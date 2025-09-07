Die besten Ninja-Spiele der Welt: Teil 1

HQ

Für mich, der in den 80er Jahren aufgewachsen ist, waren Ninjas das Coolste überhaupt. Wir bastelten unsere eigenen Wurfsterne (wie sie damals hießen), stellten im Holzbearbeitungsunterricht Karatestöcke (die damals Nunchakus hießen) her, nähten Ninja-Hüte und schauten uns jeden Ninja-Film an, den wir in die Finger bekamen. Wir hatten auch die GI Joe Riesen Snake Eyes und Storm Shadow, und gegen Ende des Jahrzehnts erschienen die Teenage Mutant Ninja Turtles.

Auch heute noch sorgen Ninjas für unvernünftig gute Laune. Jedes Mal, wenn ein Ninja-Spiel in der Redaktion erscheint, können Sie sicher sein, dass ich mich wild und hektisch darauf stürzen werde, und ich freue mich, Sammlereditionen und moderne Ninja-Spiele für Mega Drive und andere Plattformen über Kickstarter zu kaufen. Nachdem ich das hervorragende Shinobi: Art of Vengeance und das nicht so hervorragende Ninja Gaiden: Ragebound durchgespielt habe, habe ich mich nun dazu entschlossen, das beste Ninja-Spiel der Welt zu krönen.

Ich habe darüber nachgedacht, in die Top 10 zu kommen, aber schnell gemerkt, dass das völlig unmöglich ist, weil es viel zu viele gute gibt. Daher musste es eine Top 20 in zwei Teilen werden, was auch eine harte Herausforderung war, bei der viel gekürzt werden musste.

Was ein Ninja-Spiel ausmacht, ist umstritten. Wenn es ausreicht, einen Ninja darin zu haben, dann würden sich Spiele wie Double Dragon III: The Sacred Stones und Street Fighter 6 qualifizieren, also verlange ich, dass mindestens ein Protagonist ein vollwertiger Ninja ist, der auch als Ninja beschrieben wird.

Werbung:

Also... In diesem Sinne, hier sind die besten Ninja-Spiele der Welt, Plätze 20-11.

20. Ninja Blade (Xbox 360 - 2009)

Dies ist wahrscheinlich die umstrittenste Wahl auf der Liste, und viele erinnern sich vielleicht nicht einmal an den Xbox-exklusiven Titel von FromSoftware. Allerdings hob es sich mit seiner extrem filmischen und mit Quick-Time-Events gefüllten Präsentation damals wirklich von der Masse ab und lieferte ein wirklich cooles Ninja-Abenteuer. Da es recht kurz war, wurde es nie langweilig. Leider ist es heute schwierig, es zu genießen, da es nicht abwärtskompatibel ist, so dass Ihre einzige Chance darin besteht, eine Disc zu finden, aber wenn Sie die Möglichkeit haben, tun Sie es, auch wenn einige Leute versuchen werden, Sie vom Gegenteil zu überzeugen.

19. Blauer Schatten (NES - 1990)

In den späten 1980er Jahren hatten die europäischen Politiker herausgefunden, wie sie alle großen Probleme der damaligen Zeit überwinden konnten, nämlich durch die Zensur des Wortes "Ninja", um den Begriff der Plakatpolitik klar zu definieren. Ninja Turtles wurde in Hero Turtles umbenannt, Ninja Gaiden wurde in Shadow Warriors umbenannt und Shadow of the Ninja wurde zu Blue Shadow. Ob dies die Welt wirklich wie beabsichtigt verbessert hat, ist unklar, aber klar ist, dass letzteres ein echter Hit war und eine perfekte Interpretation dessen bot, was ein echter Gaming-Ninja sein sollte.

Werbung:

18. Shinobi (Master System - 1987)

8-Bit und Europe ist im Grunde ein Synonym für NES, aber Tatsache ist, dass Segas wunderbares Master System noch leistungsfähiger war und entzückende Arcade-Action und mehr Erwachsenenunterhaltung bot, als wir es im kinderfreundlichen Nintendo fanden. Ein perfektes Beispiel dafür ist Shinobi, ein wahnsinnig cooles Ninja-Abenteuer mit den tollsten Bonuslevels seiner Zeit. Ich hatte selbst nie einen Master System, also lebte ich praktisch in der örtlichen Videospielbörse und spielte dieses Spiel so oft wie möglich.

17. Shadow Tactics: Aikos Wahl (PC - 2021)

Anstatt sich wie andere Ninja-Titel auf Reflexe und Hack-and-Slash zu verlassen, basiert Shadow Tactics: Aiko's Choice auf Planung, Geduld und kluger Positionierung. Jede Mission in dieser eigenständigen Erweiterung fungiert wie ein Puzzle, bei dem du den unsichtbaren Schatten spielen musst, um Feinde auf zufriedenstellende Weise zu eliminieren. Ich hatte sehr niedrige Erwartungen daran, aber es ist eine der frischesten Ninja-Erfahrungen, die ich je gemacht habe.

