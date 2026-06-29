Die Big Boy-Saison ist da, denn Bob gibt sein Tekken 8 Gameplay-Debüt

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Ein Tekken-Fan-Lieblingscharakter ist zurück und laut seinem Hut ist er größer als je zuvor. Bob, der Mann, der so gut im Kämpfen war, dass er beschloss, mit etwas mehr Holz genauso geschickt zu sein, kommt diesen Sommer nach Tekken 8.

Mit einer Mischung aus schnellem Angriff und langsameren, verheerenderen Moves zeigt Bob, dass Größe nicht alles ist, denn er vernichtet einige der stärksten Tekken-Kämpfer im unten gezeigten Gameplay-Trailer. Sein offizielles Debüt gibt er am 19. August, nachdem Kunimitsu in diesem Frühjahr die dritte Staffel eröffnet hat.

Bob bringt außerdem zusätzliche Kostüme mit, nicht nur seinen coolen roten Trainingsanzug. Seine Kombination aus Hemd und Hose mit einer amerikanischen Adlerkrawatte wirkt, als würde sie fast sofort ein Fanliebling werden, aber er hat viele Looks für die Leute, in die sie sich beim Spielen umziehen können. Außerdem erhielten wir am Ende des Trailers die Bestätigung des dritten Charakters aus Staffel 3, als Roger Jr. versuchte, Leroy im australischen Outback zu bekämpfen. Roger Jr.s Debüt wird richtig am 11. Oktober bei Evo France stattfinden.