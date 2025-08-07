Die Beta von Battlefield 6 erreichte fast 25.000 gleichzeitige Spieler, bevor die Beta begann

HQ

Die offene Beta von Battlefield 6 steht ab sofort auf allen Plattformen zum Vorab-Download zur Verfügung, bevor der allererste Test beginnt, der an diesem Wochenende für die breite Masse startet. Aber für diejenigen mit Early Access beginnt der Spaß heute, am 7. August, in etwa 90 Minuten, um genau zu sein, während der Rest vom 9. bis 10. August Zugang zur Beta erhält. Diese Early-Access-Beta hat bereits die Marke von 24.000 gleichzeitigen Spielern überschritten.

Laut SteamDB hat es einen Höchststand von 24.879 gleichzeitigen Spielern erreicht, so dass es zweifellos hohe Erwartungen an den sechsten Teil von Battlefield Studios gibt.

Natürlich ist es noch nicht möglich zu spielen, und die Anzahl der gleichzeitigen Spieler ist darauf zurückzuführen, dass viele sich einfach dafür entschieden haben, sich frühzeitig anzumelden und die Einstellungen anzupassen und so weiter. Es ist auch möglich, bereits in der Lobby mit anderen Spielern zu chatten, wenn du möchtest. Vermutlich wird sich die Anzahl der Spieler etwas erhöhen, wenn die Beta tatsächlich startet.