16. Die Ninja-Retter: Die Rückkehr der Krieger (PS4, Switch - 2019)

Natürlich hätte ich genauso gut das ursprüngliche Super Nintendo -Spiel von 1995 aufnehmen können, aber da dieses Remake existiert und alle Aspekte des Originals verbessert, ist es offensichtlich dieses Spiel, das ich für die Liste auswähle. Es kombiniert klassische Arcade-Action mit kybernetischen Ninja-Kriegern und zeitgemäß typischem rohen Charme. Es ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich ein Beat 'em up gleichzeitig nostalgisch und frisch anfühlen kann, und es ist definitiv etwas, dem man eine Chance geben muss, wenn man Pixel und Schläge ins Gesicht von Leuten mag.

15. Shinobi: Die Kunst der Rache (PC, PS5, Switch, Xbox Series X/S - 2025)

Man sollte nie wirklich Erwartungen an Spiele haben, zumindest nicht an große. Das ist in der Regel der sicherste Weg, um enttäuscht zu werden. Trotzdem haben es Lizardcube und Sega geschafft, mich mit einem wirklich starken Metroidvania-Abenteuer positiv zu überraschen, das mich auch nach dem Schreiben der Rezension weiterspielen ließ, um alle Geheimnisse zu finden. Es gibt mehrere wirklich gute Spiele in der Shinobi -Serie, und zum Glück wurde dieses Spiel seinem stolzen Vermächtnis voll und ganz gerecht.

14. Mystical Ninja 2 mit Goemon (Nintendo 64 - 1999)

Ninja-Spiele müssen keine düsteren Geschichten sein, in denen sich Erwachsene im Pyjama entweder durchschleichen oder hacken. Statt dunkler Schatten und blutiger Attentate bot Konamis Juwel Mystical Ninja 2 Starring Goemon farbenfrohen Humor, bizarre Feinde und einen unbeschwerten Abenteuerton. Goemon und seine Gefährten kombinierten Action mit Jump'n'Run-Elementen in einem epischen und abwechslungsreichen Abenteuer, das als eines der originellsten Ninja-Spiele aller Zeiten gilt.

13. Ninja Gaiden II (Xbox 360 - 2008)

Nach dem absolut meisterhaften, unglaublich stylischen und absolut herausragenden Ninja Gaiden Black wurde Ninja Gaiden II für Xbox 360 veröffentlicht. Gerüchte machten die Runde über Probleme rund um den Schöpfer Tomonobu Itagaki, die sich negativ auf die Entwicklung ausgewirkt haben könnten, aber als es endlich kam, war es ein Knockout, wie man es selten zuvor gesehen hat. Es war vollgepackt mit Action, Gewalt und Animationen, wie sie die Spielewelt noch nie zuvor gesehen hatte. Wie bei Ninja Gaiden wurde später eine Sigma -Version veröffentlicht, die einige neue Inhalte hinzufügte, aber in Bezug auf das Gameplay und andere Aspekte merklich unterlegen war, und auch Ninja Gaiden 2 Black, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, schaffte es nicht, das Original ausreichend zu verbessern. Letztendlich ist Ninja Gaiden II die ultimative Version und das dreizehntbeste Ninja-Spiel der Welt.

12. Teenage Mutant Ninja Turtles: Schildkröten in der Zeit (Super Nintendo - 1991)

Diese Rangliste wird wahrscheinlich einige von Ihnen an die Decke gehen lassen. Sicherlich ist dies der schönste digitale Moment aller Zeiten? Ja ist es. Beziehungsweise... Es war... bis 2022 (und das gibt Ihnen einen Hinweis auf ein Spiel, das in den Top 10 auftauchen könnte). Sich durch abwechslungsreiche Umgebungen zu kämpfen, in epischen Bosskämpfen zu kämpfen und Fußsoldaten in die Kamera zu schleudern, wird nie und nimmer keinen Spaß machen. Ein Meisterwerk.

11. Tenchu: Der Zorn des Himmels (PS2 - 2003)

Es gab mehr als ein Spiel in der Tenchu -Serie, das sich auf die Liste schleichen sollte. Tatsächlich war es ein Tenchu Spiel, das ich schließlich von der Liste entfernt habe, um alle 20 Spiele unterzubringen (Tenchu: Stealth Assassins, also betrachten Sie es als inoffiziellen 21. Platz). Allerdings ist Wrath of Heaven das beste in der Serie, und in der Dunkelheit der Nacht über Dächer zu schleichen, sich im Schatten zu verstecken und auf den perfekten Moment für einen Ninja-Angriff zu warten, bietet eine Intensität, mit der nur wenige Actionspiele mithalten können, trotz des Stealth-Elements. Es war auch eines der ersten Spiele, das Stealth ernsthaft in den Mittelpunkt des Ninja-Genres stellte, komplett mit einer ausgeprägten Atmosphäre des feudalen Japans, gemischt mit dunkler Mystik.