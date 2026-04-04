Die besten Gaming-Protagonisten der 2020er (bisher)

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Wenn man sich anschaut, was ein großartiges Spiel ausmacht, spielen Welt, Spielmechaniken, Grafiken und Handlungsstränge alle eine Rolle, aber es fühlt sich an, als würde alles zusammenkommen, wenn der Protagonist – der Charakter im Zentrum des gesamten Erlebnisses – ausgearbeitet und lebendig wirkt. In den 2020er Jahren hatten wir bisher einige herausragende Spiele, mit ebenso beeindruckenden Protagonisten im Kern. Also, lass uns ein paar davon aufzählen, oder?

Diese Liste umfasst nur Charaktere, die erstmals in den 2020er Jahren in Videospielform auftauchten. Entschuldigung, Cal Kestis, erwachsene Kratos, Aloy und Henry von Skalitz, ihr werdet hier nicht enthalten, obwohl ihr großartige Charaktere seid.

Der Dunkle Drang – Baldur's Gate III

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Es mag etwas billig wirken, einen Charakter, über den der Spieler so viel Kontrolle hat, auf einer Stelle auf dieser Liste einzubauen, aber im Vergleich zum wahren leeren Blatt des Abenteurers oder Tav ist der Dunkle Drang/Durge ein ausgewogenerer, detaillierterer Charakter, komplett mit einer düsteren Hintergrundgeschichte und tiefen Verbindungen zur Welt und zu den Antagonisten. Sobald man als Dark Urge gespielt hat, ist es wirklich schwer, zurückzugehen, und das liegt vor allem an der vordefinierten Geschichte, die man erbt, sobald man mit der Erschaffung dieses Charakters beginnt. Du kannst den Dark Urge so gestalten, wie du möchtest, und so böse oder erlösbar sein, wie du willst, aber sobald du die Kampagne in Baldur's Gate III abgeschlossen hast, ist ein großer Teil dessen, warum du dich daran erinnerst, diese charakterspezifischen Szenen, die du als Durge bekommst. Es fühlt sich an, als sollte es mit den besten erschöpfbaren Charakteren aus BioWares Epoche mithalten, denn es lässt dich wirklich deinen eigenen Eindruck in der Welt hinterlassen und dabei ein etablierter Teil davon sein.

Andreas Maler – Pfußgeld

Ein weiterer Charakter, über den der Spieler einen gewissen Einfluss hat, ist Andreas Maler, der den meisten Charakteren, die man in einem RPG oder in einem Videospiel trifft, deutlich überlegen ist. Er ist das Herzstück von Pentiment, ein perfektes Gefäß für den Spieler, um die Welt zu erleben, denn die kleine Stadt Tassing ist ihm ebenso neu wie uns. Man lernt mehr über die Stadtbewohner, die weitreichenden Auswirkungen von technologischen und gesellschaftlichen Fortschritten im Deutschland des 16. Jahrhunderts und löst einige knifflige Morde zusammen zu einer Geschichte, die man so schnell nicht vergessen wird – angeführt von einer Figur, die als eine der dreidimensionalsten Figuren wirkt, die die RPG-Experten bei Obsidian je hervorgebracht haben.

Jin Sakai – Geist von Tsushima

Ich mag Atsu, wirklich, aber der Mann, der das ganze Geistergeschäft ausgelöst hat, ist schwer zu übertreffen. Jin Sakais Rachegeschichte ist eine, die wir schon oft in Spielen gesehen haben, wenn man die Geschichte auf das grundlegendste Niveau reduziert. Doch er folgt Jin quer durch Japan, da er sich selbst aufgeben muss, um etwas anderes zu werden – für sein Volk und sein Land. Jin wirkt anfangs wie ein ziemlich langweiliger, ziemlich gewöhnlicher harter Held, aber je mehr Stunden man die Geschichte als er erkundet, desto mehr zieht man die Schichten seines Charakters ab und findet etwas unglaublich Fesselndes darin. Es gibt einen Grund, warum so viele Fans ihn für die Fortsetzung zurückhaben wollten, und das ist nicht nur Sexismus.

