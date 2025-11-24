Die besten Wege, um in Warhammer 40.000 einzusteigen

HQ

Warhammer 40.000 fühlt sich definitiv so an, als würde es kurz davorstehen, den Mainstream zu erreichen, so wie Dungeons & Dragons nach dem Start der 5. Edition, den Tributen in Stranger Things und dem riesigen Erfolg von Critical Role. Im Gegensatz zu Dungeons & Dragons, das unglaublich leicht zu lernen ist und so regelleicht sein kann, wie man möchte, kann Warhammer 40.000 für Anfänger etwas einschüchternder sein.

Aber wenn du deinen ersten Zug im Dienst des Imperators (oder der Chaosgötter, falls du möchtest) hattest und mehr möchtest, haben wir einige Tipps, die dir helfen, in das Kriegsspiel, die Lore und beides einsteigen. Egal, ob Sie sich in den Büchern der Black Library verlieren oder unzählige Stunden damit verbringen wollen, die Visier Ihrer Helme zu perfektionieren – wir haben viele Möglichkeiten, den nächsten Schritt im Hobby zu machen, ohne sich selbst zu überfordern.

Warhammers Aushängeschild. Sind sie dein Stil?

Tipps zum Einstieg in Warhammer 40.000 – Das Kriegsspiel

Warhammer 40.000 ist eines der etabliertesten Tabletop-Erlebnisse, die wir heute haben. Allerdings wird es kontinuierlich weiterentwickelt. Einerseits kann das Aufhalten etwas schwierig sein, aber es bedeutet auch, dass alle anderen ständig die Regeln lernen. Daher müssen Sie sich beim Recherchieren einer Liste oder den Regeln nicht so sehr einschüchtern lassen. Klar, manche Dinge bleiben so gut wie immer, aber ein großer Tipp für Warhammer ist, dass es wie Geschichte oder Wissenschaft irgendwie immer neu geschrieben wird. Das Meta verändert sich ständig, daher sollte das schon jetzt eine große Last von deinen Schultern sein.

Damit können wir zu einem richtigen Anfänger-Tipp kommen, nämlich eine Armee auszuwählen, die einem gefällt. Einen, den du wirklich, wirklich magst. Bevor du dir die Regeln anschaust, solltest du vor dem Kauf deiner ersten Combat Patrol wissen, dass du Stunden damit verbringen wirst, diese kleinen Kerle zu bauen und zu bemalen. Die Ästhetik ist dabei entscheidend, wahrscheinlich sogar wichtiger als Lore und Spielstil, aber es gibt zugegebenermaßen viele Faktoren, die bei der Wahl einer Armee eine Rolle spielen. Das Wichtige ist, eine auszuwählen und bei deiner Armee zu bleiben. Außer du willst nur sammeln, was in Ordnung ist, ist es keine gute Idee, von jeder Release-Welle weggezogen zu werden. Andere Armeen bekommen ständig coole Sachen. Dieses Jahr wurde ich zum Beispiel fast dazu gebracht, Hunderte für Space Wolves auszugeben, aber ich hielt fest an meinen geliebten Dark Angels, weil ich wusste, dass ich sonst effektiv eine Menge Geld verschwendet hätte.

Ich würde davon abraten, ein Starter-Set zu kaufen, um ins Spiel einzusteigen, es sei denn, du willst entweder die Tyraniden- oder die Space Marine-Einheiten. Selbst Kampfpatrouillen bieten je nach Fraktion vielleicht keine guten Angebote, selbst wenn sie als Einstieg angekündigt werden. Sie geben dir allerdings einen Rabatt beim Kauf aller Einheiten in der Box, was in Warhammer ein großer Vorteil ist. Etwas, das es wert ist, bei der Auswahl deiner Armee zu bedenken, ist, wie viel es kostet. Selbst wenn du Space Marines anfangs etwas generisch findest, kostet es bei weitem nicht so viel, eine Liste zu bekommen wie zum Beispiel Tyraniden oder Eldar. P.S. Falls du es nicht weißt: Eine Liste ist eine Sammlung von Einheiten, die eine Armee bilden. Sie brauchen einen Kriegsherrn, einige Schlachtlinieneinheiten, weitere Datenblätter und wahrscheinlich ein Monster oder ein Fahrzeug, um etwas Balance zu schaffen.

Battleforce-Boxsets sind normalerweise die beste Einführung in eine Armee, aber sie sind schnell ausverkauft und erscheinen nicht allzu regelmäßig.

