Die besten Filme des Jahres 2025

5. Waffen

Zach Cregger erwies sich als Erfolg bei Barbarian, sodass die Chancen gegen ihn standen, als er sich einem weiteren Horrorfilm widmete. Die Erwartungen waren offensichtlich extrem hoch, und es bestand immer das Risiko, dass es nur ein weiterer Film in einer langen Reihe von Filmen sein würde, die sich zu sehr bemühten. Aber Weapons lieferte und schlug hart zu. Es verlangt deine Aufmerksamkeit, Geduld und ja, deine volle Präsenz, wenn du es wirklich schätzen willst.

Die Prämisse ist scheinbar einfach: eine kleine Gemeinschaft, ein unerklärliches Verschwinden und eine schleichende Unruhe, die knapp unter der Oberfläche brodelt. Cregger erreicht erneut viel mit wenigen Ressourcen und weigert sich, klare Antworten zu geben. Weapons hat kein Problem damit, dich im Dunkeln tasten zu lassen. Es ist oft unangenehm, manchmal verwirrend, aber auch völlig unmöglich, den Blick abzuwenden. Es ist weit entfernt von einem traditionellen Horrorfilm und setzt ganz auf Atmosphäre statt auf Jumpscares. Stattdessen stehen Schuld, Paranoia und Angst auf dem Menü, zusammen mit dem langsam aufkommenden Gefühl, dass etwas grundlegend nicht stimmt. Weapons ist ein umstrittener Film, aber definitiv einer, über den noch lange gemeinsam gesprochen wird, zumindest bis zum nächsten Cregger-Projekt.

4. Sünder

Das ist Ryan Coogler in Bestform. Völlig kompromisslos und unangenehm glaubwürdig ist es auf den ersten Blick ein Vampirfilm, nutzt das Genre aber ehrlich gesagt eher als Werkzeug, um etwas Größeres zu vermitteln.

Coogler hat eine visuell kraftvolle Welt der 1930er Jahre geschaffen, in der klassische Tropen eher als unangenehme Metapher für strukturelle Unterdrückung denn als traditionelle Bedrohung verwendet werden. Cooglers zurückhaltende Regie und durchgehend starke Schauspielkunst, besonders Michael B. Jordan in seiner Doppelrolle als die Smoke-Stack Zwillinge, lassen jede Szene wie ein Pulverfass wirken, das auf die Explosion wartet. Die Verbindung zwischen dem Vampirmythos und den historischen Wurzeln der Bluesmusik als Teufelsmusik ist ein außergewöhnlich brillanter Schachzug. Der letzte Höhepunkt des Films ist ebenso blutig wie unvermeidlich. Sinners weiß, was es sagen will, und tut es ohne Scham oder Zögern. Es ist schmutzig, stressig und zutiefst menschlich, mit genau der richtigen Menge an Dunkelheit.

3. Nürnberg

Historische Dramen sind immer ein Balanceakt zwischen Bildung und reiner Predigt, besonders wenn es um etwas so Sensibles wie einen der schlimmsten Verbrecher des nationalsozialistischen Deutschlands geht. Mit Nuremberg schafft es James Vanderbilt nicht nur, dies perfekt auszubalancieren, sondern auch etwas einzigartig Seltenes zu schaffen.

Hier liegt der Fokus weniger auf den großen, bekannten Zitaten, sondern mehr auf den Prozessen; Wie Gerechtigkeit konstruiert, hinterfragt und manchmal sogar kompromittiert wird. Es ist eine erschütternde, methodische und zutiefst fesselnde Geschichte von psychologischen Machtkämpfen, ideologischen Reibungen und moralischem Unbehagen. Was bedeutet Verantwortung in einer systematisch bösen Maschine? Ist Gehorsam eine Falle, und ist Gerechtigkeit im Schatten eines solchen Schreckens überhaupt möglich? Dies sind nur einige der vielen Fragen, die Nuremberg zu stellen wagt, wenn Russell Crowe in einer der kraftvollsten Rollen seiner Karriere die Darstellung von Hermann Göring übernimmt. Es ist zurückhaltend und intensiv, mit historischer Schuld, die wie eine schwere, nasse Decke über allem schwebt. Nuremberg ist streng und fast klinisch, was sein unerträglich düsteres Thema nur noch verstärkt, und es ist keineswegs ein Film, den man genießen sollte. Stattdessen setzt er sich auf einer tief intellektuellen Ebene ein und ist die Definition von Erwachsenenkino. Für Geschichtsinteressierte geht es kaum besser als das.

2. Keine andere Wahl

Park Chan-wook kam spät dran, aber mit No Other Choice verwöhnt uns der südkoreanische Auteur ein weiteres phänomenales Werk. Es ist ein Film, der so menschlich wie spielerisch unangenehm ist, in dem Druck – wirtschaftlich, sozial und existenziell – im Mittelpunkt steht. No Other Choice urteilt nie, sondern lässt Gewalt und Verrat zu, oft mit einer Kamera, die unangenehm verweilt und dem Zuschauer Zeit gibt, über den Wahnsinn nachzudenken, der sich vor unseren Augen entfaltet.

Der Film ist eiskalt in seiner Sicht auf die Menschheit, voller unangenehmer Wahrheiten und Parallelen zu unserer realen Gesellschaft. Wie erwartet ist die Schauspielerei erstklassig, bei der alles auf kalkulierte Präzision und Zurückhaltung ausgerichtet ist. Yoo Man-sus Reise in die Dunkelheit und der langsame Erschöpfung seiner Menschlichkeit ist ebenso erdrückend wie faszinierend. Es ist ein Film, der lange im Gedächtnis bleibt, nagt und nicht loslässt. Unermüdlich und erstklassig.

1. Eine Schlacht nach der anderen

Paul Thomas Andersons One Battle After Another ist der offensichtliche Nummer-eins-Film des Jahres, ein Film, der zugleich monumental und intim wirkt. Es bewegt sich zwischen Generationen, Konflikten und Ideologien – ein schwindelerregendes Epos voller kleiner Geschichten, die durch Andersons einzigartige Linse projiziert werden. Eine Geschichte über Eltern und Kinder, über Erbschaft, Verantwortung und was es eigentlich bedeutet, einen Kampf zu führen, wenn die Welt scheinbar rückwärts geht.

Der Film entlehnt lose Thomas Pynchons Vineland, ist aber alles andere als eine geradlinige Adaption. Stattdessen nutzt Anderson das Material als Sprungbrett für etwas Größeres und Zeitloseres. Ein fast revolutionäres Manifest, das paradoxerweise in etwas so Sanftem wie Liebe endet. Der Cast ist unglaublich stark. Leonardo DiCaprio und Sean Penn sind stabile Anker, aber es ist Teyana Taylor, die den Film komplett stiehlt – als charismatische Anführerin mit ebenso viel Wut wie Zärtlichkeit. One Battle After Another destilliert zehn Jahre voller Angst, Wut und Absurdität zu einer einfachen, aber kraftvollen Einsicht, denn egal wie hoffnungslos die Situation sein mag, Liebe und die Zukunft sind immer einen Kampf wert.