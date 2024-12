Die besten Simulationsspiele des Jahres 2024

HQ

Heutzutage kann es oft ein wenig komplex sein, genau zu definieren, was ein Simulationsspiel ausmacht, da sie häufig mit Rennen, Strategie, Sport, Survival und anderen Genres kollidieren. Dennoch gab es in diesem Jahr eine Handvoll Spiele, die enger mit dem Simulationsgenre verbunden sind als andere. Aus dieser Handvoll haben wir die unserer Meinung nach besten Simulationsspiele des Jahres 2024 ausgewählt, und da dies der Fall ist, hier unsere Auswahl.

5. Zitadelle

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Das ist der ikonische Satz, ein Satz, der sich nicht wirklich auf Abylights Citadelum bezieht, einen Städtebauer, bei dem es darum geht, Ressourcen zu sammeln, eine Siedlung zu bauen und sie in ein großartiges und kulturell vielfältiges Zentrum zu verwandeln. Das Schöne an Citadelum ist nicht nur, dass dieses Spiel eine fantastische Städtebau-Simulation darstellt, sondern auch, wie es es mit strategischen, taktischen Kämpfen und fortschrittlichen Anpassungssystemen kombiniert, die sogar das Entwerfen eigener Karten umfassen. Abylight hat das Boot hier rausgepusht, wie sie einen einfachen, aber unterhaltsamen Städtebau bieten, und deshalb hat es es dieses Jahr auf unsere Liste geschafft.

4. Goldene Runde

Wir haben dieses wunderbare und einfache Spiel kürzlich als Teil unserer Sportauswahl hervorgehoben, aber wir geben ihm hier auch den Vorzug, da es wirklich ein entzückendes Beispiel für einen Simulationstitel ist. Funselektor Labs ' Golden Lap nimmt die Kernelemente des Formelsports auf und verdichtet sie zu einer einfachen und schönen Simulationsplattform, die eine Hommage an die goldene Ära des Open-Wheel-Rennsports darstellt. Die Top-Down-Perspektive, die lebendige künstlerische Ausrichtung, die leicht verständliche Mechanik und die Anspielungen auf die Formel 1 im Laufe der Jahrhunderte machen dieses Spiel zu einem wirklich herausragenden Simulationsspiel, das deine Zeit wert ist.

Werbung:

3. Galacticare

Wenn Sie Two Point Titel und die Eigenheiten dieser Simulationsprojekte mögen, dann ist Brightrock Games ' Galacticare ein Kinderspiel. Es führt uns in den Kosmos, um ein Science-Fiction-Krankenhaus zu errichten und zu betreiben, das mit der Behandlung aller Arten von außerirdischen Lebensformen und ihren außerirdischen Krankheiten beauftragt ist. Es ist auch ein herrlich unbeschwertes Spiel mit nachvollziehbarem Humor und Anspielungen und einer starken Liste von Spielmodi, die dich stundenlang beschäftigen werden. Für alle, die auf der Suche nach einer entspannenden und angenehmen Möglichkeit sind, die dunklen Winterabende zu verbringen, ist Galacticare ein großartiger Ausgangspunkt.

Werbung:

2. Planeten-Achterbahn 2

Die Leute von Frontier Developments haben ein sehr starkes Jahr hinter sich. Die Simulationsexperten haben zwei Spiele vorgestellt, die wirklich beeindruckt haben, wobei dasjenige, das zu kurz kommt und im Vergleich dazu verblasst, niemand anderes als das immer noch fantastische Planet Coaster 2 ist. Diese Fortsetzung nimmt das, was das Original so besonders gemacht hat, und baut darauf mit einer Vielzahl von verfeinerten und detaillierteren Mechaniken und Systemen auf, während sie gleichzeitig eine Wasserpark-Funktion bietet, die es den Benutzern ermöglicht, einen völlig separaten Teil ihres Parks zu erstellen. Frontier liefert seit Jahren Top-Simulationen, und Planet Coaster 2 ist nur ein Beispiel dafür.

1. F1 Manager 2024

Das andere Beispiel ist F1 Manager 2024. Nach zwei vorangegangenen Teilen, die nach und nach besser wurden, hat die diesjährige Ausgabe die Serie wirklich zu neuen Höhen geführt. Mit ausgefeilteren und detaillierteren Systemen, besser simulierten Elementen, realistischerem Fahrer- und menschlichem Verhalten, mechanischen Ausfällen, die einen dazu bringen, sich die Haare auszureißen, und immer noch hochwertiger (wenn auch skurriler) Grafik ist F1 Manager 2024 ein herausragendes Simulationsspiel und das beste Beispiel in diesem Jahr, dass Frontier ein wahres Händchen für diese Art von Videospiel hat.