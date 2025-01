Die besten Filme des Jahres 2024

HQ

(05) Die Liebe lügt blutend

Manchmal ist es schön, einen Film zu haben, der es einfach wagt, er selbst zu sein, und Saint Maud-Regisseurin Rose Glass' jüngstes filmisches Experiment Love Lies Bleeding war genau der erfrischende Kick, den wir in diesem mageren Jahr für das Kino brauchten. Wie Kristen Stewarts Figur verliebten wir uns Hals über Kopf in die Adern des Films, die selbstbewusst eine verdrehte Wendung nach der anderen nahmen und einen triefenden, schweißtreibenden Rachethriller boten, der den hartgesottenen Ton, den Antrieb, die exzessive Gewalt und eine hohe Dosis Steroide der Coen-Brüder miteinander verband. Ein rohes, surreales Biest, von dem wir unsere Augen nicht abwenden konnten und das hinter seiner hypnotischen Oberfläche einen nervösen, nervenaufreibenden Puls hatte. Love Lies Bleeding war, mit anderen Worten, ein fiebriger Femme-Fatale-Traum, von dem wir glaubten, dass er das Potenzial hatte, ein zukünftiger Kultklassiker zu werden.

(04) Bürgerkrieg

Als Alex Garland vor der Kinopremiere des Kriegsfilms Civil War der Weltpresse verkündete, dass er sich mit diesem Film als Regisseur zurückziehen und nur noch als Drehbuchautor weitermachen wolle, begann für viele von uns eine Art düsterer Trauerprozess. Denn Garland hat mit Ex Machina und diesem bewiesen, dass er nicht nur technisch versiert und clever in seiner Erzählweise ist, sondern auch absolut brillant in glaubwürdig intensiven Charakterisierungen und packender Dramaturgie.

(03) Zur Begründetheit

Werbung:

Coralie Fargeat hat uns mit The Substance auf eine schwindelerregende Reise mitgenommen, die uns nicht nur mit ihrer visuellen Pracht gefangen nahm, sondern auch eine Geschichte erzählte, die direkt in die Seele ging. Eine Anspielung auf die Beauty-Industrie und Hollywood, die uns immer wieder überrascht und in ihrem eisernen Griff gehalten hat. Wir liebten es, wie die subtilen Nuancen des Drehbuchs nie von der Intelligenz des Publikums ablenkten, ganz zu schweigen davon, wie die unvorhersehbaren Wendungen uns von der ersten bis zur letzten Szene in Atem hielten. Aber was The Substance wirklich aufwertete, war die Tatsache, dass sich das extra fleischige, zum Lachen anregende Body-Horror-Fest fast so gut anfühlte wie The Fly oder Re-Animator.

(02) Der wilde Roboter

Nachdem der erste Trailer erschienen war, lehnten einige von uns in der Redaktion den neuen Film von Lilo & Stick Man Chris Sander ab und nannten ihn eine scheinbar ideenarme Iron Giant-Kopie. Nichts hätte falscher sein können. Der Wilde Roboter stand nicht nur auf eigenen Beinen, er war durchtränkt von ausgewogener, emotional gemessener und zu Tränen rührender Erzählung, starken Charakteren, erfolgreichem Humor und phänomenal schöner Ästhetik.

T H E B E S T

F I L M

O F

2 0 2 4

Werbung:

(01) Dune: Teil Zwei

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Denis Villeneuve das Unmögliche wieder möglich gemacht hat, und damit meinen wir nicht nur, dass er es geschafft hat, einen unglaublich komplexen Roman zu verfilmen; Er hat es geschafft, den Kinobesuch aktueller denn je zu machen. Wann hatten wir das letzte Mal so eine gute Zeit im Kino? Bei unserem zweiten Dune-Besuch waren wir völlig überwältigt, denn Arrakis lässt uns seit der Premiere immer noch nicht mehr los. Wie in einem gewürzgetränkten Traum erinnerten wir uns an den Wüstenplaneten, als wären wir selbst dort, auf Shai-Hulud reitend, mit den unterdrückten Fremen kämpfend und Zeuge, wie eine Messiasfigur zum Leben erweckt wurde. Während viele andere Studios versuchten, müde Filmrezepte nachzuahmen, ging Villeneuve seinen eigenen Weg mit einer selbstbewussten Science-Fiction mit Würde und übersetzte Frank Herberts düstere Dystopie mit Genauigkeit und einem tiefen Verständnis für die Philosophie des Autors. Wir hätten den größten Dune-Fanatiker der Redaktion, André, Kolumne um Kolumne über die wahre Größe von Dune schreiben lassen können, aber es genügt zu sagen, dass der Titel des besten Films des Jahres mehr als verdient war. Besser können große Filme nicht werden.