Die besten Leistungen des Jahres 2024

2024 war ein etwas seltsames Jahr für Gaming-Leistungen. Wir hatten noch keinen herausragenden, erzählerischen Titel, der eine Preisverleihung gewinnen wollte, wie God of War: Ragnarok, The Last of Us: Part II, und stattdessen haben sich viele der Spitzenreiter in diesem Jahr auf das Spielen konzentriert, anstatt ein Kinoerlebnis zu sein. Astro Bot, Metaphor: ReFantazio und Black Myth: Wukong fühlen sich sicherlich eher im Bereich der Videospiele an, als dass sie versuchen, mehr zu sein. Aber auch wenn dieses Jahr ein Jahr war, in dem es um Leistung ging, bedeutet das nicht, dass wir nicht schon einige großartige Schauspieler in Spielen hatten.

5. Clive Standen als Titus in Warhammer 40.000: Space Marine II

Mark Strong hinterließ harte Fußstapfen, nachdem er Titus im ersten Space Marine-Spiel gespielt hatte, aber Clive Standen hat die Herausforderung in der diesjährigen Fortsetzung mehr als gemeistert. Es ist schwierig, einen Space Marine zu spielen, da man nicht wirklich in die Emotionen normaler menschlicher Charaktere eintauchen kann, eine Darstellung könnte hölzern oder altbacken wirken, aber Standen schafft es, Titus wirklich lebendig zu machen, auch ohne in seiner Darstellung groß und breit zu werden. Er ist unaufdringlich, aber nicht emotionslos, und man hat das Gefühl, dass hinter all dieser Pflicht und Ehre Schichten von Titus stecken, die darauf warten, abgestreift zu werden.

4. Richard Lintern als Igon in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Ich liebe ehrlich gesagt Messmers Synchronsprecher Jack Barton, da ich glaube, dass er eine der überzeugendsten Halbgott-Darbietungen im gesamten Spiel abliefert, aber nichts kann Igons Monolog übertreffen. Das erste Mal, wenn du "CURSE YOU, BAYLE" durch die Arena rasen hörst, während du es mit dem gefürchteten Drachen aufnimmst, wirst du das Gefühl haben, du könntest es mit hundert weiteren Bayles aufnehmen, solange du Igon im Rücken hast. Es ist ein bisschen wie ein Meme, aber Lintern hat alles in die Sprachaufnahmekabine geworfen, um Igon zu erschaffen, den tragischen NPC, der seinen Platz in der Geschichte von Soulsborne gefestigt hat.

3. Kazuhiro Nakaya als Ichiban Kasuga in Like a Dragon: Infinite Wealth

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jemand, der gerne viele Spiele in ihrer Originalsprache spielt. Normalerweise ist es mir egal, wenn ich es nicht verstehe und Untertitel lesen kann, und ich denke, das ermöglicht es Ihnen, die reinste Leistung zu erzielen, die möglich ist, besonders im Fall von etwas wie Like a Dragon: Infinite Wealth. Kazuhiro Nakaya hat unglaubliche Arbeit geleistet, um Ichiban Kasuga zum Leben zu erwecken, in seinem vielleicht seltsamsten und längsten Abenteuer.

2. Humberly González als Kay Vess in Star Wars Outlaws

Als Star eines brandneuen Star Wars-Abenteuers und des ersten Open-World-Spiels, das in Star Wars spielt, stand Humberly González unter großem Druck, diesem Franchise beizutreten, aber sie hat es mit ihrer Darstellung von Kay Vess aus dem Park gehauen. Abgesehen von den Gedanken zum Gameplay bewies González, dass sie mehr als fähig ist, einen einzigartigen und interessanten Charakter in einem Universum zu erschaffen, das so dringend einen braucht.

1. Melina Jürgens als Senua in Senuas Saga: Hellblade II

Es ist schwer, Melina Juergens' Auftritt als Senua nicht als etwas zu sehen, das über das hinausgeht, was wir von Videospiel-Performances erwarten. Indem sie die Vorstellung, dass alles, was man braucht, um in einem Videospiel zu performen, darin besteht, in einer Kabine zu sitzen und Zeilen zu lesen, wirklich aufbricht, ist Juergens auf eine Art und Weise zu ihrer Figur geworden, wie es nur wenige tun. Ohne Jürgens gibt es keine Senua, nicht in der Weise, wie wir sie hier kennen, und so verdient sie die Anerkennung, die sie bekommt, sogar ein Nicken von Harrison Ford selbst, obwohl er ihren Namen falsch ausspricht.