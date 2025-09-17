Die Beta von Deep Rock Galactic: Survivor, Visions of Mana und Black Ops 7 erscheint im Game Pass

HQ

Zu Beginn des Monats verwöhnte Microsoft die Game Pass-Abonnenten mit Spielen wie Hollow Knight: Silksong, und man könnte meinen, dass es schwierig sein würde, daran anzuknüpfen. Ob sie erfolgreich sind oder nicht, muss jeder selbst entscheiden, aber es gibt sicherlich einige wirklich großartige Titel, die auf Lager sind. Hier ist, was wir erwarten können und wann (Spiele, die mit * gekennzeichnet sind, werden bei der Veröffentlichung nicht im Game Pass Standard verfügbar sein, Spiele, die mit ** gekennzeichnet sind, sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Xbox Standard):



RoadCraft (Cloud und Xbox Series S/X) - Heute



Call of Duty: Modern Warfare III (Xbox) - Heute**



Für den King II (Xbox) - Heute**



Overthrown (Game Preview) (Xbox Series S/X) - Heute**



Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - Heute*



Frostpunk 2 (Cloud und Xbox Series S/X) - 18. September*



Wobbly Life (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 18. September



Hades (Cloud, Xbox und PC) - 19. September



Endless Legend 2 (Spielvorschau) (PC) - 22. September*



Geschworen (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 23. September*



Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 25. September



Visions of Mana (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 25. September



Lara Croft und der Wächter des Lichts (Cloud, Xbox und PC) - 30. September



Call of Duty: Black Ops 7 Early Access (PC und Xbox Series S/X) - 7. Oktober*

(PC und Xbox Series S/X) - 7. Oktober*

Sopa - Tale of the Stolen Potato (Cloud, Xbox und PC) – 7. Oktober



Wie üblich gibt es auch zusätzliche Inhalte als kostenlose Vergünstigungen, und in der zweiten Septemberhälfte gibt es Dinge wie das Rogueteers Re-Supply Pack für die Terminull Brigade und das Jäger Covert Set für Rainbow Six: Siege - etwas, über das ihr auf Xbox Wire mehr lesen könnt.

Es gibt jedoch nicht nur gute Nachrichten, da am 30. September vier Spiele den Dienst verlassen (was hauptsächlich Ryu Hayabusa-Fans betrifft), aber Sie erhalten bis dahin einen schönen Rabatt darauf, wenn Sie welche behalten möchten.