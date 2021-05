Die Blizzcon fällt dieses Jahr aus, stattdessen gibt es 2022 wieder eine Blizzconline

You're watching Werben

Blizzard wird auch in diesem Jahr keine physische Blizzcon veranstalten. In einem Artikel schildert das Unternehmen, dass die Auswirkungen von COVID-19 die Organisation einer solchen Großveranstaltung weiterhin vor Herausforderungen stelle. Statt einer großen Messe im November soll "Anfang 2022" eine zweite Ausgabe der Online-Präsentation Blizzconline ausgetragen werden. Fehlende Planungsunsicherheit der Partner hat auch die Koelnmesse als Grund dafür angegeben, warum die Gamescom in diesem Jahr ausschließlich digital stattfinden wird.