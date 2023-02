Die besten Actionspiele für 2023

HQ

Stalker 2: Herz von Tschernobyl

Veröffentlichung: 2023 / Plattformen: Xbox, PlayStation, PC

Im Sommer 2010 kündigte GSC Game World die Fortsetzung des Action-Rollenspiels Stalker an. 13 Jahre später (!) sollen wir es endlich spielen, und viele von uns hier bei Gamereactor sind begierig darauf, durch strahlungsgeschädigtes Tschernobyl zu kriechen, nach Vorräten zu suchen, andere Stalker auszuschalten und nach den mutierten Monstern Ausschau zu halten, die durch die dunklen Wälder streifen. Nach dem, was wir bisher gesehen haben, scheinen die Grafik und die Atmosphäre zumindest in der Lage zu sein, das meiste von dem, was derzeit auf dem Markt ist, zu knacken, und natürlich hoffen wir, dass die Spielbarkeit eine ähnliche Qualität beibehalten wird.

Warhammer 40,000: Space Marine II

Veröffentlichung: 2023 / Plattformen: Xbox, PlayStation, PC

Der ehemalige Doom/Quake-Schöpfer und ehemalige Schlüsselspieler bei Id Software Tim Willits fungiert als Creative Director und Lead Producer für die kommende Fortsetzung von Space Marine aus dem Jahr 2011. Captain Titus ist zurück und wie zuvor steckt er in brutale, massive Kämpfe gegen Weltraummonster, aus einer klassischen Third-Person-Perspektive und mit der Unreal Engine 5 gerendert.

Werbung:

Atomherz

Veröffentlichung: 21. Februar / Plattformen: Xbox, PlayStation, PC

Seit wir das erste von Bioshock inspirierte Atomic Heart gesehen haben, haben wir uns riesig darauf gefreut. Grafisch scheint es ein wahrer Genuss zu sein und die dystopische Sowjetunion scheint eine unglaublich moschusartige Umgebung zu sein. Aber vor allem wird es wirklich aufregend sein, ein Actionspiel zu erleben, das sich wie Bioshock anfühlt und dich mit bulligen Superkräften den Mist aus deinen Feinden schlagen lässt. Wir hoffen nur, dass die Geschichte so interessant wird, wie das Spiel als Ganzes aussieht.

Gesucht: Tot

Veröffentlichung: 14. Februar / Plattformen: Xbox, PlayStation, PC

Tomonobu Itagaki, Schöpfer von Dead or Alive and Ninja Gaiden, ist diesen Februar mit Wanted: Dead zurück, einem Third-Person-Actionspiel, in dem wir die Rolle der in Hongkong geborenen Lt. Hannah Stone übernehmen. Die bisherige Arbeit der Entwickler an Ninja Gaiden zeigt sich im flüssigen Gameplay, bei dem es darum geht, sich ständig zu bewegen und die Vielzahl von Feinden aus unerwarteten Blickwinkeln anzugreifen. Hier sind Schusswaffen jedoch wichtiger als Katanas in einem chaotischen Abenteuer, das bis zum Rand mit Minispielen und einer ostasiatischen Atmosphäre gefüllt ist, die hoffentlich ein Rückflugticket für Itagaki sein kann (dessen buntes PR-Spiel wir hier in der Redaktion ehrlich gesagt vermisst haben).

Werbung:

Suicide Squad: Töte die Justice League

Veröffentlichung: 26. Mai / Plattformen: Xbox, PlayStation, PC

Das Team hinter Batman: Arkham Asylum und Arkham City ist zurück mit einem weiteren lizenzierten DC-Spiel voller eiskalter, atemberaubender Action. Dieses Mal ist es das Suicide Squad, das wir herumsteuern und einen verrückten Superman jagen, dessen Absichten von gut zu mörderisch geworden sind. Es gibt eine frische Einstellung, originalgetreue Interpretationen der Comic-Charaktere und kollaborative Third-Person-Action mit der gleichen DNA wie die Arkham-Serie.

