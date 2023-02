Die besten Strategiespiele kommen 2023

HQ

In den letzten Wochen haben wir einen Blick auf das Jahr 2023 geworfen und untersucht, was jedes große Spielegenre für die Fans bereithält. Wir haben bereits über Rennen, Action, RPG und Horror berichtet, aber jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Strategieseite der Dinge - und Junge... Es gibt viele.

Company of Heroes 3

Veröffentlichung: 23. Februar 2023 / Plattform: PC - Xbox Series & PlayStation 5 zu einem späteren Zeitpunkt

Der Zweite Weltkrieg ist eines der am meisten behandelten Themen in den Medien. Dies gilt auch für das Medium Gaming. Relic Entertainment ist kein Neuling in der Produktion von Spielen zu diesem Thema. Beide Vorgänger des vielversprechenden Dritten waren phänomenale Strategieerfahrungen. In einer Zeit, in der Entwickler sich trauen, sich etwas mehr in das Echtzeit-Strategie-Genre zu wagen, ist dies etwas, worauf man sich freuen kann. Zerstörbare Umgebungen, Multiplayer, die deutsche Wehrmacht und ihr Afrikakorps.

Falling Frontier

Release: 2023 / Plattform: PC

Eine der großen Überraschungen der letzten Jahre war Falling Frontier. Dieses von Todd D'Arcy entwickelte Weltraumepos spielt in unserem Sonnensystem. Sie steuern Raumschiffe in etwas, das am besten als etwas Ähnliches wie Nexus: The Jupiter Incident beschrieben werden kann. Die Unterschiede betreffen die Größe und die Tatsache, dass sie in Echtzeit im gesamten Sonnensystem im Vergleich zu kleinen fokussierten Missionen stattfindet. Die Grafik hat uns bei Gamereactor erschüttert und sein langsameres Tempo verheißt Gutes.

Homeworld 3

Release: 2023 / Plattform: PC

Es herrschte viele Jahre Ruhe, bevor Gearbox ein Remaster der beiden klassischen Spiele Homeworld und Homeworld 2 veröffentlichte. Dann bekamen wir eine landbasierte Interpretation mit Homeworld: Deserts of Kharak. Durch eine Kickstarter-Kampagne sammelten die Entwickler Geld und Interesse für eine richtige Fortsetzung. Homeworld 3, dessen Veröffentlichung für 2023 geplant ist, wird klassische Echtzeit-Weltraumkämpfe in allen drei Dimensionen bieten, mit Basisaufbau in den Bienenstockschiffen und Ressourcenmanagement.

Men of War 2

Release: 2023 / Plattform: PC

Der nächste Titel zum Zweiten Weltkrieg wird von Best Way aus der Ukraine entwickelt. Im Gegensatz zu Company of Heroes konzentriert sich Men of War mehr auf einzelne Soldaten. Sie tragen Munition, Waffen, Vorräte und können mit allem ausgestattet werden, was Sie finden. Sie verwenden mehr Realismus in ihrer Darstellung und Ihre Fähigkeiten zur Detailkontrolle werden auf die Probe gestellt. Sie können sogar das direkte Kommando über bestimmte Einheiten übernehmen. Die Kampagnen lassen Sie den Krieg aus der alliierten Perspektive an der Westfront und aus der Soviet Union's-Perspektive an der Ostfront sehen. Es wird 45 Bataillone, über 300 modellierte Fahrzeuge, Multiplayer-Unterstützung und Koop-Modus bieten.

War Hospital

Veröffentlichung: 2023 / Plattform: PlayStation 5, Xbox Series, PC

Haben Sie sich jemals gefragt, wie es wäre, während eines tobenden Krieges für ein Feldlazarett verantwortlich zu sein? Brave Lamb Studio S.A. stellt dir diese Frage. Sie übernehmen die Rolle eines Leiters eines Feldlazaretts während des Ersten Weltkriegs an der Westfront. Bauen Sie Ihren Sanitätsdienst auf, versorgen Sie Soldaten und erleben Sie eine eher unerforschte Seite des Konflikts im Medium. Sie müssen strategische, taktische und moralische Entscheidungen treffen. Sie werden realistische, für die damalige Zeit realistische medizinische Geräte unter authentischen Umständen anwenden.

Frostpunk 2

Release: 2023 / Plattform: PC

Frostpunk war eine kleine positive Überraschung. Was würde passieren, wenn Sie einen superfokussierten Städtebauer bauen würden, bei dem das Überleben im Mittelpunkt steht? Traditionell geht es bei diesen Titeln darum, so viel Gewinn wie möglich zu erzielen und Städte zu erweitern. In diesem Sinne müssen Sie sicherstellen, dass die Einwohner nicht erfrieren, mit Ihren Bemühungen zufrieden sind und sicherstellen, dass Sie Ihren Job als Bürgermeister einer der letzten Städte der Welt behalten können. Die Fortsetzung verspricht mehr vom Gleichen; Eine schwierige Simulation einer Stadt bei eisiger Kälte.

