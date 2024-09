Die besten Spiele, die nie veröffentlicht wurden

HQ

Natürlich gibt es in der Regel einen guten Grund, warum Spiele mitten in der Entwicklung abgesetzt werden, viele sind diejenigen, die dieses Schicksal erlitten haben, aber es gibt auch viele Fälle, in denen es zumindest meiner Meinung nach ein wenig unverdient und übereilt war. Es ist natürlich extrem schwierig zu sagen, wie diese Spiele am Ende geworden wären, es gibt keine Garantie, dass eines von ihnen gut gewesen wäre. Also spekuliere ich hier natürlich wild, basierend auf dem Potenzial, das ich in diesen jetzt leider nicht mehr existierenden Projekten gesehen habe. Es gibt viele interessante Titel, die leider nie das Licht der Welt erblickt haben, und es ist immer interessant, darüber nachzudenken, was hätte sein können, auch wenn es im Grunde ziemlich hoffnungslos ist. Vielleicht haben Sie die eine oder andere Träne vergossen, als Sie über einige dieser fünf Titel unten gelesen haben.

Silent Hills/P.T. (Konami)

Was wir bekamen, versprach etwas Großartiges, einen kurzen, spielbaren Teaser, der jeden, der es wagte, ihn zu spielen, in Angst und Schrecken versetzte. Es war beängstigend, es war atmosphärisch und so voller Potenzial. Hideo Kojimas Version von Silent Hill war etwas, das die Gaming-Welt wirklich brauchte, etwas, das wir verdient hatten. Ich wollte mich wirklich, wirklich vor Angst beschicken. Aber wie wir alle wissen, hatten Kojima und Konami einen großen Streit, der dazu führte, dass er den Riesen verließ, wahrscheinlich für immer. Zehn Jahre sind nun vergangen und stattdessen bekamen wir Death Stranding, obwohl Silent Hill aus seinem Winterschlaf erwacht ist. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, was gewesen wäre, wenn Kojima und Konami zusammen geblieben wären. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir es nie erfahren.

Fable Legends (Lionhead Studios)

Ich liebe Fable, trotz aller Fehler und trotz allem, was Peter Molyneux versprochen hat, aber nie halten konnte. Fable Legends fühlte sich unglaublich ehrgeizig an und kam tatsächlich sehr weit. Mit einem Budget von 75 Millionen Dollar bekamen wir immerhin eine geschlossene Multiplayer-Beta. Das Ganze würde mehrere hundert Jahre vor der Original-Trilogie spielen und sich deutlich mehr auf die Zusammenarbeit zwischen vier Helden konzentrieren, entweder könnte man alleine spielen und die anderen Slots mit KI füllen oder Freunde könnten online beitreten. Es war ein interessantes Konzept und allem Anschein nach so gut wie beschlossene Sache, als Microsoft sich stattdessen entschied, das teure Projekt ganz abzubrechen. Die Gründe waren, dass es zu teuer sei und dass das Interesse der Spieler selbst nicht ganz auf dem erwarteten Niveau sei. Zur gleichen Zeit wurde auch Lionhead abgesetzt, vielleicht hatten sie auch genug von all den verrückten Versprechungen von Peter Molyneaux.

The Last of Us: Fraktionen (Naughty Dog)

Die Tatsache, dass dieser hier auf der Liste steht, sticht wirklich, um ehrlich zu sein. Was einst als das ehrgeizigste Projekt von Naughty Dog aller Zeiten beschrieben wurde, wurde nach Jahren der Entwicklung verworfen. Allein der Gedanke, eine schweinischere Version des immer noch etwas unterschätzten Multiplayer-Modus Factions aus dem ersten Spiel zu spielen, hat mich unglaublich aufgeregt, da ich weit über hundert Stunden in diesem Modus verbracht habe. Aber dann fingen die Leute an, darüber zu reden, wie problematisch die Entwicklung war, Bungie hatte das Projekt überprüft und dann entließ Naughty Dog eine Menge Leute und erklärte das Spiel mehr oder weniger für tot. In diesem Moment wusste ich tief in mir, dass The Last of Us Online nie stattfinden würde, aber ich lebte weiter in Verleugnung, bis es offiziell bestätigt wurde. Es wird eine Weile dauern, bis ich diese Enttäuschung überwunden habe, das ist sicher.

Darkborn (Die Außenseiter)

Das schwedische Indie-Studio The Outsiders aus Stockholm hatte mit seinem Debüt Darkborn etwas wirklich Interessantes am Laufen. Die Prämisse war, dass du eine Rasse spielst, die von den Wikingern gehasst wird, während deine Artgenossen von diesen Barbaren sinnlos abgeschlachtet werden. Die Idee war, dass du deinen blutigen Rachefeldzug als kleiner und relativ harmloser Monsterwelpe beginnst, der darauf angewiesen ist, sich an die Wikinger heranzuschleichen, und dann im Laufe des Spiels langsam wächst und neue Fähigkeiten freischaltet, um schließlich ein sehr furchterregendes und mächtiges Raubtier zu werden. Es fühlt sich so an, als hätte es ein wirklich gutes Spiel werden können, aber es war offensichtlich übertrieben, und David Goldfarb hat im Nachhinein gesagt, dass es die Entscheidung war, es in einer offenen Welt zu machen, die ihm zum Verhängnis wurde. Dass sie dann auch noch mit dem Verlag Take-Two brachen, verbesserte die Chancen auch nicht, da es auch zu einem finanziellen Problem wurde. 2020 zogen sie daher die Reißleine und machten stattdessen mit anderen Projekten weiter.

LMNO (Elektronische Kunst)

Dies ist das Spiel, bei dem ich mir am wenigsten sicher bin, ob es am Ende gut geworden wäre, obwohl Steven Spielberg in eine Ecke verwickelt war. Es scheint eine glückselige Mischung aus Parkour, Rollenspielelementen und Abenteuer gewesen zu sein, also war das vielleicht auch ein bisschen zu ehrgeizig. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch extrem neugierig, wie es hätte aussehen können und vor allem, wie es gewesen wäre, es zu spielen. Es wäre durchaus interessant gewesen, einen Außerirdischen zu retten und ihn dann auf einen Roadtrip mitzunehmen, ein bisschen wie im Film Paul, aber höchstwahrscheinlich viel ernster? Ich denke jedenfalls, aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass es bei der breiten Öffentlichkeit gut angekommen wäre, EA hat das wahrscheinlich auch nicht gedacht und 2010 bekannt gegeben, dass sie das Projekt abgebrochen haben.

Welches nicht mehr existierende Spiel würdest du gerne spielen, wenn du frei wählen könntest?