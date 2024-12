Die besten Kampfspiele des Jahres 2024

HQ

Letztes Jahr haben wir gesehen, wie zwei der drei großen Kampfspiele gegeneinander antraten, um zum Champion des Jahres 2023 gekrönt zu werden. Im Jahr 2024 tauchte das letzte Mitglied der großen Drei auf, und obwohl es hier und da einige Anwärter gab, war es bei einem Spiel, mit dem ich einfach nicht aufhören kann zu spielen, dieses Rennen ab Januar ein Ein-Pferde-Rennen.

5. Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Aber das bedeutet nicht, dass wir keine guten Spiele haben, über die wir reden können. Dieser Eintrag mag ein wenig schummeln, da er nur alte Klassiker auf moderne Maschinen bringt, aber wenn ich ehrlich bin, brauchen wir hier Zahlen, Leute. Und Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics ist immer noch einer der besten Kämpfer, die dieses Jahr hervorgebracht hat. Nostalgische Grafik und Kampfstile, die dich in die Tage zurückversetzen, in denen seltsame Crossover nicht nur für Call of Duty und Fortnite eine Sache waren.

4. MultiVersus

Player First Games hat sich vor ein paar Jahren an der Veröffentlichung von MultiVersus versucht, aber 2024 haben wir die Vollversion des Spiels bekommen. Es gab einige Dinge, die die Spieler falsch fanden, aber ansonsten hat man immer noch einen sehr tighten Plattform-Fighter mit beeindruckender Spielmechanik. Wenn nur mehr Leute bereit wären, es zu spielen.

3. Unbestritten

Von der verrückten Welt von Bugs Bunny, der dir mit einem riesigen Hammer auf den Kopf schlägt, bis hin zu einem realistischen Boxsimulator versucht Undisputed, den Spielern das Erlebnis zu bieten, das sie in anderen Sportspielen erwarten würden. Mit realistischer Grafik und einem authentischen Boxerlebnis ist Undisputed vielleicht eher für eine bestimmte Art von Sportspiel-Fan geeignet, aber es bleibt ein Top-Anwärter auf die diesjährige Liste der Kämpfer.

2. Dragon Ball: Funkeln! Null

Als jemand, der dieses Jahr erst angefangen hat, Dragon Ball zu schauen, bin ich zu Sparking zurückgekehrt! Zero, nachdem er es anfangs als lustiges, aber oberflächliches Kampfspiel angesehen hatte. Jetzt sehe ich es auf die gleiche Weise, wie ich Warhammer 40.000: Space Marine II für Fans der düsteren fernen Zukunft sehe. Dies ist authentisches Dragon Ball, komplett mit lächerlichen Kräften, zerstörbaren Umgebungen und einem System, das stärkeren Charakteren das Gefühl gibt, mächtig zu sein, während es unglaublich befriedigend ist, als schwächerer Kämpfer einen Sieg zu erringen. Abgesehen von wackeligem Netzcode und Problemen mit der privaten Lobby ist es der größte Spaß, den ich je mit einem Anime-Kämpfer hatte.

1. Tekken 8

Aber, Dragon Ball: Sparking! Zero ist nicht der größte Spaß, den ich in diesem Jahr hatte, jemanden zum Rotz zu verprügeln. Diese Auszeichnung geht an den erwarteten Gewinner, Tekken 8. Es mag antiklimaktisch klingen, aber so läuft diese Branche manchmal. Tekken 8 dreht die Hitze auf, was für schnellere und gefährlichere Kämpfe sorgt, aber letztendlich fühlt es sich immer noch wie ein Geschicklichkeitsspiel an. Ohne die beiden besten Einträge auf dieser Liste wäre 2024 vielleicht ein überraschend düsteres Jahr für Kämpfer geworden, aber zum Glück haben wir ihnen zu verdanken, dass sie uns einen phänomenalen traditionellen Kämpfer und einen wilden Anime-Kämpfer beschert haben.