Die Black Friday-Verkäufe von Nintendo eShop beginnen heute und laufen bis Dezember

HQ

Während viele von euch hoffen, dass der Weihnachtsmann einen Nintendo Switch 2 unter dem Weihnachtsbaum legt, gibt es angesichts der Tatsache, dass es Millionen und Abermillionen von Nachfolger-Konsoleneinheiten gibt, offensichtlich auch viele von euch, die bereits ihr eigenes System gesichert haben. Warum also nicht mit spannenden Spielen gefüllt sein?

Zu diesem Zweck hat Nintendo nun die Informationen zum eShop Black Friday Angebot für 2025 veröffentlicht und darauf hingewiesen, dass Sie ab heute (14:00 GMT/15:00 MEZ) zum eShop gehen können, um die zahllosen Angebote und Angebote zu erkunden, die es gibt. Das können Sie bis zur Dezemberwende tun, also verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, einige Switch und Switch 2 Spiele zu einem Bruchteil der Kosten zu kaufen.

In dieser Hinsicht hat Nintendo einige der Optionen vorgestellt, die Rabatte erhalten, darunter The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, EA Sports FC 26, Hogwarts Legacy und sogar Animal Crossing: New Horizons ' kostenpflichtiges DLC, Happy Home Paradise, das im Januar erscheint.

Es gibt auch eine Aktion, bei der Nutzer einen Bonusmonat Switch Online zu ihrem Abo erhalten, wenn sie mehr als £25 für vergünstigte Software ausgeben – umso mehr Grund für ein Angebot plus einen zweiten Monat, wenn der Gesamtbetrag 40 € übersteigt.

Wie üblich, wenn Sie spannende und unverzichtbare Angebote entdecken, teilen Sie sie unbedingt unten in den Kommentaren, damit andere Gamereactor Leser davon profitieren können. Die Black Friday-Verkaufsseite finden Sie hier.