11 Bit Studios verspricht, dass die Fortsetzung alles erweitern wird, was das ursprüngliche Gute gemacht hat, und tiefer in die Natur der Menschheit als Kreatur eintauchen wird. Ihnen werden mehr Werkzeuge als zuvor angeboten, um Ihre Gesellschaft zu schaffen, entsprechend den Bedingungen, in die Sie geworfen werden.

Manor Lords

Release: 2023 / Plattform: PC

Der Bau von Städten ist in den letzten Jahren zu einem großen Genre geworden. Sie kommen in allen verschiedenen Formen. Manor Lords wirft dich in das Leben eines Herrschers im Mittelalter. Ihre Aufgabe wird es sein, eine mittelalterliche Gesellschaft aufzubauen und zu führen, einschließlich des Zeichnens von Straßen und der Gestaltung der Gesellschaft mit Gesetzen. Du kannst auch in realen Schlachten kämpfen, die denen in Total War nicht unähnlich sind. Diese Mischung aus Genres lässt Slavic Magic's neuestes Spiel im Vorfeld unglaublich vielversprechend aussehen.

Builders of Egypt

Release: Q1-Q2 2023 / Plattform: PC

Zu sehen, wie Pharaoh 2023 ein Remaster bekommt, war aufregend. Builders of Egypt sieht eher wie eine moderne Interpretation des Genres aus, die in einer ähnlichen Zeit spielt. Gameplay-mäßig erinnert es sehr daran, wie moderne historische Städtebauer arbeiten. Es wird auch angenommen, dass China und das antike Griechenland im Jahr 2023 ein Gegenstück bekommen werden. Ob es den Entwicklern gelingt, alle drei Titel im Laufe des Jahres herauszubringen, bleibt abzuwarten. Builders of Egypt ist der Titel, der am längsten in Produktion zu sein scheint und voraussichtlich irgendwann vor dem Sommer veröffentlicht wird.

Broken Arrow

Release: 2023 / Plattform: PC

Zwei heiße Strategiespiele mit ähnlichem Gameplay werden im Laufe des Jahres erwartet. Einer heißt Warno und ähnelt Steel Division und European Escalation (derselbe Entwickler) mit einem Fokus auf den Kalten Krieg. Der andere ist Broken Arrow, der atemberaubende Grafiken und eine beispiellose Modularität der Kräfte bietet. Sie können einzelne Waffensysteme und Plattformen detailliert anpassen. Ersetzen Sie Waffen auf Panzern und passen Sie die Funktionalität an. Der Zeitraum ist in der Gegenwart angesiedelt, sollte aber die gleiche grandiose Skala bieten wie beispielsweise Warno. Du kontrollierst eine große Anzahl von Truppen, Fahrzeugen und anderen Dingen auf riesigen Schlachtfeldern. Sowohl Broken Arrow als auch Warno sehen wirklich vielversprechend aus, auch wenn sie sich ähneln. Wenn Sie Kriegsspiele wie Ruse, European Escalation, Steel Division und World in Conflict mögen, sollten Sie diese im Auge behalten.

Stargate: Timekeepers

Release: 2023 / Plattform: PC

Stargate hat eine lange Geschichte in der Welt von Film und Fernsehen. In dieser Branche ist die Anzahl der Titel umso geringer. Stargate: Timekeepers wird das hoffentlich ändern. Du übernimmst die Rolle eines der Special Forces im selben Universum wie SG-1. Die Geschichte setzt kurz nach Staffel 7 mit über 14 Missionen fort. Gameplay-mäßig hat es ein taktisches Echtzeit-Setup. Im Laufe des Abenteuers wirst du hauptsächlich gegen den bösen Goa'uld kämpfen. Sie werden Revolten erleben, ikonische Rassen und Charaktere treffen. Es bleibt abzuwarten, ob es der Marke gerecht werden kann.

Songs of Conquest

Release: Q3 2023 / Plattform: PC

Heroes of Might and Magic auf der Super Nintendo Entertainment System ist wahrscheinlich nicht ganz die richtige Beschreibung. Klar ist jedoch, dass Songs of Conquest eine Liebeserklärung an King's Bounty, Heroes of Might and Magic und Disciples ist. Du sammelst Ressourcen, baust Städte in einem rundenbasierten Modus. Dann kämpfst du mit deinen Helden als Generäle und deinen Truppen in einem rundenbasierten Brettspiel-ähnlichen System. Du kannst Zaubersprüche wirken und Kräfte zwischen Hexen bewegen. Jede Truppe auf der Karte wird durch eine Zahl dargestellt, um die Anzahl der Soldaten oder Monster darzustellen. Deine Rolle ist es nicht nur, auf den Schlachtfeldern zu gewinnen, sondern auch feindliche Festungen zu erobern. Wenn Sie mit einer der oben genannten Serien aufgewachsen sind, ist dies ein Titel, den Sie im Auge behalten sollten.

