Seit Monaten reden und schreiben wir über ein bevorstehendes Verbot von TikTok in den USA. Die amerikanische Regierung wollte, dass die App in US-Besitz ist, und forderte den TikTok-Eigentümer ByteDance, die App zu verkaufen. Nachdem die Forderung abgelehnt wurde, beschlossen die USA am Sonntag, den 19. Januar, TikTok zu verbieten.

Jetzt nimmt die Biden-Regierung dieses Datum jedoch zurück und entscheidet, dass es stattdessen an der Trump-Regierung liegen sollte, das Gesetz zu erlassen. "Unsere Position dazu war klar: TikTok sollte weiterhin in amerikanischem Besitz betrieben werden. Angesichts des Zeitpunkts, zu dem es an einem Feiertagswochenende einen Tag vor der Einweihung in Kraft tritt, wird es Sache der nächsten Regierung sein, es umzusetzen", sagte ein Beamter des Weißen Hauses gegenüber ABC News.

Das würde zwar bedeuten, dass es an Big Donny liegen würde, zu entscheiden, was mit TikTok los ist, aber die App selbst könnte sich in den USA sowieso abschalten. 170 Millionen Menschen in den USA nutzen TikTok, aber viele sind bereits auf RedNote umgestiegen, eine weitere chinesische App mit sehr ähnlichen Funktionen.

