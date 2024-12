Die besten Partyspiele des Jahres 2024

HQ

Während du mit deinen Freunden ein Brettspiel spielen kannst, gibt es immer mehr Party-Videospiele, die ihren Weg auf unsere Bildschirme finden. Egal, ob du Leute im echten Leben zusammenbringst oder online gehst, wir haben eine Liste mit einigen unserer Favoriten aus dem letzten Jahr.

5. Das Jackbox Naughty Pack

Wenn du keine familienfreundliche Partynacht planst, hat The Jackbox Naughty Pack genau das, was du brauchst. Es ist eine NSFW-Version eines regulären Party-Pakets, obwohl es nur drei Spiele enthält. Diese drei verleihen einer bereits erfolgreichen Formel jedoch einen schmutzigen Beigeschmack. Nicht das beste Party-Paket, das es gibt, aber es hat sicherlich seinen eigenen, einzigartigen, frechen Charme.

4. Nintendo World Championships: NES Edition

Nintendo World Championships: NES Edition ist vielleicht ein Partyspiel für die ehrgeizigeren Spieler, aber es ist eines, bei dem wirklich entschieden wird, wer der elitärste Spieler unter dir und deinen Freunden ist. Mit Zugang zu vielen klassischen Spielen und darin enthaltenen Herausforderungen kannst du deine Fähigkeiten in Speedrun-Herausforderungen auf die Probe stellen und gegen dich selbst und andere Spieler antreten, um die beste Punktzahl zu erzielen. Vielleicht wird es nicht zu der entspanntesten Gaming-Nacht führen, aber es wird ein lustiger werden.

Werbung:

3. Boomerang Fu - Deluxe Edition

Okay, dieses Spiel ist größtenteils Betrug, da es kein neues Spiel ist, aber es ist ein großartiges, da es dieses Jahr eine neue Version gibt. Boomerang Fu wurde bereits 2020 veröffentlicht, aber in dieser neuen Version erhalten Sie das Spiel und alle verfügbaren DLCs, einschließlich neuer Karten, Charaktere und mehr. Das Spiel ist herrlich einfach und erfordert nur, dass du auf einer kleinen Karte herumläufst, Power-Ups aufsammelst und Bumerangs wirfst, um deine niedlichen Freunde in zwei Hälften zu schneiden. Es ist einfach, aber leicht süchtig machend und ideal für Gamer aller Spielstärken.

Werbung:

2. Just Dance Ausgabe 2025

Wie bei FIFA oder Call of Duty bekommen wir jedes Jahr einen Just Dance, und wie bei diesen Spielen wird nicht viel getan, um die ursprüngliche Formel zu verbessern. Aber Just Dance kommt mit neuen Songs, neuen Tänzen und mehr, die Sie mit Freunden genießen können, und bleibt ein absoluter Partyklassiker. Außerdem bietet es tatsächlich ein Training, wenn Sie stundenlang weitermachen, und kann eine großartige Möglichkeit sein, sich in diesen Wintermonaten aufzuwärmen, während Sie Ihre Lieblingstänze perfektionieren.

1. Super Mario Party Jamboree

Es würde nie etwas anderes ganz oben auf dieser Liste geben, oder? Party steckt buchstäblich im Namen und das neueste Super Mario Party ist vielleicht das bisher beste. Falls Sie damit nicht vertraut sind, es funktioniert wie ein Brettspiel, bei dem Mario und andere Charaktere würfeln, in der Hoffnung, Münzen und Sterne auf der Karte zu sammeln. Einmal in der Runde gibt es jedoch auch ein Minispiel zu spielen, das oft der beste Teil eines jeden Mario Party-Spiels ist. Mit vielen anderen Spielmodi, die neben dem traditionellen Modus hinzugefügt wurden, ist Super Mario Party Jamboree mit Abstand das ultimative Partyspiel des Jahres 2024.