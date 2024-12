HQ

Ihr wisst, es war ein weiteres starkes Jahr für das Plattform-Genre, wenn es ein Spiel präsentiert, das nicht nur bei verschiedenen Preisverleihungen für das Spiel des Jahres nominiert ist, sondern auch ein sehr fähiger Anwärter ist. Unnötig zu erwähnen, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich keine Überraschungen gibt, wenn man bedenkt, wer an der Spitze dieser Liste steht, aber die anderen Slots gehen auch an eine Handvoll anderer vielversprechender und gut aufgenommener Plattformer. Dies sind unsere Meinung nach die besten Plattformspiele des Jahres 2024.

5. Akimbot

Die Macher von Pumpkin Jack kehrten 2024 zurück, um einen Plattformer im Old-School-Stil zu veröffentlichen, der sich um ein Roboterduo dreht. Akimbot hat versucht, die Leichtigkeit des Genres zu nutzen, um ein Erlebnis zu präsentieren, das Herausforderung, einfache mechanische Tiefe und lebendige künstlerische Ausrichtung ausbalanciert, um ein Ganzes zu schaffen, das als klares Beispiel dafür hervorsticht, warum wir Plattformer Jahr für Jahr lieben. Sicher, die Sprachausgabe hätte ein wenig Arbeit vertragen können, aber die Action war weiterhin unterhaltsam und das Thema war einzigartig genug, um Akimbot als einen der besten des Jahres in diesem Genre hervorzurufen.

4. Sonic X Schattengenerationen

Ehrlich gesagt ist es die Tatsache, dass es sich bei diesem Spiel hauptsächlich um ein Remaster handelt, die es davon abhält, weiter oben auf dieser Liste zu stehen. Sonic X Shadow Generations nimmt den fantastischen ursprünglichen Plattformer, verbessert und aktualisiert ihn und erweitert ihn dann mit einer völlig neuen Shadow the Hedgehog -Themengeschichte. Wenn Sie festgestellt haben, dass Sonic Frontiers für Ihren Geschmack etwas zu unterschiedlich war, kehrt dieses Spiel zu der Art und dem Stil des Gameplays zurück, für die Segas berühmtester Charakter bekannt ist, und beweist einmal mehr, dass Sonic sich so frisch und aufregend anfühlt wie vor 30 Jahren.

Werbung:

3. Nikoderiko: Die magische Welt

Ähnlich wie Akimbot war VEA Games ' Nikoderiko: The Magical World ein Spiel, das alle Kernelemente vereinte, die wir von einem Plattformer erwarten. Dieses 3D-Erlebnis wechselte zwischen Top-Down-, Side-Scrolling- und Third-Person-Perspektive, während es gleichzeitig echte Tiefe und Vielfalt der Mechaniken, des Bosskampf-Flairs sowie der künstlerischen und biomischen Ausrichtung zeigte. Für eine neue IP bewies Nikoderiko, dass es in diesem bewährten Genre noch viel Raum für Innovationen gibt.

Werbung:

2. Neva

Nach dem wirklich atemberaubenden Gris hatten wir nicht den geringsten Zweifel daran, dass Neva uns in künstlerischer und grafischer Hinsicht umhauen würde, und Junge, es hat uns nicht enttäuscht. Dieses schöne Indie-Spiel begeistert immer wieder mit fantastischer Grafik und Versatzstücken, aber es ist auch die emotionale Erzählung und die immer wichtiger werdende Bedeutung im Kern des Spiels, die es Neva ermöglicht, sich von einigen der anderen auf dieser Liste abzuheben. Dies ist ein wirklich erstaunliches Projekt, eines der besten Indies des Jahres, eines der besten Plattformer des Jahres und auch eines der besten Spiele des Jahres, und der Grund, warum es nicht den ersten Platz auf dieser Liste eingenommen hat, ist, dass Team Asobi existiert.

1. Astro-Bot

Wow, was gibt es sonst noch zu diesem Spiel zu sagen. Der Plattformer von Team Asobi erinnerte viele von uns in einem Jahr, in dem wir ziemlich nach wahren Titanen hungerten, daran, warum wir Videospiele lieben und wie wichtig es ist, dass ein Videospiel sowohl innovativ als auch einfach... Spaß. Astro Bot ist alles, was ein Plattformer sein sollte. Es ist süß und charmant, ideal für alle Altersgruppen und Spieler, visuell ein Genuss, hörbar ein Genuss und in Bezug auf mechanische Tiefe und Levelstruktur und Design völlig unübertroffen. Astro Bot ist einer der besten Plattformer, die wir je gespielt haben, weshalb er nicht nur bei vielen Preisverleihungen ein Anwärter auf den Titel "Spiel des Jahres" ist, sondern in vielen Fällen auch ein klarer Gewinner. PlayStation hat ein brutales Jahr 2024 mit verrückten Community-Entscheidungen, abscheulichen Flops und ungewöhnlichen Hardware-Launches hinter sich, aber Astro Bot war in jeder erdenklichen Metrik ein Gewinner, weshalb es nur an der Spitze dieser Liste stehen kann.