Tote Insel 2

Veröffentlichung: 28. April / Plattformen: Xbox, PlayStation, PC

Nach Jahren der Schwebe und der Verzögerung nach der anderen ist es fast an der Zeit, dass wir wieder Zombie-Schädel einschlagen. Es ist etwas mehr als ein Jahrzehnt her, seit wir zu einem schönen Urlaub aufgebrochen sind, aber wo wir in alles andere als einer entspannten Umgebung gelandet sind, und obwohl Dead Island vielleicht nicht das phänomenale Spiel war, auf das wir gehofft hatten, scheint die Fortsetzung viel interessanter zu sein. Bunter, brutal schön, lustig und urkomisch. Es sieht definitiv so aus, als wäre es die Zeit in der Schwebe und all die Verzögerungen wert gewesen.

Marvel's Spider-Man 2

Veröffentlichung: Herbst 2023 / Plattform: Playstation 5

Im Jahr 2018 gelang es Insomniac schließlich, einen starken Marvel-Konkurrenten für Rocksteadys Batman-Serie zu liefern. Als Marvel's Spider-Man auf den Markt kam, erwies es sich als eines der absolut besten Superheldenspiele, die wir je gespielt haben, und definitiv das beste Spider-Man-Spiel. Jemals. Insomniac lieferte weiterhin mit Marvel's Spider-Man: Miles Morales ab, und wir sind schrecklich aufgeregt, sowohl Peter als auch Miles in der Fortsetzung zu spielen und Venoms bösen Plänen ein Ende zu setzen. Bisher haben wir nichts von dem Spiel gesehen, außer einem Trailer, der uns nur einen kleinen Vorgeschmack gegeben hat. Hoffen wir vorerst, dass sich die banalen Verbrechen nicht so wiederholen wie in den vorherigen Titeln und dass der Kampf etwas verfeinert wird, um ihn noch flüssiger zu machen. Ansonsten muss uns Insomniac nur mehr von der Web-Slinging-Exzellenz geben.

Die Division: Heartland

Veröffentlichung: 2023 / Plattformen: Xbox, PlayStation, PC

Nein, Heartland ist kein DLC-Paket für The Division 2, noch ist es The Division 3, sondern ein aufwendiger Titel, der von Red Storm Entertainment entwickelt wurde, die Rainbow Six gegründet und die ersten beiden Titel dieser Serie entwickelt haben. Heartland wurde vor drei Jahren angekündigt, befindet sich aber seit 2018 in der Entwicklung und soll nun in diesem Herbst eingeführt werden. Der Fokus von Heartland liegt auf dem Spielmodus Storm Operations, in dem 45 Spieler in der Stadt Columbiana, Ohio, gegeneinander sowie computergesteuerte Feinde kämpfen.

Aliens: Dark Descent

Veröffentlichung: 2023 / Plattformen: Xbox, PlayStation, PC

Es ist lange her, als uns Xenomorphs in Spielform vorgestellt wurde, aber bald wird es Zeit sein, sich wieder den schrecklichen Kreaturen zu stellen. Wir haben noch nicht viel von Aliens: Dark Descent gesehen und wissen daher sehr wenig darüber, aber da es die Bande hinter Battlefleet Gothic: Armada 2 ist, ist es unmöglich, keine hohen Erwartungen aufzubauen. Im Gegensatz zu Alien: Isolation geht es hier nicht darum, sich vor dem schrecklichen First-Person-Weltraummonster zu verstecken, sondern darum, Löcher in einem Top-Down-Modus zu sprengen. Wenn das nicht nach einem hervorragend vielversprechenden Setup klingt, wissen wir nicht, was es tut.

Hyänen

Veröffentlichung: 2023 / Plattformen: Xbox, PlayStation, PC

Creative Assembly ist das Studio hinter der meistverkauften, langjährigen und weltweit gefeierten Total War-Serie. Aber jetzt haben sie ihren Fokus fast vollständig verlagert und in diesem Jahr werden sie ihren eigenen Konkurrenten zu Valorant, Apex Legends und Overwatch einführen. Hyenas ist ein farbenfroher, zeitlicher, designfehlerhafter Free-to-Play-Shooter, in dem die Menschheit Gladiatorenspiele auf dem Mars begonnen hat, nachdem sie den Planeten kolonisiert hat. Es sieht so aus, als würden fünf Teams mit jeweils drei Spielern in jedem Spiel gegeneinander antreten, und es sieht sehr schnell und durchtränkt in der Einstellung aus.

