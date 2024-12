Die besten Strategiespiele des Jahres 2024

HQ

Strategiespieler gehören zu den engagiertesten Spielern da draußen, die Hunderte, wenn nicht Tausende von Stunden damit verbringen, die Karte in ihrer Lieblingsfarbe zu malen, jede kitschige Taktik in der Branche zu lernen und ein legendärer Held oder ein Diktator zu werden, sollte man besser vergessen. Wir haben in diesem Jahr viele Spiele gesehen, in denen diese Spieler angezogen wurden, aber was sind unsere Favoriten? Nun, lesen Sie die Liste und finden Sie heraus, dass Sie inzwischen wissen sollten, wie das funktioniert.

5. Einhorn-Oberherr

Kompliziertes Gameplay, brillante Grafik und eine große Menge an Tiefe vereinen sich in Unicorn Overlord zu einem der besten taktischen RPGs, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Es ist vielleicht nicht die 4X-Strategie, wenn man daran denkt, wenn man von dem Genre hört, aber es bietet viel taktische Brillanz für diejenigen, die ein bisschen mehr in ihren RPGs wollen, als nur den gleichen Angriff immer und immer wieder zu zerquetschen.

4. Lieder der Eroberung

Während es eine ganze Menge Zeit im Early Access verbracht hat, hat Songs of Conquest dieses Jahr offiziell sein Debüt gegeben, und wir könnten nicht glücklicher damit sein. Songs of Conquest ist ein nostalgisches Strategiespiel mit lebendiger Grafik und Charakterdesign, das sich anfühlt, als wäre es direkt aus deinen frühen Spielerinnerungen gerissen worden. Songs of Conquest kombiniert seine herausragende Atmosphäre mit einem süchtig machenden Gameplay, das sowohl im PvP als auch im PvE Spaß macht.

3. Gutsherren

Manor Lords kombiniert mittelalterlichen Städtebau mit taktischen Schlachten und bietet das Beste aus beiden Welten für Leute, die es einfach lieben, eine Siedlung aus der Vogelperspektive zu betrachten. Die Jahreszeiten vergehen, Städte steigen und fallen, aber deine Augen werden die ganze Zeit über auf dem Bildschirm kleben, denn es handelt sich um einen der ehrgeizigsten Städtebauer, den wir je gesehen haben, der viel strategische Tiefe für diejenigen bietet, die kämpfen wollen.

2. Frostpunk 2

Nur sehr wenige Strategiespiele erschaffen eine so fesselnde Welt und Atmosphäre wie Frostpunk 2. Es ist einer der wenigen Strategietitel, bei denen du genauso daran interessiert bist, die Geschichte der Welt zu vervollständigen und fortzusetzen, wie du einfach nur deine Zahlen hochschraubst und gewinnst. Die Grafik ist wunderschön, und selbst in einer Welt, die größtenteils weiß gestrichen ist, schafft Frostpunk 2 sein eigenes einzigartiges Gefühl von metallischer Schönheit, das an seinen hervorragenden Vorgänger anknüpft.

1. Solium Infernum

Manchmal fühlt es sich so an, als hätte die zweite Hälfte des Jahres 2024 die erste Hälfte verraten. Großartige Spiele vom Anfang des Jahres sind in Vergessenheit geraten, und wenn die Strategiespieler sich irgendetwas zuschulden kommen lassen, dann ist es das Vergessen von Solium Infernum. Das erfrischendste 4X-Erlebnis seit Jahren, das mit seinem höllischen Design vor Charakter trieft, war eines der spaßigsten, das ich in einem Strategiespiel hatte, seit ich Civilization zum ersten Mal geladen habe (nicht das erste, wohlgemerkt, so alt bin ich noch nicht). Stell es dir wie Civilization vor, nur dass du in der Hölle bist, deine Freunde Erzfeinde spielen, die alle auf den Thron von Pandemonium schießen, und du mehr Freundschaften ruinieren wirst als eine reale Mario Kart-Session. Mit Hinterhältigkeiten im Vordergrund des Gameplays belohnt es eine andere Art von Strategie als nur den Aufbau einer Mega-Armee, und obwohl es einen Moment dauert, bis man sich an nur zwei Aktionen in einer Runde gewöhnt hat, ist das flüssigere Gameplay, das dies ermöglicht, es wert. Spielen Sie Solium Infernum!