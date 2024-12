Die besten Familienspiele des Jahres 2024

HQ

Wenn Gamer älter werden und anfangen, ihre eigenen Familien zu gründen, werden sie ihren Kleinen natürlich Controller, Konsolen und all die Spielerinnerungen vorstellen wollen, die sie in ihrer Jugend hatten. Allerdings kann man einem Baby nicht wirklich einen Controller geben und ihm sagen, dass es ein Auto stehlen oder einen Terroristen töten soll, und so haben wir hier die besten familienfreundlichen Spiele, die entweder großartig für Kinder sind oder mit ihnen gespielt werden können.

5. Der tapfere Knappe

Zunächst einmal haben wir mit The Plucky Squire ein absolutes visuelles Vergnügen. Der Abenteuertitel von All Possible Futures erweckt ein Kinderbuch zum Leben und lässt seiner Fantasie freien Lauf – er wird dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern, egal wie alt du bist. Es ist wunderbar einfach aufgebaut und wechselt so oft das Genre und sogar die Sichtweise, dass man sich in der kurzen Zeit, die man mit dem Durchspielen von The Plucky Squire verbringt, nie langweilt. Ein schönes Abenteuer, das zu den besten des Jahres gehört.

4. Maus & Kran

Dieses Spiel richtet sich an ein jüngeres Publikum, da ältere Kinder die Rätsel vielleicht etwas einfach finden, aber Mouse & Crane ist ein großartiges Koop-Puzzlespiel über drei Freunde, die Maschinen reparieren. Du verwandelst Müll in nützliche Werkzeuge und kannst das Spiel alleine durchziehen, wenn du dich selbstbewusster fühlst. Andernfalls kannst du dich mit ein paar Freunden zusammentun oder die Einstellungen anpassen und ein entspanntes Puzzlespiel mit charmanter Grafik genießen.

3. Prinzessin Peach: Showtime!

2024 erwies sich einmal mehr als ein großartiges und überraschendes Jahr für die Switch. Gab es echte GOTY-Anwärter auf die Hybrid-Konsole? Vielleicht nicht, aber es war auf keinen Fall das Dürrejahr, das wir uns vorgestellt hatten, und Prinzessin Peach: Showtime! Das hat er schon früh bewiesen. Mit Peach einem Solo-Abenteuer, in dem sie sich je nach ihrem Outfit in verschiedene Versionen ihrer selbst verwandelt, lieferte Nintendo ein großartiges, familienfreundliches Erlebnis, bei dem der Spaß bei den Veröffentlichungen wieder einmal im Vordergrund stand.

2. Astro-Bot

Hier ist er, wie Sie wahrscheinlich erwartet haben. Die schnellen Timing-Anforderungen von Astro Bot machen Sonys GOTY-Gewinner vielleicht etwas besser für ältere Kinder geeignet oder für Jugendliche, die einem Elternteil beim Spielen zusehen möchten, aber der farbenfrohe und niedliche Plattformer wird Kinder dazu bringen, sich an ihre Kindheit in zwanzig Jahren zu erinnern, so wie Mario, Pokémon und andere unsere Kindheit vor Jahrzehnten definiert haben. Der einzige Grund, warum es nicht die Nummer eins ist, ist, dass es nur einen Spieler zulässt, was bedeutet, dass es nicht gerade die Familie zusammenbringen kann.

1. Super Mario Party Jamboree

Wenn es darum geht, die Familie zusammenzubringen (oder vielleicht auseinander zu reißen): Nichts ist so familienfreundlich wie ein virtuelles Brettspiel. Mit einfachen Regeln und gerade genug Zufälligkeit, um sogar Oma eine Chance auf einen Sieg zu geben, erfüllt Super Mario Party Jamboree alle Kriterien, um ein sehr gutes Spiel und ein sehr gutes Familienspiel zu sein. Wenn du den Rest der Weihnachtszeit damit verbringen möchtest, etwas mit der Familie zu spielen, gibt es nur wenige Dinge, die wir besser empfehlen können als Super Mario Jamboree.