Saga Anderson – Alan Wake 2

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Es ist schwierig, der Neue in einer bereits etablierten Welt und Umgebung zu sein. Selbst wenn das letzte Alan Wake-Spiel über ein Jahrzehnt vor dem Erscheinen der Fortsetzung erschienen war, trägt das Spiel immer noch den Namen des fiktiven Autors, weshalb die Befürchtung bestand, dass Saga eine unerwünschte Ergänzung sein könnte. Diejenigen, die das Spiel gespielt haben, wissen, dass das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Sagas Beteiligung an der Geschichte von Alan Wake 2 fühlt sich nicht nur notwendig, sondern auch willkommen an. Im Verlauf der Erzählung erfahren wir mehr über Saga, die sich schnell daran gewöhnen muss, in die Tiefen einer übernatürlichen Geschichte geworfen zu werden, die sich eindeutig über ihrem Niveau anfühlt. Am Ende sehen wir jedoch, dass sie die Geschichte genauso gut im Griff hat wie Alan, was dazu führt, dass sie alles entscheidet.

Astro Bot – Astro Bot

Während die anderen Einträge auf dieser Liste bisher nach ihrem Einsatz als überzeugende narrative Werkzeuge beurteilt wurden, macht Astro Bot hier seinen Eintrag, weil er eine der ersten erfolgreichen neuen Maskottchen-Kreationen in Spielen seit einiger Zeit ist. Astro Bot hat das Gefühl, schon immer hier gewesen zu sein, zeigt aber noch keine Anzeichen von Rost oder Alterung. Er ist ein niedlicher, freundlicher Begleiter, der zufällig auch die Hauptfigur in einem der besten 3D-Plattformer aller Zeiten ist. Wer hätte das gedacht. Astro Bots Abenteuer beeindrucken uns jedes Mal, wenn sie auf unseren Bildschirmen erscheinen, und selbst wenn uns das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, nicht umhauen, ist es unmöglich, sich eine Zukunft vorzustellen, in der wir dieses Charakterdesign nicht lieben.

Will – Metapher: ReFantazio

Du kannst diesen Typen nennen, wie du willst, aber der kanonische Name ist Will, zumindest in der englischen Lokalisierung, und dabei bleiben wir dabei. Metaphor: ReFantazio verlor bei den Game Awards 2024 knapp gegen Astro Bot, erwies sich als hervorragendes RPG und eine wunderschöne Fantasy-Begleitung zu Atlus' geliebter Persona-Reihe. Unglaublich loyal, immer bereit, die Extrameile zu gehen, und manchmal unschuldig bis zum Fehler, fühlte sich Will weniger wie ein unbeschriebener Held oder generischer Held als viele seiner JRPG-Gegenstücke. Er hat immer noch Elemente dieser Charaktere, und doch hat mich seine einzigartige Hintergrundgeschichte und seine Sicht auf das Leben und die Ereignisse von Metaphor: ReFantazio während der Dutzenden Stunden gefesselt, die das Spiel in seine Hauptgeschichte packt. Wie immer haben die Nebencharaktere sehr geholfen, aber ich wünschte mir nicht, als einer von ihnen statt als Will zu spielen.

Grace Ashcroft – Resident Evil Requiem

Eine sehr frische, sehr verdiente Teilnehmerin auf dieser Liste, Grace Ashcroft, glitt mühelos in das Resident Evil-Franchise wie ein altes Paar Handschuhe. Es war verlockend, die alternde, knallharte Version von Leon Kennedy hier einzusetzen, und obwohl er sicherlich ein großer Teil dessen ist, was Resident Evil Requiem großartig macht, wäre das Spiel ohne Grace nicht so herausragend wie jetzt. Eine großartige Leistung von Angela Sant'Albano erweckt Grace zum Leben und zeigt zunächst, wie sie mit der verständlichen Angst und dem Schrecken umgeht, die man sicherlich erleben würde, wenn man sich in einer Resident-Evil-Situation befindet. Dann, während sie sich parallel zur Geschichte des Spiels anpasst, sehen wir, wie Graces Handlungsbogen abgeschlossen wird. Hoffen wir aber, dass dies nicht das letzte Mal ist, dass wir sie in Resident Evil sehen, denn sie hat sich bei den Fans bereits als Erfolg erwiesen.

