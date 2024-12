HQ

Es war ein ziemlich hervorragendes Jahr für Shooter-Fans, denn egal, ob du auf rasante Multiplayer-Action, kooperatives Chaos in der dritten Person oder Einzelspieler-Abenteuer stehst, 2024 hat zumindest einen Grund zur Aufregung geboten. Das liegt auch daran, dass unsere Top-Shooter-Liste sehr wettbewerbsfähig und stark ist, eine Liste, die einige Anwärter auf das Spiel des Jahres enthält, und eine Sammlung anderer, die zweifellos nur knapp verpasst haben. Da dies der Fall ist, nennen wir hier die besten Shooter-Spiele des Jahres 2024.

5. XDefiant

Als Ubisoft XDefiant debütierte, gab es immer nur ein paar Dinge, die dieses Spiel zurückhielten. Das erste war eine ziemlich langweilige Entwicklung und das zweite war einfach ein Mangel an Inhalten, von dem viele annahmen, dass das saisonale Modell es behoben hätte. Seitdem war es ein hartes Jahr 2024 für XDefiant, da das nicht wirklich passiert ist, und das ist auch eine wirklich traurige Erkenntnis, denn ansonsten und was einen Arena-Shooter angeht, ein Projekt, das mit dem Evergreen Call of Duty konkurrieren kann, hat XDefiant fast alles richtig gemacht. Es bot packende und unterhaltsame Action, ein gut getaktetes und spannendes Gameplay, fesselnde und unterhaltsame Karten, ausgewogene und einzigartige Klassen und eine einfache, aber raffinierte Präsentation. Ubisoft hatte mit XDefiant ein Projekt mit immensem Potenzial, aber seitdem hat es es nicht wirklich geschafft, etwas damit zu machen.

4. Helldivers II

Wenn wir diesen Artikel im März schreiben würden, würde dies ohne Zweifel ganz oben auf der Liste stehen. Der kooperative Multiplayer-Shooter von Arrowhead ist alles, was das Shooter-Genre so zeitlos und beliebt macht, da er den intensiven Stress und die Action des reinen kosmischen Kampfes mit der Art von Absurdität und Explosivität kombiniert, die wir von einem Starship Troopers -ähnlichen Erlebnis erwarten. Helldivers II ist in der Rangliste nur deshalb nach unten gerutscht, weil seit seiner Einführung einige fragwürdige Design-, Balance- und Community-zentrierte Änderungen vorgenommen und eingeführt wurden, aber auch, weil sich auch einige wirklich starke Konkurrenten bemerkbar gemacht haben.

3. S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl

Lassen Sie uns eines gleich klarstellen. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist ein fantastisches Spiel. Aber, und das ist ein sehr großes Aber, es hat eine Menge Fehler und Leistungsdämonen. Aus diesem Grund rutscht das beeindruckende Projekt von GSC Game World in der Rangliste nach unten, denn neben seinen hässlichsten Elementen gibt es einen wirklich komplexen und beeindruckenden Ego-Shooter-Action-Titel, der sich mit einigen der besten Spiele messen kann, die wir im gesamten Jahr 2024 gesehen haben. Wir sind bereit, aufgrund der Situation, in der sich das Entwicklerteam befindet, eine gewisse Nachsicht walten zu lassen, aber diese Nachsicht wird nicht dazu führen, dass es technologisch solidere Projekte schlägt.

2. Warhammer 40.000: Space Marine II

Was gibt es noch über dieses unglaubliche Spiel zu sagen? Wenn es das Jahr 2010 gewesen wäre, hätten wir es vielleicht als das größte Stück interaktiver Unterhaltung des ganzen Jahres gepriesen, aber da es 14 Jahre später ist, müssen wir das Offensichtliche sagen, dass das lineare und fast Xbox 360-ähnliche Design Warhammer 40,000: Space Marine II ein bisschen zurückhält. Das soll aber nicht heißen, dass es kein müheloser, actiongeladener Shooter-Spaß ist, denn dieses Spiel trifft all diese Dinge und noch einiges mehr, was es zu einem Top-Shooter des Jahres und auch zu einem der besten Videospiele des Jahres 2024 macht.

1. Call of Duty: Black Ops 6

Es mag einige überraschen, Treyarchs Titel an der Spitze zu sehen, aber ehrlich gesagt ist Call of Duty: Black Ops 6 die Rückkehr zur Form, die die Shooter-Serie gebraucht hat. Seit Modern Warfare aus dem Jahr 2019 fühlt sich Call of Duty an, als befände es sich in einer Abwärtsspirale, wenn man sich die jährlichen Raten ansieht, und es hat einen Punkt erreicht, an dem wir vor der Markteinführung nicht davon überzeugt waren, dass Black Ops 6 und seine revolutionäre Omnimovement und nostalgischen Designelemente ausreichen würden. Aber das war es. Sei es eine reine Black Ops -Kampagne, die beeindruckte, Multiplayer, die sich dank der Rückkehr von Prestige -Systemen und des Tempos und der Flüssigheit von Omnimovement spannender anfühlte als je zuvor, oder eine Rückkehr zu den Grundlagen Zombies, die traditionellere, rundenbasierte, engere Action bot, es gab nicht viel, was dieses Spiel aus der Perspektive von Call of Duty nicht richtig machte.