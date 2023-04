Die Bibel ist jetzt für Game Boy Advance erhältlich

HQ

Nintendos altes tragbares Arbeitspferd ist vielleicht nicht mehr das heißeste Ding auf dem Block, aber das hindert nicht daran, neue Spiele auf der Konsole zu veröffentlichen. In diesem Fall geht es jedoch genauer um ein altes, unveröffentlichtes Spiel, das von der Gruppe Forest of Illusion aus der digitalen Dunkelheit gerettet wurde. Dies ist eine Gruppe von Personen, die sich darauf spezialisiert haben, alte Software für die vielen Plattformen von Nintendo zu erhalten.

In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung auf Twitter kündigte die Gruppe ihren neuesten Fund, die Bibel, an. Und nein, es ist kein Spiel an sich, sondern eine echte Bibel in lesbarem Format für den Game Boy Advance, der vor langer Zeit von 505 Games kurz vor der Veröffentlichung stand.

Das Cover und die Beschreibung der Bibel für den Game Boy Advance sind immer noch online auf der alten Website von 505 Games zu finden, die (unter anderem) über die Wayback Machine ausgegraben werden kann. Eine lustige historische Kuriosität, um es gelinde auszudrücken, und jetzt ist es möglich, das gesamte ROM kostenlos von ihrer Website herunterzuladen.

Möchten Sie die Bibel auf Ihrem alten GBA lesen?