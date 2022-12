Die besten Spielzitate aller Zeiten

HQ

Wir neigen oft dazu, das Schreiben in Spielen in Bezug auf großartige Charaktere oder eine spannende übergreifende Geschichte zu bewerten. Während die Spiele auf dieser Liste sicherlich auch das enthalten, haben sie auch großartige Zitate, diese denkwürdigen Einzeiler oder philosophischen Beobachtungen, die lange im Gedächtnis bleiben, nachdem die meisten anderen Aspekte des Spiels vergessen wurden. Während es sicherlich viele andere großartige Zitate gibt, sind diese unserer Meinung nach einige der besten, die das Medium zu bieten hat.

"Steh in der Asche von einer Billion toter Seelen und frage die Geister, ob Ehre wichtig ist. Die Stille ist deine Antwort." - Javik, Mass Effect 3

Es ist hinter DLC eingeschlossen und wir sind uns immer noch nicht ganz sicher, ob Ehre wichtig ist oder nicht, aber Javik hilft, Mass Effect 3 ein gewisses Gefühl von Größe zu verleihen.

"Man kann einen Mann nicht so brechen, wie man einen Hund oder ein Pferd bricht. Je härter du einen Mann besiegst, desto größer steht er." - Der Schakal, Far Cry 2

Far Cry 2 ist das düsterste Spiel der Serie, daher ist es eine gute Sache, dass der Hauptbösewicht selbst Ihnen einige motivierende Worte liefert.

"Was ist der Mensch? Ein elender Haufen Geheimnisse!" - Dracula, Castlevania Symphony of the Night

Laut Legends of Localization war diese berüchtigte Zeile nicht einmal in der ursprünglichen japanischen Version, sondern wurde in der englischen Lokalisierung hinzugefügt. Wenn das stimmt, verdient der Übersetzer es, neben Dostojevsky, Kierkegaard und Sartre als eine der großen Stimmen des Existenzialismus platziert zu werden.

"Die Flammen der Rache? Konnte nicht einmal einen Marshmallow schmelzen." - Vergil, Marvel Vs. Capcom 3

Es ist passend, dass Vergil ein römischer Dichter von großem Ruf war, denn diese Zeile, die sein Namensvetter lieferte, als er Ghost Rider im Kampfspiel Marvel Vs. Capcom 3 besiegte, ist nichts weniger als inspiriert.

"Ich kenne dich nicht, und es interessiert mich auch nicht, dich zu kennen." - NPCs, The Elder Scrolls IV: Oblivion

Während Skyrims "ein Pfeil zum Knie" zweifellos die Meme-würdigste Zeile aus der The Elder Scroll-Serie ist, hat das strahlende Dialogsystem in Oblivion einige wirklich bizarre und unvergessliche Gespräche zwischen zufälligen NPCs geschaffen. Unser Favorit ist dieser, der bizarrerweise oft verwendet wurde, um Gespräche zu beginnen.

"Krieg ist, wo die Jungen und Dummen von den Alten und Bitteren dazu gebracht werden, sich gegenseitig zu töten." - Nico Bellic, Grand Theft Auto IV

Dieser Protagonist Nico Bellic liefert diese herzliche Zeile, während sein Cousin Roman sanft nickt, und verkörpert perfekt die einzigartige Mischung aus Trostlosigkeit und Humor, die die Geschichte von Grand Theft Auto IV so unvergesslich gemacht hat.

Das war zu knapp. Du warst fast ein Jill Sandwich! - Barry, Resident Evil

Jill Valentine wird fast von einer sinkenden Decke zu Tode gequetscht, aber zum Glück bietet ihr Partner Barry eine Notfallpsychiatrie an, indem er eines der besten Zitate aller Zeiten liefert.

"Die Vergangenheit ist ein Puzzle, wie ein zerbrochener Spiegel. Wenn du es zusammenfügst, schneidest du dich selbst, dein Bild verschiebt sich weiter. Und du veränderst dich damit." - Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Inspiriert von der klassischen Detektivliteratur von Raymond Chandler spuckt Max Payne so viele Metaphern und Gleichnisse aus, wie er Kugeln abfeuert. Es gibt eine große Auswahl, aber dieser trifft am härtesten.

"Sollten in den dunklen Zeiten auch die Sterne ausgehen?" - Steban, der Studentenkommunist, Disco Elysium - Der Final Cut

Wir hätten wahrscheinlich das gesamte Skript von Disco Elysium einbeziehen können, da es das am besten geschriebene Spiel aller Zeiten ist. Dennoch beschränken wir uns auf nur eine, und obwohl viele Zeilen mehr Witz und literarisches Flair enthalten als diese, ist es wahrscheinlich die ergreifendste von allen.

"Deine Mechs haben vielleicht Kupferkabel, um deine Angst vor Schmerzen umzuleiten, aber ich habe Nerven aus Stahl." - JC Denton, Deus Ex

JC Denton ist einer der coolsten Protagonisten der Videospielgeschichte, da er in einer Minute Geschichte und Politik mit dem Selbstvertrauen eines betrunkenen Philosophiestudenten diskutiert, während er in der nächsten Minute Einzeiler im wahren Arnold Scwarsnegger-Stil tötet. Während er einst buchstäblich einen Feind mit nur seinen Worten tötet, ist diese Zeile, die mit der mechanisch augmentierten Anna Navarra gesprochen wird, immer noch seine beste.

