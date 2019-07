Die besten Marvel-Spiele aller Zeiten

You watching Werbung

Es ist eine gute Zeit für alle, die Action-Helden lieben. Nachdem die dritte Phase des Marvel Cinematic Universe (MCU) abgeschlossen wurde, haben wir eine unglaubliche Auswahl an Superhelden-Verfilmungen. Am Wochenende wurden auf der San Diego Comig-Con 2019 viele neue Projekte vorgestellt, deshalb dachten wir uns, dass wir das aktuelle Interesse auf die besten Videospielumsetzungen der Marvel-Superhelden und -Schurken richten sollten. Manche Spiele beschäftigen sich mit ganzen Gruppen von Helden, andere fokussieren sich auf einen einzelnen Helden, aber alle Titel dieser Liste dürften etwas für echte Marvel-Fans sein.

X-Men

Erscheinungstermin: 1993Plattform: Arcade

Das ist einer der großen Arcade-Klassiker der Neunziger und das nicht nur weil es ein X-Men-Spiel ist. Es wurde von Konami entwickelt und ist ein Beat'em Up im Stil von Final Fight, wie so viele Spiele aus dieser Zeit. Doch X-Men war besser, als die meisten von ihnen - es zeigte perfekt die Welt, Helden und Schurken aus dem X-Men-Universum. Das Spiel war eine echte Ausnahme, denn an manchen Maschinen bis zu sechs Spieler gegen die Sentinels kämpfen konnten. Ein echter Klassiker.

Spider-Man and Venom: Maximum Carnage

Erscheinungstermin: 1994Plattformen: SNES, Mega Drive

In der 16-Bit-Ära gab es viele Spider-Man-Spiele, aber unserer Meinung nach war Maximum Carnage das Beste von ihnen. Das ganze Spiel war von der Comic-Saga mit dem gleichen Namen inspiriert, in der sich alles um den manischen Schurken Carnage drehte. Wir übernehmen die Rolle von Spider-Man oder dem Antihelden Venom. Zwei Spieler konnten gemeinsam im Streets-of-Rage-Stil die bösen Jungs vermöbeln, das waren gute Zeiten.

Erscheinungstermin: 2004Plattformen: Gamecube, Xbox, PC, Playstation 2

Spider-Man 2 orientierte sich am zweiten Film der Tobey-Maguire-Trilogie und gehört zu den Höhepunkten der Spider-Man-Lizenzspiele. Die Spieler durften zum ersten Mal Manhatten frei erkunden. Diese Freiheit, kombiniert mit tollen Mechaniken, erlaubte den Spielern durch New York zu schwingen, wie nie zuvor.

X-Men Legends II: Rise of Apocalypse

Erscheinungstermin: 2005Plattformen: Playstation 2, Gamecube, Xbox, PSP, PC

Die X-Men-Legends-Saga war die Basis, auf der später die großartigen Spiele von Marvel Ultimate Alliance aufbauten. Es war ein Action-RPG, das aus isometrischer Sicht gespielt wurde und Gameplay ähnlich zu dem von Diablo bot. Bis zu vier Charaktere konnten gleichzeitig auf dem Bildschirm sein und das Spiel unterstützte Online-Koop. Es ist ein großartiges Abenteuer für jeden X-Men-Fan.

Erscheinungstermin: 2006Plattformen: PS2, PS3, Xbox 360, Wii, PC, Xbox, PSP

Der Erfolg der zwei X-Men-Legends-Spiele führte zu diesem Marvel-Giganten, der das Konzept der beiden Titel auf nahezu alle Helden der Comics ausweitete. Es hatte eine originelle Geschichte, bot gutes Gameplay und eine riesige Auswahl an Charakteren (weshalb es 2006 sehr gelobt wurde). Es folgte ein direktes Sequel, basierend auf der Civil-War-Saga, aber das wurde nicht so begeistert aufgenommen, wie das Original. Es gibt sogar ein drittes Spiel dieser Reihe, das es aber auch nicht in diese Liste geschafft hat.

