Die besten Sportspiele des Jahres 2024

HQ

Wir werden hier nicht um den heißen Brei herumreden, das Sportvideospiel-Genre wird sehr, sehr altbacken, da etablierte Franchises weiterhin ähnliche, aber leicht unterschiedliche Jahresfolgen herausbringen, für die es von Jahr zu Jahr schwieriger wird, sich dafür zu begeistern. Das wird im Jahr 2024 noch deutlicher, wo einige der besten Sportspiele, die ihr Debüt gegeben haben, im Grunde genommen wiedergekäute Kopien ihrer 2023er Varianten sind. Unnötig zu erwähnen, dass es dieses Mal nur wenige Überraschungen gibt.

5. WWE 2K24

Seit dem absoluten Desaster WWE 2K20 haben es sich die Leute von Visual Concepts zur Lebensaufgabe gemacht, diese geschichtsträchtige Serie wieder an die Spitze zu bringen. Das haben wir mit den fantastischen Ausgaben 2022 und 2023 gesehen, und jetzt setzt 2024 diesen Trend fort, indem es wieder ein vielversprechendes und spannendes Wrestling-Erlebnis bietet, das mit der ganzen Dramatik des echten Unterhaltungsprodukts vollgestopft ist. Das diesjährige Spiel präsentierte nicht nur die typische Auswahl an Modi und eine große Sammlung von Wrestlern, als die man spielen kann, sondern erweiterte auch sein Angebot um einen 2K Showcase of the Immortals -Modus, der Wrestlemania im Laufe der Jahrhunderte Tribut zollte. Dies ist nach wie vor der beste Weg, WWE in einem virtuellen Format zu erleben.

4. EA Sports FC 25

Wir waren weder beeindruckt noch inspiriert von EAs erstem Vorstoß in eine Fußballwelt ohne FIFA. Die letztjährige EA Sports FC 24 ließ zu wünschen übrig und es fehlte der Grad an Raffinesse und Tiefe, den wir normalerweise der Serie zuschreiben. Glücklicherweise haben die Entwickler einen Teil dieses Feedbacks und des Fan-Aufruhrs aufgegriffen und es genutzt, um EA Sports FC 25 erheblich zu verbessern, ein Spiel, das sich wie eine passende Investition für Leute anfühlte, die das Geld für etwas ausgeben, das so oft als Nachbildung des Spiels des Vorjahres gepriesen wird. Wenn nur Ultimate Team weniger Geld rauben würde...

Werbung:

3. Unbestritten

EA hat uns mit dem Mangel an neuen Fight Night Teilen ausgehungert, weshalb wir froh sind, dass Steel City Interactive auf die Platte getreten ist und tatsächlich ein Boxspiel abgeliefert hat, das für Boxfans gemacht ist. Sicher, die Veröffentlichung von 1.0 hatte ihre Fehler und Leistungsprobleme, und ja, es gibt viele Verbesserungen, die vorgenommen werden müssen, aber dies ist so konzipiert, dass es ein authentisches Boxerlebnis für echte Boxfanatiker ist, und das ist es, was Undisputed erreicht hat. Sein großartiges Kampfsystem bietet viel Tiefe und verschiedene Schlagtechniken, kombiniert mit lizenzierten Turnieren, Gürteln und gescannten Boxern aus der Vergangenheit und Gegenwart, machen dies zu einem echten Leckerbissen für die Box-Community. Auch hier gilt: Ohne die Leistungs- und technischen Probleme wäre dieses Spiel weiter oben auf dieser Liste.

Werbung:

2. Top Spin 2K25

Es ist schon eine Weile her, dass wir ein ernsthaftes simuliertes Tennis-Videospiel hatten, denn obwohl wir uns in einem goldenen Zeitalter in diesem Sport befanden, mit Generationstalenten wie Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer, die die Szene in den 2010er Jahren beherrschten, machten die Serien Top Spin und Virtua Tennis eine wirklich lange Pause. 2024 war das Jahr, in dem Top Spin beschloss, zurückzukehren, um Tennis vor dem zu retten, was zu einem reinen Arcade-Videospielsport geworden war, und es hat mich nicht enttäuscht. Die offiziellen und authentischen Turniere, Veranstaltungsorte, Spieler und Ausrüstung, gepaart mit einer großartigen Mechanik und Gameplay-Ausstattung, machen dieses Spiel zu einem starken Anwärter auf das beste Sportspiel des Jahres 2024. Was gibt es noch zu sagen?

1. NBA 2K25

Ja, es ist so ziemlich das gleiche Spiel wie der Teil von 2023, aber wie man so schön sagt: "Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht", und das ist genau das Mantra, an dem Visual Concepts für NBA 2K25 festgehalten hat. Dies ist immer noch so ziemlich der Goldstandard für ein Sportvideospiel, mit unglaublicher Grafik, straffem und spannendem Gameplay und mechanischer Tiefe, authentischen und präzisen Plätzen, Veranstaltungsorten, Spielern und Ausrüstung sowie einer ganzen Reihe von Spielmodi, die bedeuten, dass dir die Action nie langweilig wird. Egal, ob du als dein eigener Charakter auf dem Platz stehen oder stattdessen als General Manager eine Dynastie aufbauen möchtest, die Entscheidung liegt ganz bei dir, und all diese Optionen werden in hervorragender Qualität geliefert, was dies zu einem festen Schloss für unser bestes Sportspiel des Jahres 2024 macht.