Dune: Spice Wars

Release: 2023 / Plattform: PC

Zu sehen, wie Dune eine Anpassung in der Spielewelt bekam, war nicht überraschend. Dune: Spice Wars ist ein 4X-Echtzeitspiel. Du baust Städte und versuchst, gegen andere Fraktionen um Ressourcen und Städte auf der Wüstenwelt Arrakis zu konkurrieren. Du kannst die Rolle einer von fünf Fraktionen übernehmen. Jede Fraktion arbeitet anders mit unterschiedlichen Mechanismen, um den Feind zu gewinnen und zu besiegen. Sogar die Soldaten sind anders. Es gibt auch neutrale Fraktionen, mit denen man sich anfreunden oder erobern kann. Wenn Sie die berüchtigten Riesensandwürmer der Serie mochten, sind diese auch hier enthalten. Sie können schnell Ihre stärksten Einheiten essen, wenn Sie nicht vorsichtig sind.

The Great War: Western Front

Release: 2023 / Plattform: PC

Wenn Sie sich für den Ersten Weltkrieg interessieren, waren Sie wahrscheinlich enttäuscht von der engen Auswahl an verfügbaren Spielen. Entwickelt von den ehemaligen Westwood Studios (Red Alert und Command and Conquer) Leuten unter dem Namen Petroglyph Games, kommt eine grandiose Interpretation des Ersten Weltkriegs. Wie der Name schon sagt, spielt diese an der Westfront mit einem Fokus auf Stellungskrieg und permanente Zerstörung. Der Schaden, den du dem Schlachtfeld zufügst, wird gerettet und das nächste Mal geht die Zerstörung von diesem Punkt an weiter. Die Idee ist, dass Sie den Prozess von schönen Landschaften zum Niemandsland sehen werden. Sie werden die Kriegsanstrengungen auf zwei Arten führen. Einer ist ein eher Total War-ähnlicher Modus, in dem Sie sich verstärken, Kräfte bewegen, forschen und andere Aktivitäten ausführen. Die andere Aktivität sind groß angelegte Echtzeit-Scharmützel. Petroglyph Games hat viel Wert auf die Erforschung gelegt und sie so realitätsgetreu wie möglich gemacht.

Espiocracy

Release: 2023 / Plattform: PC

Große Strategie erwartet dich in Espiocracy. Obwohl das Layout etwas wie Europa Universalis oder Hearts of Iron ähnelt, gibt es einen speziellen Fokusbereich. Während des Kalten Krieges war die Spionage von allen Großmächten weit verbreitet. Sie können wählen, als eine von über 70 Nationen zu spielen. Ihre Mission ist es, Ihre Intelligenz, Ihre Spione und alles dazwischen zu nutzen, um die Welt zu verändern. Sie können Staatsstreiche durchführen, Stellvertreterkonflikte führen und Ihre Spione einsetzen, um Bedingungen zu schaffen, die Ihnen zugute kommen. Anstatt große Streitkräfte zu entsenden, leiten Sie die Geheimdienstoperationen des Landes.

King's Orders

Veröffentlichung: 2023 / Plattform: PC

Hast du dich jemals gefragt, wer deinen Truppen die Befehle gibt, die du gibst? In den meisten Strategiespielen sind Sie eine Form höherer Macht, deren Kräfte sich sofort auf Knopfdruck bewegen. King's Orders versucht, an diesem Konzept herumzubasteln und es in etwas Realitätsbezogenerem zu verankern. Im Mittelalter wurden Befehle meist über Boten verschickt. Bei dieser ganzen Erfahrung geht es darum, Bestellungen über einen Vermittler, d.h. einen Boten, zu versenden. Deine Kräfte werden nicht ohne dein Wort handeln, aber es dauert etwas länger, als du es von anderen Spielen gewohnt bist. Natürlich können Sie dies zu Ihrem Vorteil nutzen und die Boten Ihrer Gegner behindern. So wie der Feind verhindern kann, dass Sie den richtigen Ort erreichen. Dies bietet eine etwas abgespecktere, optimierte Erfahrung, bei der sich Ihre Kontrolle über die Streitkräfte darum dreht, wie Ihre Befehle durchkommen oder nicht. Das gesamte Metagame dreht sich um die Manipulation und Sabotage des gegnerischen Kommandosystems. Das ist etwas, was wir bei Gamereactor selten in diesem Genre gesehen haben, daher sind wir neugierig und interessiert an Afterlife's kommenden Titel.