Mae und Cody – Es braucht zwei

Hazelight Studios liefern Koop-Magie, das ist klar, aber die Erzählungen des Entwicklers sind manchmal etwas vorhersehbar. Daran ist nichts auszusetzen. Nicht jedes Spiel braucht ein Oscar-prämiertes Drehbuch, und auch wenn It Takes Two vielleicht die vorhersehbarste Geschichte von allen hat, macht es dank der Menschen, die wir in Puppen verwandeln werden, immer noch durchweg unterhaltsam. Mae und Cody scheuen sich im Spiel nicht, dich ein wenig zu nerven, und trotzdem bleiben sie ein herzerwärmendes, sympathisches Paar, selbst wenn sie in ihren heftigsten Kämpfen kämpfen. Wir bauen vielleicht kein Franchise um sie herum, vor allem nicht, da der Film It Takes Two scheinbar auf Eis gelegt wird, aber sie sind einprägsam genug, um zu bleiben.

Melinoë – Hades II

Zagreus oder Melinoë – ehrlich gesagt könnte man eines von Hades' unruhigen Kindern an diese Stelle bringen, aber der Aktualitäts-Bias treibt mich eher zur Göttin der Albträume und des Wahnsinns. Zagreus ist ein sofort sympathischer Protagonist, aber man könnte argumentieren, dass seine Einsätze ziemlich gering wirken, während Melinoë mit viel mehr zu tun hat. Es lastet viel Druck auf ihren Schultern, den Spieler in diese neue, dunklere Erzählung einzuführen und zu versuchen, der Ankerpunkt zu sein, wenn wir nicht mehr mit den Menschen sprechen können, die wir aus dem ersten Spiel kennen und lieben. Supergiant hat unglaubliche Arbeit geleistet und beide Protagonisten sehr sympathisch gemacht, aber ich habe während meiner Zeit mit der Fortsetzung immer mehr für Melinoë mitgedrückt.

Maelle - Clair Obscur: Expedition 33

Eine weitere relativ neue Ergänzung, aber wir sprechen hier von den Spielen der letzten fünf Jahre und ein bisschen. Wenn du Clair Obscur: Expedition 33 noch nicht gespielt hast oder sogar noch nicht im Abspann warst, könntest du denken, Gustave oder Verso seien die Protagonisten des Spiels. Wenn du das Ganze durchgelesen hast, weißt du, dass Maelle unsere wahre Hauptfigur ist. Und was für ein Charakter sie ist. Wir werden hier nicht auf detaillierte Spoiler eingehen, aber die Wendungen der Hauptgeschichte drehen sich alle um Maelle, und am Ende war ich so in ihre Reise verstrickt, dass ich das Ende wählte, von dem ich wusste, dass es als das "schlechtere" Ende erscheint, allein weil ich glaubte, es passe besser zu ihrem Charakterbogen. Clair Obscur: Expedition 33 dreht sich vielleicht ganz um die Nachkommenden, aber ich beneide niemanden, der die Arbeit von Jennifer Svedberg-Yen und Jennifer English verfolgen muss, um diese Figur zum Leben zu erwecken.

V - Cyberpunk 2077

Ich verrate dir ein kleines Geheimnis zum Abschluss dieser Liste: Ich habe Cyberpunk 2077 geliebt, als es herauskam. Klar, es war fehlerhaft. Sicher, es hatte vielleicht nicht die vollständigen Open-World-Freiheiten eines Sandbox-Erlebnisses wie GTA, aber die Grundlagen, die es zeigte, waren unglaublich stark. CD Projekt Red hatte erneut mit seiner Charakter- und Erzählarbeit begeistert, mit V im Mittelpunkt. V kann in Cyberpunk 2077 eine Vielzahl unterschiedlicher Charaktere sein, aber die Magie entsteht, dass sie alle gültig und zutiefst unterhaltsam wirken. Egal, ob du als Valerie oder Vincent spielst, ob du ein Corpo oder Nomad bist, V fühlt sich wie ein nahezu perfekter Protagonist an, denn während du als Spieler große Momente und Hintergrunddetails für sie bestimmen kannst, hast du auch das Gefühl, dass es sich um einen vordefinierten Charakter handelt, in den du einsteigst. Sie haben einen aktiven Teil der Welt, anstatt nur die Welt um sich herum zu haben. Das ist es, was einen Protagonisten auf die nächste Stufe hebt, und genau das hat CD Projekt Red in Cyberpunk 2077 von Anfang an erreicht.