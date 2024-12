Die besten Puzzlespiele des Jahres 2024

HQ

Von der Aufklärung von Verbrechen bis hin zum Zusammensetzen bunter Blöcke gibt es viele Möglichkeiten, wie wir in Spielen mit Rätseln konfrontiert werden können. Aber alles, was uns dazu bringt, uns am Kopf zu kratzen und uns von einem YouTube-Guide verführen zu lassen, ist Freiwild auf dieser Liste, die einige unserer Favoriten aufzählt.

5. Gott sei Dank bist du hier

Eine absurde Komödie, die in der nordenglischen Stadt Barnsworth spielt, Thank Goodness You're Here! ist eine wunderschön animierte Art, einen Nachmittag zu verbringen. Da du mit immer lächerlicheren Aufgaben betraut wirst, wirst du die Stadt Barnsworth in höchstens ein paar Stunden bewältigen, aber die Zeit, die du im Spiel verbringst, wirst du gut in Erinnerung behalten, vielleicht mehr wegen der Lacher als wegen der Rätsel.

4. SteamWorld-Raub II

SteamWorld Heist II hat viele verschiedene Aufgaben, aber Captain Leeways Mission, Botkind zu retten, ist ein absoluter Knaller im Herzen. Du verwandelst rundenbasierte Kämpfe durch die interessanten Mechaniken wie das Abprallen von Kugeln von den Wänden in ein Rätsel und hältst dein Gehirn während dieses fesselnden Abenteuers ständig wach.

3. Arrangeur

Wenn Sie die ganze Familie einbeziehen möchten oder ihre Hilfe bei Rätseln benötigen, dann könnte Arranger Ihr Ding sein. Die gesamte Welt ist gitterbasiert, und die Protagonistin Jemma hofft, ihr bescheidenes Dorf auf der Suche nach einem größeren Ziel und Abenteuer verlassen zu können. Arranger nutzt das gitterbasierte Design, um große rätselhafte Höhen zu erreichen, und bietet auch viele andere großartige Mechaniken, die dich bei der Stange halten.

2. Der Aufstieg des goldenen Idols

Es sind die 1970er Jahre und 200 Jahre, nachdem ein mysteriöses goldenes Idol im Königreich Albion für Ärger gesorgt hat, scheint das lästige Artefakt zurück zu sein, um bei unscheinbaren Bürgern Chaos anzurichten. Nehmen Sie brillante, handgefertigte Szenen auseinander und entdecken Sie die Wahrheit hinter den dunklen Taten, die mit dem Goldenen Idol verbunden sind. Eines der besten Detektivspiele der letzten Zeit ist wenig überraschend ein großartiger Puzzler, auch wenn du nicht so sehr auf Noir-Spiele stehst.

1. Lorelei und die Laseraugen

Eine der größten Überraschungen des Jahres 2024 kam in Form von Lorelei und den Laser Eyes. Es mag anfangs mit Informationen überwältigt sein, aber sobald du ins Rollen kommst, wirst du schnell in das nicht-lineare Geheimnis des Barockhauses um dich herum und des seltsamen Mannes, der dich dazu gerufen hat, hineingezogen.