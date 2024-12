Die besten RPGs des Jahres 2024

HQ

Es war ein starkes Jahr für einige wichtige Genres. Action hatte Stellar Blade, Black Myth: Wukong und Warhammer 40.000: Space Marine. Wenn es ein Genre gibt, das mithalten kann, dann sind es RPGs, die ebenfalls einige großartige Ergänzungen erhalten haben. Nachdem 2023 Baldur's Gate III auf den Markt gebracht hatte, erwarteten wir nicht viele Herausforderer für seine Größe im folgenden Jahr, aber diese Erwartungen wurden enttäuscht.

5. Elden Ring: Schatten des Erdbaums

Obwohl ich sicherlich nicht damit einverstanden bin, diese Erweiterung als Spiel des Jahres zu nominieren, denke ich, dass umfangreiche Erweiterungen als einige der besten Veröffentlichungen für ein bestimmtes Genre angesehen werden können. Elden Ring: Shadow of the Erdtree nimmt einige Lektionen von Sekiros linearerer Erzählweise und kombiniert sie mit einer neuen und großartigen offenen Welt, um den bisher besten DLC von FromSoftware zu schaffen. Eine außergewöhnliche, von Anfang bis Ende schwierige Erfahrung, die sowohl die Geschichte der Zwischenländer aufpoliert als auch uns hungrig auf mehr macht.

4. Granblue Fantasy: Neu verlinken

Granblue Fantasy: Relink, ein Spiel, das du vielleicht vergessen hast, hat dieses Jahr das großartige Jahr, das 2024 für JRPGs war, auf starke Weise eingeläutet. Dieses Spiel und ein anderes, über das wir gerade sprechen werden, haben zu Beginn des Jahres eine unglaubliche Anzahl von Spielern angezogen und bereiten die Bühne für die herausragenden RPG-Veröffentlichungen im Jahr 2024. Als klassisches JRPG mit modernen Gameplay-Elementen erwies sich Granblue Fantasy: Relink als perfekter Ausgangspunkt für neue Fans der etablierten Serie.

Werbung:

3. Like a Dragon: Unendlicher Reichtum

Ah, hier ist das andere Spiel, von dem ich gesprochen habe, das Anfang des Jahres herauskam und den Grundstein für ein unglaubliches JRPG-Jahr legte. Like a Dragon: Infinite Wealth hat Rekorde für Ryu Ga Gotokus geliebte Franchise aufgestellt und eine neue Menge Fans mit den seltsamen und wunderbaren Yakuza/Like a Dragon-Spielen bekannt gemacht. Sie sind immer noch nicht jedermanns Sache, aber diejenigen, die sie bekommen, lieben sie absolut.

Werbung:

2. Final Fantasy VII Wiedergeburt

Ich glaube, mein Freund und Kollege Ben könnte mich umbringen, wenn dieses Spiel nicht auf diese Liste kommt, also los geht's. Final Fantasy VII Rebirth wurde sofort nach seiner Veröffentlichung zum Spiel des Jahres gekürt, und für einige hält es diesen Titel immer noch. Der zweite Teil des Final Fantasy VII-Remakes von Square Enix ist auf die gleiche Weise erfolgreich wie viele andere Mittelteile einer Trilogie: Er baut auf dem auf, was in der ersten Iteration funktioniert hat, und verbessert das, was in der ersten Iteration nicht funktionierte. Hoffen wir, dass das Ende die Landung halten kann, um die Fans zufrieden zu stellen, wann immer es kommt.

1. Metapher: ReFantazio

Final Fantasy VII Rebirth hätte wahrscheinlich das ganze Jahr über den Spitzenplatz auf dieser Liste gehalten, wenn Atlus nicht den mutigen Schritt in die Fantasy gemacht hätte. Metapher: ReFantazio gibt endlich Leuten, die zu sehr von Persona eingeschüchtert sind, die Möglichkeit, ein Atlus-Meisterwerk zu genießen, und was für ein Spiel es ist. Eine großartige Geschichte, ein Soundtrack und endlos fesselnde Kämpfe machen uns zum mit Abstand besten RPG des Jahres 2024. Zumindest ist das unsere Meinung, lassen Sie uns Ihre wissen.