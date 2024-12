Die besten Marvel-Spiele des 21. Jahrhunderts wurden enthüllt

HQ

Wenn Sie Marvel Rivals verprügelt haben und auf der Suche nach einem weiteren Superhelden-Erlebnis sind, um Ihre Spielebibliothek aufzupeppen, wurden die besten Marvel-Spiele des 21. Jahrhunderts (laut Metacritic) enthüllt.

Wie von Clash.gg gesammelt, beginnen die zehn besten Marvel-Spiele dieses Jahrhunderts mit einigen ziemlich überraschenden Namen. Marvel's Spider-Man 2, Spider-Man: Miles Morales und Spider-Man von Insomniac bilden die Top drei, aber danach kommen wir zu einigen interessanteren und weniger aktuellen Titeln.

Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds belegt den vierten Platz und ist ein großartiger Crossover-Kampftitel, wenn du etwas in diesem Bereich suchst. Dann ist da noch Marvel Snap, das jüngste Kartenspiel, das sich an Hearthstone und Magic: The Gathering versucht.

Die Veröffentlichung von Spider-Man: Mysterio's Menace aus dem Jahr 2001 belegt Platz 6, gefolgt von The Incredible Hulk: Ultimate Destruction aus dem Jahr 2005, Marvel Pinball, X-Men Legends II: Rise of Apocalypse und dem immer noch unterschätzten Marvel's Midnight Suns.

Was ist dein Lieblingsspiel von Marvel?