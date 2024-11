Die bisher am meisten überbewerteten Filme des Jahres

HQ

Sprich nichts Böses

Das dänische Original der Filmbrüder Christian und Mads Tafdrup ist einer der gemeinsten und düstersten Filme, die ich je gesehen habe, und als er Anfang des Jahres von amerikanischen Filmemachern neu verfilmt wurde, hatte ich natürlich gehofft, dass er das gleiche himmelhohe Niveau erreichen würde. Leider tat es das nicht. Nicht einmal annähernd. Die "Hollywood"-Änderungen des Regisseurs von Eden Lake am ursprünglichen Drehbuch machten dies zu einer viel schwächeren, blasseren und vorhersehbarer langweiligen Version eines brillanten Films, und das war für mich urkomisch in der Art und Weise, wie es gehypt wurde.

Es endet bei uns

Der Film, der auf dem Bestseller basiert, wurde im Vorfeld heftig gehypt und von vielen Kritikerkollegen für seine herzliche Darstellung von Lily Bloom gelobt, aber ich fand ihn bestenfalls banal. Der Fokus des Buches auf häusliche Gewalt wurde im Film abgeschwächt, weil Blake Lively eindeutig mehr darauf fokussiert war, ein leidenschaftliches, stilvolles romantisches Drama zu schaffen, als tatsächlich zu versuchen, die wahre Dunkelheit der Beziehung zwischen Lily und Ryle zu zeigen. Hier war es wichtiger, aus jedem Kamerawinkel "hübsch" zu sein, als zu versuchen, eine packende, zusammenhängende Geschichte zu erzählen.

Falle

Gejubelt, geliked, herumgesummt... Der Thriller von Sixth Sense-Mann M. Night Shyamalan aus dem Jahr 2024 sollte eigentlich von Spannung und Klaustrophobie durchtränkt sein, aber obwohl er auf einer cleveren Prämisse basiert, war und bleibt er einer der am meisten überbewerteten Filme des Jahres. Das Drehbuch fühlte sich unzusammenhängend an, der Ton war inkohärent und unberechenbar, während die Dialoge gekünstelt wirkten und Hartnetts Hauptdarsteller - geradezu schmerzhaft schlecht.

Furiosa

Ein Mad Max Film ohne Mad Max... Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, so etwas zu produzieren, war mein erster Gedanke, als Furiosa zum ersten Mal angekündigt wurde. Trotz des Fehlens der wichtigsten Figur des Franchise sahen Teile von Furiosa im Vorfeld gut aus, und Miller bewies mit Fury Road, dass er immer noch einer der interessantesten Filmemacher der Filmwelt ist. Leider funktionierte nichts in Furiosa, der bisher zu den am meisten überbewerteten Filmen des Jahres gehört. Millers Prolog erinnerte eher an eine Wish-Version von Mad Max mit einer wirklich hässlichen Überbeanspruchung von Greenscreen, einem blassen Bösewicht und einer noch blasseren Heldin.

Deadpool & Wolverine

Deadpool war vollgepackt mit Herz (und Verstand). Die Geschichte war nicht besonders komplex oder intelligent, und der Film war in seiner Prämisse nicht im Geringsten originell. Aber da war Herz, Mut und der Film fühlte sich stimmig gut gemacht an. Im Vergleich zu Deadpool & Wolverine machte das Sinn. Denn der bisher am meisten überbewertete Spielfilm des Jahres ist der, in dem Ryan Reynolds freie Hand hat, um mit bereits verwendeten Meta-Witzen loszustürmen und das Seite an Seite mit einem viel zu alten Hugh Jackman, der nur des Geldes wegen in die Marvel-Sphäre zurückgekehrt ist. Hier gibt es kein Herz und kein Gehirn. Es gibt keine wirkliche Geschichte, keinen roten Faden, und das meiste fühlt sich an wie improvisierte Greenscreen-Sketche, die außer einem panischen, dummen Mischmasch aus Multiversum-Theorien keine Verbindung zueinander haben.

Welche Filme wurden deiner Meinung nach bisher am meisten überbewertet?