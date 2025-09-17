Die Beta von Deep Rock Galactic: Survivor, Visions of Mana und Black Ops 7 erscheint im Game Pass
Microsoft hat für die zweite Septemberhälfte eine ungewöhnlich große Menge an Game Pass-Angeboten.
Zu Beginn des Monats verwöhnte Microsoft die Game Pass-Abonnenten mit Spielen wie Hollow Knight: Silksong, und man könnte meinen, dass es schwierig sein würde, daran anzuknüpfen. Ob sie erfolgreich sind oder nicht, muss jeder selbst entscheiden, aber es gibt sicherlich einige wirklich großartige Titel, die auf Lager sind. Hier ist, was wir erwarten können und wann (Spiele, die mit * gekennzeichnet sind, werden bei der Veröffentlichung nicht im Game Pass Standard verfügbar sein, Spiele, die mit ** gekennzeichnet sind, sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Xbox Standard):
Wie üblich gibt es auch zusätzliche Inhalte als kostenlose Vergünstigungen, und in der zweiten Septemberhälfte gibt es Dinge wie das Rogueteers Re-Supply Pack für die Terminull Brigade und das Jäger Covert Set für Rainbow Six: Siege - etwas, über das ihr auf Xbox Wire mehr lesen könnt.
Es gibt jedoch nicht nur gute Nachrichten, da am 30. September vier Spiele den Dienst verlassen (was hauptsächlich Ryu Hayabusa-Fans betrifft), aber Sie erhalten bis dahin einen schönen Rabatt darauf, wenn Sie welche behalten möchten.