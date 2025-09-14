Die besten Ninja-Spiele der Welt: Teil 2

HQ

Für mich, der in den 80er Jahren aufgewachsen ist, waren Ninjas das Coolste überhaupt. Wir bastelten unsere eigenen Wurfsterne (wie sie damals hießen), stellten im Holzbearbeitungsunterricht Karatestöcke (die damals Nunchakus hießen) her, nähten Ninja-Hüte und schauten uns jeden Ninja-Film an, den wir in die Finger bekamen. Wir hatten auch die GI Joe Riesen Snake Eyes und Storm Shadow, und gegen Ende des Jahrzehnts erschienen die Teenage Mutant Ninja Turtles.

Auch heute noch sorgen Ninjas für unvernünftig gute Laune. Jedes Mal, wenn ein Ninja-Spiel in der Redaktion erscheint, könnt ihr euch sicher sein, dass ich mich wild und hektisch darauf stürzen werde, und ich freue mich, Sammlereditionen und moderne Ninja-Spiele für Mega Drive und andere Plattformen über Kickstarter zu kaufen. Nachdem ich das hervorragende Shinobi: Art of Vengeance und das nicht so hervorragende Ninja Gaiden: Ragebound durchgespielt habe, habe ich mich nun dazu entschlossen, das beste Ninja-Spiel der Welt zu krönen.

Ich habe darüber nachgedacht, in die Top 10 zu kommen, aber schnell gemerkt, dass das völlig unmöglich ist, weil es viel zu viele gute gibt. Daher musste es eine Top 20 in zwei Teilen werden, was auch eine harte Herausforderung war, bei der viel gekürzt werden musste.

Was ein Ninja-Spiel ausmacht, ist umstritten. Wenn es ausreicht, einen Ninja darin zu haben, dann würden sich Spiele wie Double Dragon III: The Sacred Stones und Street Fighter 6 qualifizieren, also verlange ich, dass mindestens ein Protagonist ein vollwertiger Ninja ist, der auch als Ninja beschrieben wird.

Neulich habe ich die Plätze 20-11 eingestuft, und jetzt ist es Zeit für die zehn besten Ninja-Spiele der Welt.

10. Naruto: Der Aufstieg eines Ninjas (Xbox 360 - 2007)

Ich weiß eigentlich nicht, wie es dazu kam, dass Ubisoft plötzlich zwei Naruto-Spiele exklusiv für Xbox 360 veröffentlichte, während Bandai Namco Naruto-Spiele für andere Formate machte. Aber... Sie machten es besser als alle anderen, und statt halbgarer Kämpfe bekamen wir einen echten Naruto-Simulator in und um das Ninja-Dorf Konoha zu sehen. Als ich es zum ersten Mal gespielt habe, war mir nicht wirklich klar, wie genial es ist, aber seitdem habe ich es viele Male gespielt und kann bestätigen, dass es eines der besten Manga/Anime- und Ninja-Spiele der Welt ist.

9. Schattenkrieger (NES - 1988)

Lassen Sie sich nicht täuschen, hinter dem bescheidenen Namen Shadow Warriors verbirgt sich tatsächlich das erste Ninja Gaiden. Genau wie im Fall von Blue Shadow aus dem vorherigen Artikel wurde das Wort Ninja aus dem Titel entfernt, um Europas Jugend vor dem Ruin zu retten. Ich nehme an, dass wir jetzt gerettet sind, da die Ninja Gaiden -Serie längst wieder in Ninja Gaiden umbenannt wurde und alles mit diesem Spiel begann. Es hatte sowohl eine bahnbrechende Präsentation mit coolen Zwischensequenzen als auch steinharte, blitzschnelle Action, wie wir sie selten auf dem NES gesehen haben. Ein wahres Meisterwerk, das auch heute noch Bestand hat.

