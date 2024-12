Die bisher schönste PlayStation? Wir werfen einen Blick auf die PS5 Slim zum 30-jährigen Jubiläum

HQ

Die 30th Anniversary-Kollektion von PlayStation hat viel Aufmerksamkeit erregt und gilt als eines der eindrucksvollsten Hardware-Sets, das das japanische Unternehmen je hervorgebracht hat. Mit der limitierten Edition, die nun verfügbar ist, haben wir eines der 30th Anniversary PS5 Slim-Modelle erhalten, um es im Mittelpunkt der neuesten Quick Look-Episode zu präsentieren.

Dieses Modell ist in dem klassischen PlayStation-Grau gehalten und zeigt die farbenfrohen Original-Logos, die in das Gerät eingearbeitet sind. Darüber hinaus gibt es einige weitere Anspielungen auf die reiche Geschichte von PlayStation, die ihr selbst entdecken könnt, indem ihr euch die neueste Quick Look-Episode anschaut. In dieser teilt unser Magnus auch zahlreiche Fakten und Gedanken.