Gepanzerter Kern VI: Feuer des Rubikons

Veröffentlichung: 2023 / Plattform: Xbox, PlayStation, PC

Diejenigen, die das vierte Spiel in der Armored Core-Franchise geleitet haben, sind die gleichen Jungs, die Dark Souls, Bloodborne und Elden Ring zusammengestellt haben, was die meisten Leute zunächst glauben ließ, dass Fires of Rubicon ein "Souls-ähnliches" Actionspiel sein würde, mit allem, was das impliziert. Aber das wird nicht der Fall sein, da Fromsoftware versprochen hat, der Spieleserie treu zu bleiben, mit allem, was dazu gehört. Viel mehr wissen wir im Moment nicht, aber es reicht trotzdem, um uns zu begeistern.

Star Wars Jedi: Überlebender

28. April / Plattformen: Xbox, PlayStation, PC

Wie bei seinem gefeierten Vorgänger fungiert der ehemalige Designchef der God of War-Serie, Stig Asmussen, als Produzent für das kommende Star Wars Jedi: Survivor, das in nur wenigen Monaten veröffentlicht wird. Wir werden erneut den Jedi-Krieger Cal Kestis kontrollieren, wenn er dieses Mal zum Planeten Coruscant reist, um einen besonders bösen Kommandanten innerhalb des Imperiums auszuschalten.

Das Finale

Veröffentlichung: 2023 / Plattformen: Xbox, PlayStation, PC

Als das Finale letzten Herbst gezeigt wurde, saßen wir mit offenem Mund vor unseren Bildschirmen. Der Schweiß begann unsere Körper hinunterzufließen und dann saßen wir dort in einer kleinen Schweißlache. Denn das Finale sieht wahnsinnig toll aus. Sowohl visuell als auch gameplaymäßig. Die in Helsinki ansässigen Embark Studios scheinen ein verblüffend chaotisches Actionspiel mit Explosionen und einstürzenden Gebäuden um dich herum geschaffen zu haben, während du Potshots auf andere Spieler machen und ihren Kugeln ausweichen musst. Wir warten geduldig darauf, mehr von dem Spektakel zu sehen und hoffen aufrichtig, dass es nicht zu lange dauern wird, bis wir es bekommen.

Robocop: Schurkenstadt

Veröffentlichung: Juni 2023 / Plattformen: Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC

Wenn jemand nur Robocop erwähnt, fragen wir, wie viel Geld wir bezahlen können. Weil Robocop heilig ist. Das ist einfach so. Das Spielestudio Teyon hat in der Vergangenheit sicherlich keine nennenswerten Titel in seinem Lebenslauf, aber nach dem Trailer zu urteilen, der letzten Sommer gezeigt wurde, sieht es so aus, als hätten sie es wirklich geschafft, die Ästhetik des ersten Films einzufangen. Vom Design bis zu den gewalttätigen Kämpfen sieht es sehr vielversprechend aus und wir können es kaum erwarten, Robocop: Rogue City in die Hände zu bekommen. Dass auch Peter Weller zurückkehrt, um dem Spiel seine Stimme zu leihen, macht es sicher nicht schlimmer.

Redfall

Veröffentlichung: 2. Mai 2023 / Plattformen: Xbox, PC

Das Team hinter Prey von 2017 steht hinter dem Xbox-Titel Redfall, der am 2. Mai veröffentlicht wird, nachdem er im letzten Herbst verschoben wurde. Hier kämpfen vier Spieler mit jeweils eigenen Charakterklassen gegen computergesteuerte Vampire, die die fiktive Stadt Redfall übernommen haben. Designmäßig sieht es aus wie eine Mischung aus Fortnite und Scooby-Doo, und die Action-Bits sehen rasant und lustig aus von dem, was wir bisher gesehen haben.