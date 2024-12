Die besten Rennspiele des Jahres 2024

HQ

Es gibt kein Gerede um den heißen Brei herum, 2024 war ein stabileres Jahr, wenn es um das Rennsport-Genre geht. Wir hatten weniger Neuzugänge in diesem Sektor, und von dem, was auf den Markt gekommen ist, sind nur eine Handvoll Ergänzungen mit Premium-Feeling. In vielerlei Hinsicht war 2024 ein größeres Jahr für den Indie-Rennsport als für AA oder AAA, etwas, das 2025 fast sofort korrigieren wird, wenn das beeindruckende Assetto Corsa Evo im Januar erscheint. Trotzdem sprechen wir heute nicht über die Zukunft, sondern über die Vergangenheit, und in diesem Sinne sind hier unsere fünf besten Rennspiele des Jahres 2024.

5. Expeditionen: Ein Mud Runner Spiel

Es ist kein Geheimnis, dass viele Videospiele die Autophysik nicht annähernd richtig simulieren, vor allem, wenn man im Gelände unterwegs ist. Die Reihen Snowrunner und MudRunner haben schon immer versucht, dies zu ändern, was ihr mit Expeditions: A MudRunner Game erneut gelungen ist. Bei diesem simulierten Fahrerlebnis geht es darum, die Natur mit einer Vielzahl von Spezialfahrzeugen und leistungsstarken Werkzeugen zu erobern. Es geht nicht darum, von Punkt A nach Punkt B zu rasen, es geht darum, die anstehende Aufgabe zu erledigen und gleichzeitig so wenig Schaden wie möglich an Ihrem Auto zu verursachen, und wenn überhaupt, ist es ein Paradebeispiel dafür, wie schwierig es sein kann, abseits der ausgetretenen Pfade zu fahren.

4. Goldene Runde

Es gibt zwar viele Gründe, die Komplexitäten und Herausforderungen zu genießen, die in Frontier Developments ' F1 Manager -Serien zu finden sind, aber manchmal möchte man einfach einfachere Zeiten umarmen und genießen. Hier kommt Golden Lap ins Spiel, denn die talentierten Macher von Art of Rally haben einen simplen Open-Wheel-Rennsimulator entwickelt, der an die goldene Ära der Formel 1 anknüpfen soll. Mit urkomischen Parodie-Teams und -Fahrern, einer Fortschritts- und Entwicklungssuite, die es dir ermöglicht, ein Renn-für-Renn- und Saison-für-Saison-Format zu verbessern, und einer rudimentären, aber atemberaubenden künstlerischen Ausrichtung ist dies eine fantastische Indie-Alternative für alle, die F1-Action simulieren wollen.

Werbung:

3. Neuer Star GP

Bei den Renntipps für 2024 wird man wahrscheinlich ein Thema sehen, und das scheint daran zu liegen, dass die Formel 1 beliebter ist als je zuvor. Die Open-Wheel-Rennszene hat auch zur Entwicklung des Indie-Rennspiels New Star GP geführt, wobei es sich um ein aufregendes Arcade-Erlebnis handelt, das die Herausforderung und Komplexität des Formelrennens einfängt und sie dann mit erstaunlicher Retro-Grafik kombiniert, die aussieht, als gehöre sie in einen Arcade-Schrank aus den 80er Jahren. Es ist wirklich ein überzeugendes Beispiel dafür, dass realistische Grafik und genaue Physikmodelle nicht immer erforderlich sind, um Spaß in Renntiteln zu haben, da dieses Spiel für viele Monate und wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil unserer Rennsportsammlung bleiben wird.

Werbung:

2. F1 Manager 2024

Es war immer klar, dass es eines der beiden großen offiziellen Formel-1-Spiele auf dieser Liste geben würde, einfach weil es im Jahr 2024 an Konkurrenten mangelte. Wir haben uns fürFrontier Developments die Fortsetzung der Simulation entschieden, weil sich dieses Spiel wie ein ernsthafter Schritt nach vorne in einer bereits komplexen und detaillierten Serie anfühlt. Sicher, es gibt immer noch grafische Eigenheiten und Seltsamkeiten, die das Erlebnis plagen, aber die Möglichkeit, ein eigenes Team von Grund auf neu zu erstellen, die breiteren und authentischeren Funktionen für die Personalmentalität, die bessere KI, zusätzliche aufregende Ansichten und auch das Risiko mechanischer Ausfälle in den Rennen machten diesen Teil packender, frustrierender und aufregender als alle seine Vorgänger.

1. Rennsport

Ja, wir schummeln hier ein bisschen, da Rennsport noch nicht einmal im Early Access ist, aber ihr könnt das Spiel herunterladen und völlig kostenlos spielen, also ist das gut genug für uns. Der Rennsport von Teyon und dem Competition Company hat noch viel Arbeit vor sich, bis er in einem Atemzug mit den Sim-Racing-Größen eingeordnet werden kann, aber was bereits vorgestellt wurde, ist ein klares Beispiel dafür, was aus diesem Spiel werden könnte. Gestochen scharfe und detaillierte Grafiken, gemischt mit einer leistungsstarken Physik-Engine, einer Sammlung echter Strecken zum Rennen, aufregenden Autos, die man hinter das Steuer setzen kann, und einer Vielzahl von Spielmodi, in denen man gegen Freunde und einige der besten Sim-Racer der Welt antreten kann. Rennsport hat eine glänzende Zukunft vor sich, und diese Pre-Early-Access-Version reicht uns aus, um es auf unsere Best Racing Games -Liste zu setzen.