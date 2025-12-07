Die Beziehungen zwischen China und Japan verschlechtern sich: Chinesische Kampfjets richten Waffenradar auf japanische Flugzeuge

HQ

Die Spannungen zwischen China und Japan stiegen, nachdem Japan an diesem Wochenende berichtete, dass chinesische Kampfjets bei zwei Vorfällen in der Nähe der Okinawa-Inseln das Feuerleitradar auf japanische Militärflugzeuge gerichtet hatten. Dann reichte Tokio einen formellen Protest ein und erklärte, es werde reagieren.

Unterdessen wies China Japans Aussage zurück und behauptete, japanische Flugzeuge würden zuvor angekündigte trägergestützte Übungen östlich der Miyako-Straße stören. Peking argumentierte, dass Japans Handlungen die Flugsicherheit gefährden und forderte, dass Tokio das beende, was es als Verleumdung und Provokationen an vorderster Front bezeichnete.

Die Beziehungen verschlechtern sich weiter

Die Vorfälle ereigneten sich, während sich die Beziehungen nach Äußerungen des japanischen Premierministers zu möglichen Reaktionen auf einen chinesischen Vorstoß gegen Taiwan weiter verschlechtern. Diese Radarbeleuchtungen könnten als die ernsthaftesten militärischen Begegnungen zwischen China und Japan seit Jahren angesehen werden, was den Druck auf ein ohnehin angespanntes regionales Sicherheitsumfeld erhöht.

Australien äußerte tiefe Besorgnis und bekräftigte seine Unterstützung für Japan. Unterdessen hat die chinesische Militäraktivität in ostasiatischen Gewässern zugenommen, wobei letzte Woche mehr als 100 Marine- und Küstenwachschiffe eingesetzt wurden. Taiwan meldete zudem verstärkte chinesische Operationen in der Nähe der Mittellinie der Taiwanstraße.

Kommentare aus Japan und China

Japan: "Wir haben bei der chinesischen Seite einen heftigen Protest eingelegt und strenge Präventionsmaßnahmen gefordert... Wir werden ruhig und entschlossen handeln."

China: "Wir haben die japanische Seite feierlich gebeten, sofort mit Verleumdungen und Verleumdungen aufzuhören und ihre Frontlinienaktionen strikt zu zügeln. Die chinesische Marine wird die notwendigen Maßnahmen gemäß dem Gesetz ergreifen, um ihre eigene Sicherheit sowie ihre legitimen Rechte und Interessen entschlossen zu schützen."