X-Men Origins: Wolverine

Erscheinungstermin: 2009Plattformen: PC, PS3, Xbox 360

Das hier ist eines der seltenen Beispiele, bei denen das Spiel besser war, als die Filmvorlage. Der erste Wolverine-Film ließ einiges zu wünschen übrig, aber die Videospielversion macht das wieder wett. Das Spiel war extrem brutal und actiongeladen, genau wie es sich für Wolverine gehört. Es hatte gutes Gameplay, eine tolle Grafik und viele Extras, weshalb das Spiel zu den besten Marvel-Spielen aller Zeiten gehört und Pflicht für jeden echten Wolverine-Fan ist.

Erscheinungstermin: 2011Plattformen: PS3, Xbox 360

Capcom weiß, wie gute Kampfspiele gemacht werden, und über die Jahre hat uns der Entwickler einige tolle Spiele mit Marvel-Lizenz geliefert. Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds ist der Höhepunkt dieser Handwerkskunst, obwohl manche Fans die früheren 2D-Varianten bevorzugen. Wir empfehlen das Spiel wirklich jeden Marvel- oder Kampfspielfan. Es hat keine großartige Geschichte, wie das DC-Gegenstück (Injustice: Gods Among Us), aber es zeigt Helden, wie Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Captain America und viele mehr in fantastischer Qualität.

Erscheinungstermin: 2013Plattformen: Xbox 360, PS3, Wii U, PC, Xbox One, PS4

Unter den Lego-Spielen gibt es viele tolle Titel, aber die meisten Fans halten Lego Marvel Super Heroes für den absoluten Höhepunkt. Es bot eine gute Geschichte, mehr Charaktere als jedes andere Marvel-Spiel und eine offene Stadt, die frei erkundet werden konnte. Kürzlich gab es den Pseudo-Nachfolger Lego Marvel Avengers, der ebenfalls gelungen ist, aber da wir uns für einen Vertreter entscheiden mussten, ist Lego Marvel Super Heroes hier aufgelistet - zurecht, würden wir sagen.

Marvel Heroes 2016

Erscheinungstermin: 2013 - 2016Plattform: PC

Dieses MMORPG erschien 2013 und sollte das ultimative Marvel-Spiel werden. Es mischte Diablo-Gameplay mit MMO-Mechaniken und hatte ein komplexes RPG-System für Statistiken und Gegenstände. Das Resultat war nicht so gut, wie erwartet, und das Spiel wurde für viele Design-Fehler kritisiert, (sowie für verschiedenste Bugs). Drei Jahre später war das Spiel nach diversen Updates in wesentlich besserer Form. Marvel Heroes (2016) bietet eine solide und stabile Spielerfahrung mit vielen Inhalten und es ist kostenlos spielbar. Seht euch das Spiel ruhig an, wenn ihr Mavel-Fans seid.

Erscheinungstermin: 2017Plattformen: PS4, Xbox One, Android, IOS, Switch, PC

Vor dem Untergang war Telltale einer der besten Entwickler Story-basierter Abenteuer und bot uns tolle und einzigartige Geschichten verschiedener Franchise. Nach den beiden MCU-Filmen zu Guardians of the Galaxy, folgte Telltale seinem eigenen Trend und kreierte ein eigenständiges Abenteuer für die Fans. Die Geschichte ist nicht direkt mit dem MCU verbunden, aber sie basiert auf den Comics und bot uns viele legendäre Charaktere. Es mag nicht die beste Arbeit des Studios gewesen sein, aber der Titel bietet uns trotzdem eine hochwertige narrative Erfahrung.

Erscheinungstermin: 2018Plattformen: PS4

Zu guter Letzt muss natürlich noch Insomniacs Spider-Man auf die Liste, das vermutlich beste aktuell erhältliche Marvel-Spiel. Es bietet eine einzigartige Story und die besten Netzschwing-Mechaniken aller Zeiten. Spider-Man sitzt momentan auf dem fünften Platz der meistverkauften PS4-Spiele und das zeigt, wie brillant es ist. Es hat nicht nur eine unterhaltsame Geschichte - die Mechaniken repräsentieren wunderbar, wie es sich anfühlen würde, wenn wir selbst die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft wären.