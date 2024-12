Die besten Videospielverfilmungen auf der großen Leinwand

Nicht immer klappt es mit der Videospiel-Adaption und es bleibt beim Erfolg auf der Konsole. Doch es gibt auch viele Titel, die es sowohl beim Zocken als auch beim Zuschauen im Kino geschafft haben, die Fans zu begeistern. Bei der riesigen Auswahl an Spielen ist es gar nicht so einfach, passende Titel zu finden, die sich für eine Verfilmung eignen.

Welche Spiele es erfolgreich auf die Leinwand geschafft haben und was 2025 bereit hält, kommt jetzt.

Von der Leinwand ins Online Casino

Doch jetzt fünf Erfolgsgeschichten auf der Konsole und auf der Leinwand.

Mortal Kombat

Im Mittelpunkt von Mortal Kombat steht Cole Young, der die Aufmerksamkeit eines mächtigen Gegners weckt. Young, selbst MMA-Kämpfer, ist mit Turnieren vertraut. Jetzt steht aber das Wohl der Erde auf dem Spiel. Diese kann nur gerettet werden, wenn Young mit seinen Mitstreitern ein seit dem 17. Jahrhundert dauerndes Turnier gewinnt.

Die Filmumsetzung stammt aus dem Jahr 2021 und basiert auf dem beliebten Videospiel, bei dem es einen Zweikampf nach dem anderen gibt. Mit spektakulären Drehorten in Australien beeindruckt der Film die Kinogänger, zu denen nicht nur eingefleischte Gamer gehören. Auszeichnungen hat die Verfilmung ebenfalls erhalten, darunter das beste Szenenbild bei den AACTA Awards. Hinzu kommen einige Nominierungen für beste Kostüme, bestes Make-up und beste Spezialeffekte. Weitere Verfilmungen des Spiels sind geplant.

The Last of Us

Dieses Videospiel wurde mit einer exzellenten Hollywood-Besetzung verfilmt. Pedro Pascal und Bella Ramsey sind in den Hauptrollen der 9-teiligen Serie zu sehen. Umgesetzt wurde der Film mit diversen Drehorten in den USA und Kanada im Jahr 2022. Ganz wie im Videospiel geht es darum, die Welt zu retten, denn ein hoch ansteckender Pilz verwandelt Infizierte in willenlose Kreaturen.

Lediglich ein Mädchen scheint gegen den Pilz immun zu sein, die mit Hilfe eines Schmugglers in Sicherheit gebracht werden soll. Dazu müssen sie eine Reise quer durch die USA antreten und sich vielen Herausforderungen stellen. Das postapokalyptische Spiel wurde nach Fanmeinungen gelungen umgesetzt und ist absolut sehenswert.

Pokémon

Außerhalb Japans kommt schnell die Frage auf, was zuerst da war, die Verfilmungen und Serien von Pokémon oder die Spiele. Während in der restlichen Welt Games und Verfilmungen fast gleichzeitig herauskamen, gab es für die Japaner lange Zeit vor den Filmen die Spiele. Es gibt einige Filme, die auf den Spielen basieren. Die animierten Comics zeigen dabei den sehr typischen japanischen Stil mit großen Augen.

Im Mittelpunkt stehen natürlich die Kämpfe zwischen den Pokémon, die in eine Grundhandlung integriert werden. Der Erfolg bei den Fans beweist, dass die Pokémon-Welt sich nicht nur auf Japan beschränkt. Ash und Pikachu treten zwar nicht in allen Filmen an, sind aber Hauptfiguren, die das Publikum begeistern.

Sonic

Sonic The Hedgehog zählt zu den Klassikern unter den Videospielen. Lange Zeit war der blaue Blitz das Aushängeschild von Sega. Nachdem sich die Firma in den frühen 2000ern aus dem Konsolengeschäft zurückgezogen hatte, kommt jetzt wieder frischer Wind auf. Sega möchte es noch einmal wissen und plant, Klassiker neu aufzulegen und sich im Gaminggeschäft erneut zu etablieren.

Dem Kinoerfolg von Sonic werden diese Veränderungen keinen Abbruch tun. Der animierte Avatar mischt sich bereits in drei Kinofilmen unter die Menschen. Dabei steht er wieder Doctor Eggman gegenüber, der von keinem Geringeren als Jim Carrey gespielt wird.

Tomb Raider

Archäologie-Liebling Lara Croft sorgt bei Tomb Raider für Aktion. Die Videospielreihe wurde in diversen Filmen auf die Leinwand gebracht. Keiner wird wohl Angelina Jolie in der Hauptrolle vergessen, die als Martial Art Kämpferin und Gelehrte die Schätze der Welt aufspürt. Neue Versionen des Spiels kommen fast jährlich auf den Markt. Für 2025 ist die Veröffentlichung einer erneuten Version vorgesehen.

Der letzte Tomb Raider Film stammt aus dem Jahr 2018 mit Alicia Vikander als agile Schatzjägerin in der Hauptrolle. Insgesamt wurden drei Filme gedreht, die sich jeweils an den Spielen orientieren.

Fazit

Eine gelungene Verfilmung von Videospielen ist nicht so leicht. Das sieht man an der Tatsache, dass es einige Filme gibt, die vom Publikum gar nicht gut aufgenommen wurden. Die Schwierigkeit bei der Adaption von Videospielen liegt oft in der fehlenden Geschichte mit lückenhaften Hintergrundgeschichten oder genau dem Gegenteil, wenn einfach zu viele Erzählstränge vorhanden sind, die verwickelt werden müssen.

Die hier vorgestellten Filme sind nur eine kleine Auswahl, doch sehr gut umgesetzte Projekte. Neue Projekte sind im Anmarsch. So wird in 2025 beispielsweise der Film des Überfliegerspiels Minecraft erwartet, der bisher gute und schlechte Rezensionen bekommen hat. Diese basieren nur auf einem Trailer, der einen ersten Einblick gewährt. Weitere Projekte sind Halo, Borderlands oder Fallout, die hoffentlich für spannende Unterhaltung sorgen werden.