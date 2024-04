Die BlizzCon findet 2024 nicht statt

HQ

Wenn ihr gehofft habt, dass die Rückkehr der BlizzCon im Jahr 2023 bedeuten würde, dass das Event wieder eine jährliche Feier aller Dinge Blizzard Entertainment sein würde, haben wir schlechte Nachrichten für euch.

Der kalifornische Entwickler hat bestätigt, dass die BlizzCon in diesem Jahr nicht zurückkehren wird, sondern dass sie stattdessen Auftritte bei definierten Events bevorzugen wird, die bereits für dieses Jahr geplant sind. Eines dieser Events wird die Gamescom im August sein, aber zweifellos können wir auch auf der Xbox Games Showcase im Juni einige Blizzard Neuigkeiten erwarten.

"In den nächsten Monaten werden wir weitere Details zu unseren Veröffentlichungen im Laufe des Jahres bekannt geben, darunter World of Warcraft: The War Within und die erste Erweiterung von Diablo IV, Vessel of Hatred. Um diese bevorstehenden Veröffentlichungen zu feiern und unsere Communitys auf neue und besondere Weise zusammenzubringen, werden wir bald einige aufregende Pläne für andere Branchenmessen und Conventions wie die Gamescom vorstellen."

Blizzard bestätigte, dass in diesem Jahr einige E-Sport-Events auf der ganzen Welt stattfinden, darunter das Overwatch Champions Series in Dallas und Stockholm, und plant auch "mehrere, globale, persönliche Veranstaltungen, um das 30-jährige Jubiläum von Warcraft zu feiern". Die Einzelheiten dieser Pläne müssen noch bestätigt werden.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die BlizzCon tot ist, denn Blizzard hat erklärt, dass "wir genauso aufgeregt sind wie eh und je, die BlizzCon in den kommenden Jahren zurückzubringen."