8. Last Ninja 2: Back with a Racheance (Commodore 64 - 1987)

Ich war erst zehn Jahre alt, als The Last Ninja 2 veröffentlicht wurde, und meine Eltern mochten die Idee von Ninja-Spielen nicht. So mussten meine Brüder und ich mit unserem Spiel herumschleichen, bis wir eines Tages erwischt wurden und das Spiel an den etwas älteren Nachbarn zurückgeben mussten, von dem wir es uns geliehen hatten. Aber Schande über die, die aufgeben. Ich habe dieses Spiel zu Tode gespielt, und auch heute noch ist es ein einzigartiges Ninja-Spiel, das sich mehr auf Abenteuer und Rätsel als auf Action konzentriert. Kombiniert mit der damals herausragenden Grafik und noch herausragenderer Musik ist dies ein zeitloser Klassiker.

7. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch - 2002)

Ich habe Turtles in Time in meine letzte Liste aufgenommen, aber es gibt tatsächlich ein noch besseres Spiel mit Ninja Turtles, nämlich Shredder's Revenge. Hier können bis zu sechs Personen (vier auf der PlayStation, aber das reicht) auf wirklich gut gestalteten Levels und mit einem Gameplay, das den Spielhallen der frühen 90er Jahre würdig ist, im lokalen Koop-Modus spielen. Dies ist bei weitem das beste Turtles Spiel aller Zeiten und so unterhaltsam, dass es den siebten Platz auf dieser Liste verdient.

6. Strider (Mega Drive - 1990)

Ich habe damals hauptsächlich Super Nintendo gespielt, und ich erinnere mich, wie unglaublich neidisch ich war, als ich das großartige Strider für Mega Drive sah. Es gab nicht nur blitzschnelle Kämpfe mit Plasmaschwertern, sondern Capcoms Held konnte auch Wände erklimmen, von der Decke hängen und sich akrobatisch durch die Levels werfen. Das Spiel stach mit seinen futuristischen Science-Fiction-Umgebungen, spektakulären Bossen und einem Tempo hervor, das sich viel dynamischer anfühlte als die meisten zeitgenössischen Actionspiele. Strider setzen einfach den Standard dafür, wie sich ein modernes Ninja-Spiel anfühlen und aussehen sollte.

5. Der Bote (Switch - 2018)

Natürlich hat der Ninja der Popkultur oft wenig mit seinem realen Gegenstück zu tun, und seine Blütezeit war in den 1980er Jahren. Vielleicht passt deshalb das Konzept von Ninja-Spielen und Retro so gut zusammen, und The Messenger ist eines der besten modernen Ninja-Spiele, weil es es schafft, klassische Retro-Action mit cleveren neuen Ideen zu verbinden. Das Abenteuer beginnt als traditionelles 8-Bit-Plattformspiel mit straffer Steuerung, herausfordernden Gegnern und rasanten Kämpfen, entwickelt sich aber nach und nach zu einem offeneren Abenteuer mit Erkundungs- und Metroidvania-Elementen. Die Pixelgrafik, die gut geschriebenen Dialoge und der dynamische Soundtrack verstärken das Gefühl einer Hommage an die Klassiker, während die innovative Zeitreise zwischen 8- und 16-Bit-Stilen dem Spiel eine eigene Identität verleiht. The Messenger zeigt, wie man das Vermächtnis der Ninja-Spiele ehrt und gleichzeitig das Genre auf überraschende und einprägsame Weise erneuert.

4. Das Zeichen des Ninja (Xbox 360 - 2012)

Ich mag Stealth überhaupt nicht (ich bin Quatsch darin, da habe ich es gesagt). Aber... Ich kann Mark of the Ninja nicht überspringen, das Spiel, das es zum ersten Mal ernsthaft geschafft hat, die Grundlagen des Ninja-Konzepts - Schleichen, Beobachten und Schlagen im Schatten - in ein 2D-Abenteuer zu übersetzen. Es bot einen sehr ausgeprägten Cartoon-Stil und ein gut durchdachtes Stealth-System, das Geduld, Planung und Kreativität wirklich belohnt. Nicht einmal ich konnte der Dampfwalze der Qualität und Innovation widerstehen, die dieses Spiel ausmacht, und für diejenigen, die ein etwas authentischeres Ninja-Gefühl und große Flexibilität wünschen, gibt es wahrscheinlich nichts Besseres als Mark of the Ninja.

