Die besten Multiplayer-Spiele des Jahres 2024

HQ

Es war ein interessantes Jahr für Videospiele, weil es sich in vielen Bereichen ein wenig mangelhaft anfühlte. 2024 wirkt wie ein Vorbereitungsjahr für ein Jahr 2025, das eine so breite Liste von Schwergewichten hat, dass es als eines der größten Jahre in die Geschichte der Videospiele eingehen könnte. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch einige hervorragende Projekte gab, und wenn man sich den Multiplayer-Sektor ansieht, hatten wir dieses Jahr einige echte Knaller. Hier sind also die unserer Meinung nach besten Multiplayer-Spiele des Jahres 2024.

5. Palworld

Obwohl wir gerne Cat Quest III und seine entzückende lokale Multiplayer-Action auf dieser Liste an dieser Stelle platziert hätten, können wir die Erfolgsgeschichte und Brillanz von Pocketpair Palworld nicht übersehen. Dieses "Pokémon-mit-Waffen"- Spiel debütierte bei einer immensen Anzahl von Spielern und stieg schnell zu einemSteam der größten Titel aller Zeiten auf, und das zu Recht, denn das Survival-Crafting-Erlebnis ist ein erstaunliches Beispiel dafür, wie Monsterfang-Mechaniken mit anderen Spielstilen kombiniert werden können, um ein zeitloses und mühelos unterhaltsames Solo- oder Multiplayer-Abenteuer zu schaffen.

4. Warhammer 40.000: Space Marine II

Bei all seinen Vorzügen als Top-Actionspiel und seinen Online-PvP-Modi ist der Grund, warum Warhammer 40,000: Space Marine II es auf unsere Liste schafft, dass der beste Weg, diesen fantastischen Titel zu genießen und zu erleben, mit Verbündeten ist. Indem du dir ein paar Freunde schnappst und dich den Horden von Tyraniden in der Kampagne stellst, wird Space Marine II nicht nur leichter verdaulich, sondern auch immer epischer und aufregender, während du und deine Verbündeten gegen immense Widrigkeiten ums Überleben kämpfen. Wenn du mehr willst, dann zementiert die Tatsache, dass es einen PvP-Modus gibt, das Multiplayer-Potenzial dieses Spiels nur noch weiter, auch wenn das PvP nicht gerade die Crème de la CrSpace Marine II ème ist.

Werbung:

3. Super Mario Party Jamboree

Ähnlich wie Cat Quest III schafft es Super Mario Party Jamboree auf die Liste, weil es so ziemlich das beste Party- und lokale Multiplayer-Spiel des Jahres 2024 ist. Wir alle kennen und lieben Mario Party als Serie, aber Jamboree hat uns nach Jahren mittelmäßiger Starts daran erinnert, warum diese Serie den Test der Zeit bestanden hat. Es macht mühelos Spaß, ist ideal für alle Altersgruppen und Fähigkeiten und bietet lokale und Online-Multiplayer-Unterstützung. Im Grunde genommen wird alles, was man sich von einem Top-Multiplayer-Videospiel erhofft und wünscht, in einem Titel geboten, der 2024 als Nintendos bester Titel in die Geschichte eingehen könnte.

Werbung:

2. Solium Infernum

Es ist vielleicht nicht so bekannt wie die anderen Spiele auf dieser Liste, aber League of Geeks ' Solium Infernum ist ein Paradebeispiel für ein Strategiespiel und ein Multiplayer-Spiel, das richtig gemacht wird. Der beste Weg, dieses Projekt zu beschreiben, ist Civilization, wenn es in der Hölle spielt, und ja, das bedeutet, dass du die Rolle eines von vielen Archfiends übernimmst, die um so viel Herrschaft und Kontrolle wie möglich über das unheilige Reich ringen. Du kannst Solium Infernum alleine erleben, aber es ist am besten gegen andere Spieler und Freunde, vor allem, wenn man bedenkt, dass es den asynchronen Mehrspielermodus unterstützt, was bedeutet, dass die Action über Tage aufgeteilt werden kann, an denen du und deine Freunde die Zeit habt, euch einzuloggen und eure Aktionen zu registrieren. Solium Infernum ist vielleicht eines der benutzerfreundlichsten Multiplayer-Spiele des Jahres.

1. Helldivers II

Ja, man kann argumentieren, dass einige andere Multiplayer-Spiele es verdienen, ganz oben auf dieser Liste zu stehen. Ja, Sie können auf die fragwürdigen Entscheidungen hinweisen, die seit seiner Ankunft im Februar getroffen wurden, und sogar auf die ganze lächerliche Situation rund um die Integration von PlayStation Network. Trotz alledem kann niemand bestreiten, dass Arrowhead 's Helldivers II das kultigste Multiplayer-Spiel des Jahres war. Tausende von Spielern strömten Anfang des Jahres in den Kosmos, um die Demokratie gegen außerirdische und robotische Bedrohungen zu verteidigen, und es wurde eine so immense Erfolgsgeschichte, dass es sich anfühlte, als hätten sich alle angemeldet und ihre Kampagne im Kampf für die Freiheit begonnen. Helldivers II wurde im Februar zu einer Lebenseinstellung, und aus diesem Grund führt das Spiel unsere Liste der besten Multiplayer-Spiele des Jahres 2024 an.