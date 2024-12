Die besten Survival-Spiele des Jahres 2024

HQ

Survival-Spiele sind nicht jedermanns Sache, aber sie ziehen in der Regel Millionen von Spielern an, wenn sie gut gemacht sind. Auch wenn sie keine Spielerbasis haben, die einen Twitter-Post oder eine Nachricht auf Gamereactor.eu wert wäre (andere Gamereactors sind verfügbar), gab es dieses Jahr viele großartige Survival-Spiele, und wie wir es bisher mit unseren anderen Genres getan haben, werden wir einige hervorheben.

5. Nachtigall

Nightingale hatte nicht den solidesten Start, und leider hat dies in Kombination mit der Tatsache, dass es von größeren Survival-Spielen verschluckt wurde, dazu geführt, dass es von Survival-Fans ein wenig vergessen wurde. Die Arbeit, die am Worldbuilding in Nightingale geleistet wurde, ist jedoch absolut brillant. Es ist eine Freude, die Ideen für die Gaslampen-Fantasy-Welt, die hier erschaffen wurde, im Spiel zu sehen, und das Reisen in verschiedene Welten wie eine Art Steampunk-Doctor Who war in der Zeit, die ich damit hatte, ein absolutes Vergnügen. Wenn du und ein paar Freunde ein anderes Survival-Erlebnis haben wollen, solltet ihr es euch unbedingt ansehen.

4. Einmal menschlich

Once Human spielt in einer seltsam wunderbaren Postapokalypse und ist ebenso fesselnd wie seltsam. Ein modernes Survival-Crafting-Spiel, das stark von Lovecraft und anderen kosmischen Horrorfilmen inspiriert zu sein scheint. Du kannst immer noch all die üblichen Survival-Dinge in Once Human machen, aber du musst dich auch hin und wieder mit der einen oder anderen schrecklichen Kreatur auseinandersetzen, die jenseits deiner Vorstellungskraft liegt.

3. Eingehüllt

Wenn man bedenkt, dass es so kurz nach einem anderen Spiel auf dieser Liste erschien, war ich angenehm überrascht zu sehen, dass Enshrouded bei der Veröffentlichung nicht von anderen Survival-Titeln herausgefordert wurde. Du übernimmst die Verantwortung als Flammengeborener in Enshroved und musst in einer Fantasiewelt überleben, um die Schrecken eines verderbenden Nebels zu stoppen. Durch die Kombination von epischer Fantasy mit Survival und großartigen Baumechaniken ist es ein Spiel, das die Stunden leicht auffrisst, selbst wenn es sich noch im Early Access befindet.

2. Pazifikfahrt

Pacific Drive ist kein massives Multiplayer-Survival-Spiel wie die anderen Titel auf dieser Liste, aber es ist ein Survival-Spiel. Eine, in der Sie und Ihr Auto durch eine seltsam verdrehte Welt reisen, die Sie und Ihr treues Metallross auf Herz und Nieren prüft. Es ist eine großartige Übung, um eine solide Atmosphäre zu schaffen und die normale Überlebensformel in Frage zu stellen, an die wir uns in den letzten Jahren zu sehr gewöhnt haben.

1. Palworld

Die Kinder sehnen sich danach, Pokémon mit Waffen zu erschießen, so scheint es. Der Erfolg von Palworld war aus einer Meile Entfernung leicht zu erkennen, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns gedacht hat, wie erfolgreich er sein würde. Millionen von Spielern im Laufe weniger Wochen, die eine massive Anzahl gleichzeitiger Spieler aufbauen. Natürlich ist der Rechtsstreit so, wie er ist, aber der Erfolg von Palword hat bewiesen, dass die Leute niedliche und coole Monster in anderen Umgebungen sehen wollen, als das, was uns die Pokémon-Spiele geboten haben.