Die kostenlosen Minis des Monats in deinem örtlichen Games Workshop-Shop zu bekommen, ist eine großartige Möglichkeit herauszufinden, ob du gerne eine bestimmte Fraktion baust und bemalst, aber das Internet bietet viele Ressourcen, um alles andere über sie zu lernen. Meiner Erfahrung nach sind das Kaufen, Bauen und Bemalen die wichtigsten Dinge, also stelle sicher, dass du mit allen drei zufrieden bist, wenn du eine Armee auswählst. Genau wie bei D&D ist die Regel der Coolness in Warhammer 40.000 die Oberste, und es ist besser, bei dem zu bleiben, was man mag, als der aktuellen Meta hinterherzujagen. Warhammer braucht lange Vorbereitung, selbst wenn du nicht malst, was bedeutet, dass dein Super-Meta-Build wahrscheinlich schon generft wurde, wenn du deinen Super-Meta-Build fertig hast.

Sobald du deine Fraktion gewählt, eine Armeeliste gebaut und gemalt hast, die du bereit für den Tabletop hast, ist es an der Zeit, die Regeln und die Spielweise zu lernen. Wenn es einen Cheat-Code gibt, um das Wargame zu lernen, dann sind es Kampfberichte. Ich kann nicht anders, als 40K in 40m von Play On Tabletop zu empfehlen. Die filmatische, kurze Struktur, die das Team in Warhammer 40.000 einbringt, macht es ebenso zugänglich wie spannend, und neue Fans sollten wirklich ein paar Spiele ausprobieren, um zu sehen, wie die Struktur des Spiels ist, auch wenn sie einige Aspekte überspringen. Nachdem du eine Idee hast, kannst du die Richtlinien aus dem Regelbuch und deinem Fraktionscodex besser verstehen. Wenn du mit Freunden spielst, ist der Codex wahrscheinlich für alle deine Regelbedürfnisse in Ordnung, aber wenn du einen wettbewerbsfähigeren Vorteil willst, brauchst du wahrscheinlich Unterstützung aus dem Web oder einer App.

Wie du wahrscheinlich aus den obigen Absätzen beurteilen kannst, kann Warhammer 40.000 ziemlich komplex wirken und ist es das bis zu einem gewissen Grad auch, aber du kannst dir das Leben erleichtern, indem du deine Fraktion auswählst, eine Armee stetig aufbaust, ohne einen gefürchteten Schamhaufen (ein Haufen ungebauter/unbemalter Warhammer-Modelle) zu verursachen, und dir einige Kampfberichte anschaust, um die Regeln zu verstehen. Finde das heraus, und du wirst im Handumdrehen große Schlachten in der düsteren fernen Zukunft werfen.

Tipps zum Einstieg in Warhammer 40.000 – Die Hintergrundgeschichte

Das ist etwas einfacher, denn eigentlich geht es nur um deinen Anfang. Wenn du einfach nur einen allgemeinen Überblick über das Setting aufnehmen möchtest, kann dir das Regelbuch oder idealerweise ein Fraktionscodex tausende Jahre Geschichte in einem komprimierten Format liefern. YouTube hilft hier auch, aber es gibt inzwischen so viele Lore-YouTuber, dass es wirklich schwer ist, einfach einen auszuwählen und zu sagen, er sei der beste für Anfänger. Du kannst anhand von Sprache, Videolänge und mehr bestimmen, wen du magst. Wenn du offizielle Hintergrundgeschichte und sonst wenig willst, hast du viele Möglichkeiten.

Solange du mit einer imperialen Perspektive zufrieden bist (was du vielleicht einfach ertragen musst, selbst wenn du ein Fan anderer Fraktionen bist), hast du jede Menge Ausgangspunkte, von Spielen über Bücher bis hin zu anderen Dingen dazwischen. Secret Level bietet jede Menge coole Action, aber nicht viele Details zum Setting, daher können wir es für die Lore nicht wirklich empfehlen. Space Marine II macht es deutlich besser, indem es hier und da ein Stichwort einwirft, um dir das Einstiegsmittel zu Warhammer zu geben, wie es bei so vielen Spielern der Fall war. Rogue Trader ist unserer Meinung nach die beste Warhammer 40.000-Videospiel-Einführung, obwohl es manchmal viel Text bietet, was manche Fans abschrecken kann.

Wenn du jedoch Text suchst, bietet die Black Library Unmengen an Warhammer-Büchern zum Durchstöbern. Die mit Abstand größte Erzählreihe ist The Horus Heresy, aber wenn 50+ Bücher für eine Serie etwas einschüchternd klingen, kannst du dich der Eisenhorn-Trilogie stellen, die als perfekte Einführung durch die Augen von Games Workshops Version von James Bond dient. Wenn Sie weitere Buchempfehlungen suchen, können Sie das hier und hier tun.