Die besten Horrorspiele im Jahr 2023

Versuche überdauern

Release: 2023 / Plattform: PC

Haben Sie es verpasst, sowohl physisch als auch psychisch in einer abgelegenen psychiatrischen Anstalt von einer der sadistischsten Organisationen der Welt missbraucht zu werden? Wir auch! Genau wie Outlast, Outlast Whistleblower und Outlast 2 werden wir in Outlast Trials einer schrecklichen Reihe von Gräueltaten ausgesetzt sein, aber mit einem signifikanten Unterschied zu den vorherigen Spielen. Sie sind nicht allein. Nun, sicher, Sie können sich auch alleine quälen, aber im Kern ist Outlast Trials für die Zusammenarbeit mit bis zu vier Spielern konzipiert. Sie und Ihre Freunde sind Gefangene der oben genannten Organisation und werden gezwungen, sich einer Reihe grausamer Prüfungen auf verschiedenen Ebenen zu unterziehen, um Ihre Psyche und Ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit zu testen. Dass wir dann von anderen Insassen begleitet werden, die nicht mehr als funktionierende Menschen erkannt werden können, ist etwas, das so haarsträubend ist, wie man es von einem Outlast-Spiel erwarten würde, und wir freuen uns darauf, trotz der Risiken für unser psychisches Wohlbefinden wieder mit Nachtsichtbrille über den Augen in einer pechschwarzen Ecke zusammengekauert zu sein. Der Akku unserer Kamera, der gefährlich nah an Rot ist, während ein verdrehter Wahnsinniger nur wenige Meter entfernt nach uns sucht.

Alan Wake 2

Veröffentlichung: 2023 / Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

Wir in der Redaktion erinnern uns noch an das Gefühl, nervös durch einen pechschwarzen Wald zu hüpfen, wo Schattenmonster hinter jedem Baum wühlen, bewaffnet nur mit der Taschenlampe, die die schwächste Batterie der Welt hat, und einer winzig kleinen Pistole. Alan Wake war ein Psychothriller über den preisgekrönten gleichnamigen Autor, der nun 2023 mit einer weiteren düsteren und mysteriösen Geschichte zurückkehrt. Remedy ist natürlich wieder einmal für die Entwicklung verantwortlich, und da der letzte Titel des Studios, Control, die Messlatte für atmosphärisch rätselhafte Actionspiele deutlich höher gelegt hat und gleichzeitig enthüllt, dass Alan Wake Teil desselben Universums ist, können wir nicht anders, als vor Vorfreude zu schaudern, wenn wir uns vorstellen, wie die unheimliche Fortsetzung aussehen wird.

Allein im Dunkeln

Veröffentlichung: 2023 / Plattformen: PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S

Dreißig Jahre nachdem das Originalspiel zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt hat, ist es an der Zeit, Edward Carnby wieder zum Leben zu erwecken und in den amerikanischen Süden zu reisen, tief ins ländliche Louisiana, um das verwunschene Derceto Manor erneut zu betreten. Diesmal können wir den Nervenkitzel aus zwei Perspektiven erleben, sowohl als die ikonische Protagonistin der Serie, die Privatdetektivin Carnby, als auch als Emily Hartwood. Wieder einmal hoffen wir, dass das Spiel mit einer schweren Dosis Monsterschlachten, einer fantastischen Geschichte, entzückenden Erkundungen und schwierigen Rätseln gefüllt sein wird. Aber wenn Sie dachten, dass dies ein direktes Remake war, denken Sie noch einmal darüber nach, da dies eher eine "Neuerfindung" ist, wie der Entwickler es nennt, eine Art Neuschöpfung des ursprünglichen Alone in the Dark. Sicher, diejenigen von uns, die das Spiel schon einmal gespielt haben, werden von Zeit zu Zeit anerkennend nicken können, aber im Großen und Ganzen werden wir genauso überrascht sein wie alle anderen. Wie auch immer, wir hier in der Redaktion sind wirklich gespannt, was Mikael Hedberg, der Mann hinter der Geschichte von SOMA und Amnesia, im Topf vermischen kann, um uns alle in die Neunziger zurückzuversetzen und uns wieder einmal dazu zu bringen, die berühmte braune Hose vor Scham zu tragen.

Resident Evil 4 Remake

Veröffentlichung: 24. März 2023 / Plattformen: PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox Series X|S, PC

Close schneidet es nicht ab, wie das Sprichwort sagt, aber jetzt sind wir wirklich, wirklich nah an der Ziellinie für die Veröffentlichung eines der am meisten erwarteten Spiele seit langem. Vor achtzehn Jahren gab uns Capcom einen neu aussehenden Horror, der die vorherige schaudernde Gruseligkeit gegen reinen herzzerreißenden Stress-Horror ersetzte, der uns alle schreiend wie Wahnsinnige laufen ließ, die nach Mama riefen, mit einem meist leeren Pickadoll, der von einer Horde wütender spanischer Bauern gejagt wurde, die mit verschiedenen landwirtschaftlichen Werkzeugen bewaffnet waren, auf der Suche nach Blut und langsamer Folter. Und jetzt ist es endlich fast an der Zeit, das Spiel noch einmal mit stark optimierter Grafik und reaktionsschnellerer Steuerung zu erleben, und wir hier in der Redaktion können es kaum erwarten. Wir brennen darauf, von Dr. Salvatore und seiner treuen, bluttriefenden Kettensäge gejagt zu werden, wir wollen Donuts in den treten, denen es an guter leckerer Füllung mangelt, und wir können es kaum erwarten, den Händler wieder zu treffen und seinen rassigen Klassiker "What are you buying?" zu hören. Resident Evil 4 war das ultimative Horrorspiel, als es 2005 herauskam. und nachdem Sie gesehen haben, was Capcom mit dem Resident Evil 2 Remake erreicht hat, wissen Sie in Ihrem Rückgrat, dass dies gut sein wird. Die Frage ist nur, wie gut.

