Die Bewertungen von Call of Duty Black Ops und Black Ops 2 wecken Hoffnungen auf ein Remaster

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Nachdem wir eine frische Perspektive auf Modern Warfare bekommen haben, scheint Call of Duty ein weiteres großes Label innerhalb seiner Reihe erneut aufzugreifen, da Gerüchte aufkommen, dass die ersten beiden Black Ops-Spiele neue Aufmerksamkeit bekommen. Call of Duty: Black Ops erstmals 2010 veröffentlicht, mit einer Fortsetzung im Jahr 2012. Jetzt, weit über ein Jahrzehnt später, scheint es Zeit für ein Remaster zu sein.

Die Spekulationen wurden dadurch angefacht, dass sowohl Call of Duty: Black Ops als auch Call of Duty: Black Ops 2 Bewertungen der südkoreanischen Bewertungskommission GRAC erhalten haben. Die Bewertungen selbst liefern uns eigentlich nicht allzu viele Informationen, abgesehen von Handlungszusammenfassungen und der Tatsache, dass sie für ein erwachsenes Publikum gedacht sind. Allerdings haben die jetzigen Einschaltquoten das Interesse der Fans geweckt, da sie etwas aus dem Nichts kommen.

Soweit wir das beurteilen können, sind die Theorien in zwei Lager gespalten. Man vermutet, dass die Spiele Remaster bekommen, die wahrscheinlich nur die ikonischen Kampagnen- und Zombie-Modi abdecken sollen, sodass es keinen Konflikt mit einem Haupt-Multiplayer gibt. Der andere meint, wir könnten einfach frische Nintendo-Ports für alte Call of Duty-Spiele bekommen und dass die ersten beiden Black Ops-Titel in dieser Hinsicht den Auftakt sein werden.