahr zu einem physischen Event zurück, und zwar an demselben Ort, der für BlizzCon-Events bekannt wurde: dem Anaheim Convention Center in Kalifornien.

Blizzard, die am 3. und 4. November stattfinden soll, hat versprochen, im nächsten Monat weitere Details und Informationen über die Veranstaltung bekannt zu geben, einschließlich Neuigkeiten zu Ticketing, Cosplay und anderen Wettbewerben.

Wenn Sie dieses Jahr teilnehmen möchten, gibt es bereits Möglichkeiten, ein Hotel zu buchen, zu dem Sie im Ankündigungs-Blogbeitrag hier weitere Informationen finden.