Die besten Horrorspiele des Jahres 2024

HQ

Es war ein ziemlich gutes Jahr für Horrorspiele, da wir eine breite Palette von Titeln aus etablierten Franchises und auch neue Originale hatten. Es gab viele traditionelle Survival-Horror-Szenarien, um gruselige Abenteuer zu überspringen, und auch eine Reihe von erzählerischen Projekten aus dem Katalog von Supermassive. Wir waren definitiv nicht ausgehungert nach Horrorspielen im Jahr 2024, aber gleichzeitig ist das Beste, was dieses Jahr zu bieten hatte, ein Remake, und das schafft auch einen Präzedenzfall für die Art von Jahr, die es war.

5. Die Besetzung von Frank Stone

Ich habe stattdessen das Remake von Until Dawn an dieser Stelle platziert, da ich nicht glaube, dass eines der Spiele im Katalog von Supermassive in diesem Jahr zu weit auseinander liegt. Sicher, Until Dawn hat eine bessere und straffere Erzählung und die überarbeitete Grafik und der filmische Fokus lassen es auffällig aussehen, aber es ist auch ein weit überteuertes Produkt, das unnötig ist, wenn man bedenkt, wie das Original immer noch hält. Aus diesem Grund habe ich stattdessen The Casting of Frank Stone ausgewählt. Dieses Spiel fühlt sich an wie der lethargische letzte Atemzug des mittlerweile überstrapazierten Formats von Supermassive, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es auch beängstigend und interessant ist und viele Entscheidungen und Handlungsmöglichkeiten für den Spieler bietet, um die Geschichte zu Ihrer eigenen zu machen. Es gibt zweifellos bessere Supermassive Spiele da draußen, aber dies ist immer noch einer der besseren Horrorentwickler der Welt und das gilt auch hier.

4. Verschleierung

Mit dem First-Person-Psycho-Thriller von Pixelsplit, der im März veröffentlicht wird, ist es leicht, ihn anstelle neuerer Veröffentlichungen zu vergessen, aber ehrlich gesagt könnte Reveil das gruseligste Videospiel des Jahres werden. Für das Horror-Genre muss das etwas heißen. In diesem Titel geht es darum, in die zerbrochene Psyche eines verstörten Mannes einzutauchen, um herauszufinden, was mit seiner Familie passiert ist und wie das Gruselige Nelson Bros. Circus involviert ist. Mit dunklen, unheimlichen Pfaden, Stalker-Feinden, rasanter Action, furchterregenden Bedrohungen und seelenzerreißendem Sound ist Reveil nichts für diejenigen, die bei weniger gruseligen Horrorangeboten wimmern und sich ducken.

Werbung:

3. Ein ruhiger Ort: Der Weg vor uns

Ich war mir wirklich nicht sicher, wie A Quiet Place in ein interaktives Videospielformat übersetzt werden würde, insbesondere in ein Survival-Spiel mit Horrorelementen, aber die Leute von Stormind Games haben es geschafft, diese Aufgabe mit Klasse zu meistern. The Road Ahead fängt die brillantesten und furchterregendsten Elemente des A Quiet Place ein und ergänzt es mit Nischen- und skurrilen Gameplay-Optionen, die bedeuteten, dass man im wirklichen Leben so still wie möglich bleiben musste. Ja, es hätte besser sein können, wenn der Fokus auf die Wahl der Umgebung und des mechanischen Setups gelegt worden wäre, aber was die Aufgabe angeht, A Quiet Place Spiel zu liefern, hat dieses Spiel die Aufgabe mit Bravour gemeistert.

Werbung:

2. Weckt immer noch die Tiefe

Wenn ich ein wenig härter und entschlossener wäre, wie ich Remakes in der Preisverleihungsdiskussion behandle, hätte Still Wakes the Deep dieses Jahr vielleicht die Nase vorn gehabt. Stattdessen fällt es ein wenig zu kurz, indem es der Zweitplatzierte in dieser Kategorie ist. Der psychologische Horror von The Chinese Room führte uns Mitte der 1970er Jahre zu einer einstürzenden und einstürzenden Bohrinsel in der Nordsee vor der Küste Schottlands, um uns als Mann zu verkleiden, der darum kämpft, dieser beängstigenden Tortur zu entkommen und zu überleben, während eine seltsame Kreatur ihn jagt und die Bohrinsel immer weiter irreparabel zerstört. Wenn das Laufen um dein Leben dein Lieblingsteil von Horrorspielen ist (du Spinner), dann ist Still Wakes the Deep ein absolutes Muss aus dem Katalog von 2024.

1. Silent Hill 2 Remake

Hier gibt es keine Überraschungen. Wenn man eines der einflussreichsten und gefeiertsten Survival-Horror-Spiele aller Zeiten nimmt, ihm eine wirklich auffällige und schöne grafische Verbesserung verpasst, die KI und das Verhalten der Feinde verbessert, eine beunruhigendere Welt zum Erkunden bietet und vor allem die Steuerung überarbeitet, damit sie sich anfühlt, als gehöre sie ins Jahr 2024, gibt es nicht viele Gründe, warum das Remake von Bloober Team von Silent Hill 2 diese Liste nicht anführen sollte. Es gab ein riesiges Potenzial und das Risiko, dass dies nicht in der gleichen Qualität und dem gleichen Standard geliefert werden würde, wie man es von diesem modernen Klassiker erwartet, aber die polnischen Horrormeister haben es geschafft und ein hervorragendes Endprodukt geliefert, das uns bis heute daran erinnert, warum die Stadt Silent Hill so gruselig ist und warum Silent Hill 2 das Horrorgenre völlig verändert und neu definiert hat.