Die BlizzCon 2026 wird fünf große Esports-Turniere umfassen

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2026 wird ein weiteres Jahr mit einem immer selteneren BlizzCon-Festival. Mit dieser großen Convention in der Tür, wenn Sie häufig in die Spiele des Entwicklers einsteigen und deren Wettbewerbsszenen verfolgen, könnten Sie neugierig sein, welche Turniere und Events auf der Messe angeboten werden. Das wurde inzwischen bestätigt, auch wenn wir vorher von einigen dieser Pläne wussten.

Zum Beispiel wissen wir schon lange, dass die Overwatch World Cup im September zurückkehrt, mit dem Hauptevent auf der BlizzCon. Ebenso hat Blizzard sich lautstark für die Ausrichtung eines Blizzard Classic Cup auf der Show ausgesprochen, wobei erfahrene Spieler in Heroes of the Storm, StarCraft: Remastered, StarCraft II und Warcraft III: Reforged gekämpft haben.

Neben diesen beiden Turnieren werden weitere Turniere die Hearthstone Masters Tour und zwei World of Warcraft-Turniere gezeigt, nämlich das Midnight Mythic Dungeon International und die World of Warcraft Arena World Championship.

Was die Belohnungen für jedes Event angeht, wird uns neben den sehr begehrten Trophäen auch mitgeteilt, dass der Classic Cup 100.000 Dollar umfasst, die WoW-Events insgesamt 600.000 Dollar bieten, der OW World Cup keinen eigentlichen Preispool hat, da es sich um ein internationales und nationenspezifisches Event handelt, und schließlich wird auch die Preisgestaltung der Hearthstone Masters Tour bestätigt.

Freust du dich auf die Rückkehr der BlizzCon?