3. Sekiro: Shadows Die Twice (PC, PlayStation 4, Xbox One - 2019)

Ich bin nicht wirklich ein FromSoftware Fan, obwohl ich natürlich den größten Respekt vor ihren Titeln habe. Aber... Sekiro: Shadows Die Twice enthält Ninjas, also musste ich es spielen. Und das war ein Glück, denn das vielseitige Gameplay, die erstklassige Grafik und die wunderschönen Umgebungen im Japan der Sengoku-Zeit machen dieses Spiel zu einem der besten Ninja-Spiele aller Zeiten. Es kombiniert intensive Schwertduelle mit Stealth, Taktik und Survival sowie dem fast patentierten Schwierigkeitsgrad von FromSoftware. Verpackt in eine gut geschriebene Rachegeschichte und ohne die Klischees der Ninja-Welt (gegen die ich sicherlich nichts einzuwenden habe), war das Ergebnis ein aufwendiges Ninja-Spiel, wie wir es seit Ninja Gaiden II nicht mehr gesehen hatten. Ein Meisterwerk, kurz gesagt.

2. Shinobi III: Die Rückkehr des Ninja-Meisters (Mega Drive - 1993)

Jetzt nähern wir uns der Spitze, und ich habe tatsächlich überlegt, dieses Buch ganz oben auf die Liste zu setzen. Es ist eines der besten Spiele, die in der 16-Bit-Ära veröffentlicht wurden, und ein Abenteuer, das heute noch genauso unterhaltsam ist wie bei seiner Veröffentlichung. Es kombiniert hervorragende Grafik mit großer Vielfalt im Gameplay, steinharten Bossen, all dem Ninja-Hokuspokus, den man sich nur wünschen kann, einer punktgenauen Spielsteuerung und genau dem richtigen Schwierigkeitsgrad. Dies ist Joe Musashis schönstes Abenteuer aller Zeiten, und wenn es nicht das Comeback eines gewissen Ryu Hayabusa in der ersten Hälfte der 2000er Jahre gegeben hätte, hätte dieses Spiel gewonnen.

1. Ninja Gaiden Black (Xbox - 2005)

Eigentlich fühlt es sich ein bisschen wie Betrug an, eine aktualisierte Version wie diese zu wählen. Ninja Gaiden Black ist Ninja Gaiden, aber so hätte es ausgesehen, wenn es damals echte Updates und DLCs gegeben hätte. Es wurde als separates Spiel verkauft, obwohl es eine relativ geringe Verbesserung gegenüber dem 2004er Ninja Gaiden darstellte (das Gleiche gilt für Ninja Gaiden Sigma, das in mehrfacher Hinsicht schlechter war). Aber das ist mir egal. Ninja Gaiden war brillant und hätte auf dieser Liste einen extrem hohen Rang eingenommen, aber es hatte eine eigensinnige Kamera, und diese zu beheben, zusammen mit ein paar anderen kleineren Problemen, machte es zum ultimativen Ninja-Erlebnis. Wir sprechen hier von Animationen, Grafiken und Action, kombiniert mit der Welt der Produktion und der exzessiven Gewalt, und zwar auf eine Weise, die Tomonobu Itagaki zum bekanntesten japanischen Spieleentwickler seiner Zeit machte. Die Abenteuer von Ryu Hayabussa hatten wirklich alles, und einige Momente davon gehören zu den besten, die ich je gespielt habe. Die Tatsache, dass es dank der Abwärtskompatibilität des Xbox Series X in 4K genossen werden kann, bedeutet, dass es auch heute noch ein Erlebnis ist, dem jeder eine Chance geben sollte. Es ist und bleibt mein ultimativer Ninja-Traum.

... Und was sind deine absoluten Lieblings-Ninja-Spiele?