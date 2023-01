Die besten Überholungsmods, auf die Sie 2023 und darüber hinaus achten sollten

HQ

Modding ist keineswegs etwas Neues für die Videospielindustrie, und es gab sogar einige großartige Titel, die aus klassischen Mods wie Garry's Mod oder Dota 2 hervorgegangen sind. Dennoch kann es sich jetzt mehr denn je so anfühlen, als bräuchten wir einige große, erweiterungsgroße Mods, um die immer längeren Wartezeiten für Spiele zu überleben.

Zum Glück für uns scheint es, dass Modder mit jedem Jahr talentierter werden und wir uns auf einige massive Projekte im Jahr 2023 und den folgenden Jahren freuen können. Von DLC-großen Erweiterungen bis hin zu diesen netten Nachbesserungen zur Lebensqualität, die das Spielerlebnis vollständiger machen, hier sind einige der besten und größten Mods, die bald erscheinen.

Beginnen wir mit Fallout: London, einem umfangreichen Projekt, das seit Jahren in Vorbereitung ist. Mit der Engine von Fallout 4 hat das Team, das an Fallout: London arbeitet, so ziemlich ein ganzes Setting mit einzigartigen Geschichten, Charakteren und Feinden erstellt. Die Leute haben sich jahrelang gefragt, wie das Fallout-Universum in anderen Ländern aussieht, und durch Fallout: London könnten sie endlich ihre Antwort bekommen.

Fallout: London wird noch in diesem Jahr erscheinen und scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Wir haben eine Menge Gameplay und Updates vom Mod-Team gesehen, mit ihrem neuesten Video, das ein funktionierendes U-Bahn-System zeigt. Wenn dich das nicht beeindruckt, weiß ich nicht, was wird.

Da Fallout 5 wahrscheinlich über ein Jahrzehnt entfernt ist, werden wir uns für postapokalyptische Inhalte noch einige Zeit auf die Modding-Community verlassen. Wenn sie jedoch weiterhin Projekte wie Fallout: London erstellen, ist das Warten auf das nächste Fallout-Spiel vielleicht nicht so schlimm.

Als nächstes werfen wir einen Blick auf Bethesdas andere wirklich beliebte IP in den Elder Scrolls, und wir betrügen hier ein wenig, da wir ein paar riesige Projekte in einen Eintrag packen, aber sie alle beinhalten die gleiche Idee, nämlich ein älteres Elder Scrolls-Spiel in einen der neueren Einträge der Serie zu portieren.

Skywind nimmt Morrowind und portiert es auf Skyrim, und Morroblivion gibt auch dem dritten Spiel ein kleines Upgrade, fügt es aber stattdessen in The Elder Scrolls 4 ein. Das beliebteste dieser Projekte ist Skyblivion, das, wie Sie vielleicht erraten können, die Gesamtheit von Oblivion in die Skyrim-Engine portiert und dem alten Spiel ein dringend benötigtes aktualisiertes Aussehen verleiht.

Skyblivion wird leider erst 2025 bei uns sein, wie uns das Mod-Team kürzlich mitgeteilt hat. Aber wenn es genug Unterstützung gibt und einige Freiwillige dem Team beitreten, könnte dieses Veröffentlichungsdatum vorverlegt werden. So oder so, Skyblivion wird wahrscheinlich immer noch vor The Elder Scrolls 6 auf der Nexus Mods-Seite erscheinen. Wir sind uns nicht sicher, ob das an dieser Stelle eine aufregende oder traurige Sache ist.

Obwohl die Fans von The Elder Scrolls und Fallout ziemlich regelmäßig brillante und expansive Mods machen, erstellt die FromSoftware-Fangemeinde auch einige hervorragende Mods für diejenigen, die den Schwierigkeitsgrad der Soulsborne-Serie lieben, aber das Basis-Gameplay in den aktuellen Titeln satt haben.

Dark Souls: Archthrones ist ein DLC-großer Mod für Dark Souls 3, der die Fans mit jedem Update des Entwicklerteams beeindruckt. Es überarbeitet das Basisspiel komplett und bietet den Spielern neue Gebiete zum Erkunden, neue Feinde zum Bekämpfen, basierend auf denen in Bloodborne und Sekiro, und jede Menge Geschichten, in die sie eintauchen können.

Es gab noch kein Veröffentlichungsdatum für Dark Souls: Archthrones, aber wenn man bedenkt, dass wir zu Beginn dieses Jahres 15 Minuten Gameplay hatten und das Projekt bis zu diesem Zeitpunkt seit 2 Jahren in der Entwicklung ist, können wir nicht anders, als zu hoffen, dass wir bald etwas hören werden.

Von einer Mod mit einem unbekannten Veröffentlichungsdatum bis hin zu zwei, die erst kürzlich veröffentlicht wurden, überarbeiten die Mods Mass Effect: Legendary Edition Citadel Epilog und Happy Ending dein Weltraumabenteuer. Anstatt einem Spiel eine ganze Reihe von Inhalten hinzuzufügen, entfernen diese Mods tatsächlich einen fairen Brocken, um das umstrittene Ende von Mass Effect 3 zu ändern.

Nach der Veröffentlichung von Mass Effect 3 hat BioWare den Citadel-DLC fallen gelassen, der im Wesentlichen ein Haufen Fan-Service ist, der Ihnen ein letztes Hurra mit Ihrer Crew gibt, bevor Sie sich den letzten Missionen des Spiels stellen. Die Citadel Epilogue Mod setzt stattdessen diesen DLC nach dem Spiel und entfernt alle Erwähnungen von Reaper und dem Krieg, um Ihnen ein viel glücklicheres Ende zu geben.

Die Happy Ending-Mod arbeitet damit, entfernt Shepards fast endgültigen Tod aus dem Ende von Mass Effect 3 und optimiert die letzten Zwischensequenzen, die gespielt werden, sobald Sie das Spiel beendet haben. Es gibt auch eine letzte zusätzliche Überraschung in diesem Mod, wenn Sie in die Normandie zurückkehren, aber Sie müssen es herunterladen, um es herauszufinden.

Unsere letzte Überholungsmod bringt uns zu Cyberpunk 2077, und es ist die Time Dilation Overhaul, die das Gameplay des dystopischen Titels von CD Projekt Red erheblich verändert, indem sie alle neuen Fähigkeiten hinzufügt.

Katana Reflect ermöglicht es Ihnen, die Kugeln Ihrer Feinde auf sie zurückzuschicken, Teleportation macht genau das, was sie auf der Dose sagt, und Sie können sogar Fahrzeuge beeinflussen, während Sie sich in der Zeitdilatation wie Franklin in GTA 5 befinden.

All diese Fähigkeiten sind an die Zeitdilatationsmechanik gebunden und verändern nicht nur die Art und Weise, wie Spieler den Quickhack verwenden können, sondern auch das NPC-Verhalten.

Dies sind nur einige der besten und hellsten Überholungsmods, die entweder bereits verfügbar sind oder bald herauskommen werden. Da Modding es uns heutzutage ermöglicht, Erweiterungen in DLC-Größe zu erhalten, scheint es, als ob das Warten auf neue Titel nicht so schmerzhaft ist, wie wir einst dachten.