Fatal Frame: Maske der Mondfinsternis

Veröffentlichung: 9. März 2023/ Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S Nintendo Switch

Fatal Frame, oder Project Zero, wie die Serie in Europa verwirrend genannt wird, gibt es schon eine ganze Weile. Mit eigenartiger Inspiration von japanischer Horrorfilmästhetik (wie The Ring) ist die Serie jetzt mehr als 20 Jahre alt, aber zwischen ihrer Gründung im Jahr 2001 und dem letzten Originalspiel, Fatal Frame: Maiden of Black Water von 2014, hatten die Spiele nie mehr als eine Million Exemplare weltweit verkauft. Dies qualifiziert die Serie, eher als "Kultklassiker" denn als echter Anwärter auf Resident Evil oder Silent Hill bezeichnet zu werden, aber zur Freude der Fans hat die bereits erwähnte Maiden of Black Water vor knapp zwei Jahren zumindest ein Remaster bekommen, und jetzt ist es Zeit für den nächsten Fatal Frame, um eine Überarbeitung zu bekommen; nämlich Maske der Mondfinsternis. Es wurde ursprünglich 2008 für die Nintendo Wii und dann nur in Japan veröffentlicht. Dies ist also das erste Mal, dass wir Westler die Chance haben, Geister mit Taschenlampen und der patentierten Kamera des Spiels auf Rogetsu Island abzuwehren und herauszufinden, warum Ruka Minazuki, Misaki und Madoka auf der schrecklichen Insel gefangen gehalten werden...

Ad Infinitum

Veröffentlichung: 20. April 2023/ Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

2023 ist unbestreitbar gefüllt mit - zugegebenermaßen lang erwarteten - Fortsetzungen und Remakes/Remasters an der Horrorfront, aber es gibt auch einen großen Wunsch nach einigen neuen Namen, nicht zuletzt, nachdem der letztjährige Newcomer Callisto Protocol so etwas wie ein Wendepunkt war. Eine der neuen IPs des Jahres 2023 heißt Ad Infinitum, was laut einer Google-Suche "ohne Ende", "immer und immer wieder ohne Ende" und "für immer" bedeutet. Ein schaurig klingender Titel, der auf die traumatische Belastungsstörung der Hauptfigur und die wiederkehrenden Albträume des Ersten Weltkriegs anzuspielen scheint. Der Trailer aus dem letzten Jahr deutet auf P.T. und Amnesia-ähnliches Gameplay mit einem Schuss First-Person-Walking-Simulator hin, in dem schreckliche Traumsequenzen verschmelzen und in die Erinnerungen an die Schützengräben und Krankenbetten einbrechen. Auch die deutschen Entwickler bei Hekate halten sich konsequent an die Muttersprache, was eine zusätzliche Form der Authentizität schafft.

Systemschock

Veröffentlichung: März 2023 / Plattformen: PC, PlayStation, Xbox

Unter vielen älteren Spielern hat System Shock, das 1994 veröffentlicht wurde, die Art und Weise verändert, wie wir Spiele betrachten. Sie rennt um die Citadel-Station herum und versucht, SHODANS böse Pläne zu überleben, stellt sich einer KI, die auf freiem Fuß ist, und zeigt allen klar und stolz, wie wenig sie von Menschen hält, was für ein unvergessliches Erlebnis im ursprünglichen System Shock sorgt. Viele haben dieses Spiel nicht erlebt, aber das wird sich ändern. Ein originalgetreues Remake mit einem Dreamteam sollte 2022 erscheinen, aber so hat es nicht geklappt. Jetzt im März 2023 wird dies veröffentlicht, sagen sie. Fast 30 Jahre später wird jeder sehen, ob das Spiel seinem Ruf gerecht wird oder ob es nur Nostalgie ist.

Schichten von Ängsten

Veröffentlichung: Anfang 2023/ Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Nicht zu verwechseln mit dem Spiel Layers of Fear, obwohl es den Namen des Titels von 2016 teilt. Layers of Fears, Plural, ist eine überarbeitete Version von Layers of Fear 1 und 2. Die Idee ist, dass es die Geschichten der beiden Spiele miteinander verwebt und neue Perspektiven auf das zeigt, was von neuen Charakteren passiert ist. All dies bringt dank Unreal Engine 5 auch eine bessere Grafik. In diesem Jahr können wir also Horror erwarten, in dem Menschen, die Kunst schaffen, verrückt werden und ihre schreckliche Vergangenheit ihnen das Leben schwer macht.